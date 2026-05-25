Vì sao Bộ Y tế yêu cầu kiểm soát chặt thuốc chứa fentanyl?

Bộ Y tế vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố, sở y tế, các bệnh viện và cơ sở kinh doanh dược yêu cầu tăng cường quản lý, kiểm soát thuốc có chứa hoạt chất fentanyl nhằm ngăn nguy cơ thất thoát hoặc bị sử dụng vào mục đích bất hợp pháp.

Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ fentanyl bị lợi dụng, pha trộn vào ma túy. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo Bộ Y tế, thời gian gần đây tình hình tội phạm ma túy liên quan fentanyl diễn biến phức tạp. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) nhiều lần có văn bản trao đổi, cảnh báo về nguy cơ liên quan đến hoạt chất này.

Tại khu vực châu Á và Đông Nam Á, cơ quan chức năng cũng ghi nhận tình trạng tội phạm sử dụng fentanyl và các dẫn chất pha trộn vào ma túy hoặc một số sản phẩm nhằm tăng cảm giác "phê", đe dọa trực tiếp đến tính mạng người sử dụng.

Tại Việt Nam, trước đó lực lượng chức năng từng triệt phá một vụ án liên quan fentanyl tại Hà Nội, thu giữ 6 ống thuốc fentanyl loại 50 mcg/10 ml.

Trước tình hình trên, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm quy định pháp luật về phòng chống ma túy trong lĩnh vực dược, đặc biệt với thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất và thuốc chứa fentanyl.

Các địa phương được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh và sử dụng các nhóm thuốc phải kiểm soát đặc biệt, không để xảy ra thất thoát hoặc sử dụng sai mục đích.

Bộ Y tế cũng đề nghị sở y tế các địa phương, Cục Y tế (Bộ Công an) và Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao trách nhiệm trong quản lý, kê đơn và cấp phát thuốc chứa fentanyl.

Cơ quan này yêu cầu bắt buộc thu hồi 100% vỏ ống thuốc fentanyl sau sử dụng, đồng thời thực hiện nghiêm quy trình tiêu hủy thuốc và vỏ ống nhằm ngăn nguy cơ thất thoát.

Các đơn vị cũng phải rà soát, thống kê những cơ sở có sử dụng hoặc kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất; tập trung kiểm tra các đơn vị sử dụng số lượng lớn, đặc biệt với thuốc chứa fentanyl.

Đối với các bệnh viện và cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế, bộ yêu cầu chủ động rà soát toàn bộ quy trình quản lý thuốc chứa fentanyl, kiểm soát chặt từng khâu để không xảy ra thất thoát.

Trường hợp phát hiện mất hoặc thất thoát thuốc, cơ sở phải báo cáo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn y tế và lực lượng chức năng để kịp thời xử lý.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược thực hiện nghiêm quy định về quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất và thuốc chứa fentanyl.

Đồng thời, rà soát hoạt động kinh doanh, không để xảy ra tình trạng mua bán sai đối tượng hoặc lợi dụng thuốc vào mục đích bất hợp pháp.

Fentanyl là hoạt chất thuộc nhóm thuốc giảm đau opioid, có tác dụng giảm đau rất mạnh và được sử dụng có kiểm soát trong điều trị tại nhiều quốc gia. Thuốc có thể được dùng dưới nhiều dạng như tiêm, truyền tĩnh mạch, xịt mũi, đặt trong miệng hoặc dán qua da. Tuy nhiên, đây là chất gây nghiện cực cao và là tác nhân chính gây tử vong do dùng quá liều.