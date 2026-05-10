Vi phạm nồng độ cồn, tài xế tông xe bung cánh cửa ô tô chuyên dụng của CSGT

Tối 10-5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết vào khoảng 14 giờ 16 phút ngày 10-5, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an xã Phú Bình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chuyên đề xử lý vi phạm tốc độ, nồng độ cồn theo kế hoạch tại tuyến đường ĐT266 (hướng từ xã Phú Bình đi phường Sông Công), thuộc xóm Trung 2, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Tài xế tông ô tô bung cánh cửa xe chuyên dụng của CSGT. Ảnh: CACC

Trong quá trình làm nhiệm vụ, Tổ công tác phát hiện xe ô tô BKS 20A-727.xx vi phạm chạy quá tốc độ quy định (64 km/giờ/50 km/giờ). Khi công an ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, tài xế không giảm tốc độ mà tiếp tục tăng ga, lạng lách, tông thẳng phương tiện vào tổ công tác nhằm mục đích bỏ chạy.

Nhận thấy lái xe có nhiều điểm bất thường, tiếp tục di chuyển trên đường sẽ gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông nên tổ công tác đã sử dụng xe ô tô chuyên dụng BKS 20A-001.86 bám theo và cảnh báo, yêu cầu lái xe dừng lại.

Điều khiển xe bỏ chạy được khoảng 2,5 km, sau nhiều lần lực lượng CSGT yêu cầu lái xe dừng phương tiện, khi đến khu công nghiệp Điềm Thụy, lái xe đã điều khiển xe giảm tốc độ, lực lượng CSGT đã tiếp cận, ra hiệu lệnh dừng phương tiện. Tuy nhiên, khi lực lượng CSGT vừa mở cửa xe, tài xế tăng ga, tông vào cánh cửa xe bên phải của xe ô tô chuyên dụng với mục đích cản trở, chống người thi hành công vụ.

Cơ quan chức năng lập biên bản vụ việc. Ảnh: CACC

Bước đầu xác định danh tính tài xế là D.T.H. (SN 1998, trú tại La Sơn 2, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên). Qua kiểm tra nhanh, người này vi phạm nồng độ cồn 0,053 mg/1 lít khí thở.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra, làm rõ.