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Pháp luật

Vì sao Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long bị khởi tố?

Tr.Đức

(NLĐO)- Ông Vương Đức Lanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long, bị khởi tố để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Ngày 8-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Đức Lanh (SN 1962, trú tại TP Hải Phòng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long), để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Vương Đức Lanh bị khởi tố Vì Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long - Ảnh 1.

Ông Vương Đức Lanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long bị khởi tố để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan công an xác định, mặc dù không phải là chủ đầu tư của Dự án Hạ Long Star nhưng trong các năm 2021 và 2022, Vương Đức Lanh - nguyên giám đốc Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long đã sử dụng bản đồ quy hoạch chia lô nhà ở thấp tầng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tổ hợp các công trình dịch vụ hỗn hợp và nhà ở thuộc dự án khu đô thị sinh thái Hạ Long Star chưa được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, sau đó ký hợp đồng hợp tác đầu tư, đối tượng hợp đồng là các ô đất không có thật để chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Vương Đức Lanh, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị tổ chức, cá nhân nào chuyển tiền cho Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long và cá nhân Vương Đức Lanh để hợp tác đầu tư thực hiện dự án thì liên hệ với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh để được giải quyết.

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