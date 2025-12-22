Vì sao cô gái 24 tuổi ở Tây Ninh bị khởi tố sau cú "chặn" Facebook?

Đối tượng Võ Thị Hồng Nga tại cơ quan Công an

Ngày 22-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị - đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Hồng Nga (SN 2001, trú tại An Lục Long, tỉnh Tây Ninh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 - Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, thời gian qua Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều người dân trên địa bàn bị chiếm đoạt tiền khi mua hàng qua mạng xã hội. Các giao dịch đều có điểm chung là mua đồ gia dụng, đồ dùng sinh hoạt với mức giá rẻ bất thường.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định Võ Thị Hồng Nga là đối tượng đứng sau các tài khoản mạng xã hội ảo dùng để thực hiện hành vi lừa đảo. Nga lập nhiều tài khoản Facebook, đăng tải hình ảnh quảng cáo bán nồi niêu, dép, đồ dùng nhà bếp… với giá thấp hơn nhiều so với thị trường nhằm thu hút người mua.

Trong quá trình giao dịch, Nga yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước vào các tài khoản ngân hàng không đứng tên mình. Sau khi nhận được tiền, đối tượng không giao hàng như cam kết mà nhanh chóng khóa, xóa tài khoản mạng xã hội, chặn toàn bộ liên lạc với bị hại.

Số tiền chiếm đoạt sau đó được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian để che giấu dấu vết.

Trong đó, có nạn nhân là chị Vũ Thị Luyến liên hệ từ Facebook "Hân Chuyên Hàng Tàu" - do Võ Thị Hồng Nga lập - để rao bán đồ gia dụng, chị Luyến đặt mua 100 chiếc dao gọt hoa quả đa năng.

Sau quá trình trao đổi và thỏa thuận giá cả, Nga yêu cầu người mua chuyển trước 27,5 triệu đồng tiền đặt cọc vào tài khoản ngân hàng do mình cung cấp. Sau khi nhận tiền, Nga đã chặn liên lạc Facebook.

Cơ quan điều tra nhận định hành vi của Võ Thị Hồng Nga đã đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các bị hại liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.