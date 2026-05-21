Luật sư: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến mắc nhiều bệnh hiểm nghèo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Luật sư: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến mắc nhiều bệnh hiểm nghèo

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Theo luật sư, hiện cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến là phụ nữ cao tuổi, sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải nhập viện điều trị.

Chiều nay 21-5, phiên xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án thất thoát, lãng phí gần 804 tỉ đồng tại các dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 (Hà Nam cũ), tiếp tục với phần thẩm vấn.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và vụ án thất thoát tài sản Nhà nước - Ảnh 1.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo tại phiên toà

Trình bày quan điểm bào chữa cho cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, luật sư cho biết trong quá trình xét xử, thân chủ không quanh co, né tránh trách nhiệm, thể hiện sự ăn năn, day dứt trước những thiệt hại của Nhà nước. Bên cạnh đó, trong quá trình điều tra, thân chủ của mình tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, khai báo trung thực, góp phần làm rõ bản chất vụ án, giúp các cơ quan tố tụng đánh giá khách quan, toàn diện và sớm kết thúc vụ án.

Về khắc phục hậu quả, luật sư cho biết bị cáo đã tự nguyện nộp lại toàn bộ quà biếu và tích cực khắc phục hậu quả vụ án. Trong giai đoạn điều tra, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp 14,5 tỉ đồng; trước phiên xét xử tiếp tục nộp thêm 10 tỉ đồng, tổng cộng 24,5 tỉ đồng.

"Hơn 40 năm công tác trong ngành y tế, bà Kim Tiến từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Thứ trưởng, Bộ trưởng Bộ Y tế giai đoạn 2011-2019. Bị cáo luôn được đánh giá là cán bộ tận tụy, có trách nhiệm, uy tín, chuyên môn và có nhiều thành tích xuất sắc" - luật sư trình bày.

Bên cạnh đó, luật sư cũng cho biết quá trình cựu Bộ trưởng Bộ Y tế tham gia chỉ đạo phòng, chống nhiều dịch bệnh nguy hiểm như SARS, cúm gia cầm H5N1, cúm A/H1N1, sốt xuất huyết… góp phần củng cố hệ thống y tế dự phòng, nâng cao năng lực y tế cơ sở và xây dựng hệ thống CDC (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh) tại các địa phương.

Theo quan điểm bào chữa của luật sư, những nền tảng này đã hỗ trợ Việt Nam ứng phó hiệu quả với đại dịch COVID-19 giai đoạn 2020-2021. Với các đóng góp đó, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Đảng, Nhà nước và các tổ chức quốc tế.

Về nhân thân và hoàn cảnh gia đình, luật sư cho rằng bị cáo là người có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, thành khẩn khai báo và tự nguyện nộp số tiền lớn để khắc phục hậu quả.

Theo luật sư, hiện bà Nguyễn Thị Kim Tiến là phụ nữ cao tuổi, sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải nhập viện điều trị các bệnh như: Bệnh cầu cơ mạch vành bẩm sinh, u nang trung thất, loãng xương, rối loạn giấc ngủ… Các tài liệu này đều đã được thu thập và lưu trong hồ sơ vụ án.

"Thời gian gần đây, thân chủ của tôi còn phải điều trị rối loạn tiền đình gây chóng mặt, té ngã không dậy được, đau ngực và thoát vị đốt sống cổ chèn ép gây đau cổ dữ dội"- luật sư nêu.

Từ những phân tích trên, luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của Bộ luật Hình sự, áp dụng chính sách khoan hồng, tuyên mức án thấp hơn đề nghị của Viện kiểm sát và cho bị cáo được hưởng án treo.

"Kính thưa Hội đồng xét xử, việc một phụ nữ lớn tuổi, mang nhiều bệnh nền bị tạm giam 7 tháng đã là sự trừng phạt nghiêm khắc, đủ sức răn đe và giáo dục đối với bà Kim Tiến"- luật sư trình bày.

Tự bào chữa tại tòa, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến kính mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho tất cả các bị cáo trong vụ án.

Theo bị cáo, sự ra đời của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 với thiết kế, cấu trúc, trang thiết bị đồng bộ như khách sạn 5 sao là minh chứng cho nỗ lực chống lãng phí và hướng tới phục vụ người dân tốt hơn.

Trước đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên phạt cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 5-6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Tin liên quan

Xét xử cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Bất nhất đường đi của tiền "bôi trơn"

Xét xử cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Bất nhất đường đi của tiền "bôi trơn"

Tại tòa, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khai thực hiện 2 dự án với động cơ trong sáng, mong muốn để lại "sản phẩm để đời"

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: Tôi và anh em lúc đó đều có động cơ trong sáng

(NLĐO)- Khai tại phiên toà, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng rất day dứt, vì công trình kéo dài khiến người dân không được sử dụng.

Cấp dưới của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai nhận hối lộ để "bôi trơn" rất nhiều việc

(NLĐO)- Cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm (Bộ Y tế) khai nhận tiền từ các nhà thầu, được dùng để "bôi trơn cho dự án".

nhận hối lộ Bệnh viện Bạch Mai cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến xét xử cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến sức khỏe bà Nguyễn Thị Kim Tiến
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo