Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến mong tuyên mức án nhẹ nhất để sớm về với gia đình và xã hội

Sáng 22-5, phiên xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án thất thoát, lãng phí gần 804 tỉ đồng tại các dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 (Hà Nam cũ), kết thúc phần tranh luận.



Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Trước khi Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên án, các bị cáo được nói lời sau cùng.

Là người đầu tiên trình bày, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân vì những sai phạm xảy ra trong quá trình triển khai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng vụ án là bài học sâu sắc trong công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công và tổ chức thực hiện các dự án lớn của Nhà nước. Việc xây dựng hai cơ sở bệnh viện này là mong muốn tạo ra những cơ sở y tế hiện đại, giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương, phục vụ người dân tốt hơn.

Theo lời cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, mục tiêu ban đầu của dự án là xây dựng các bệnh viện có chất lượng chuyên môn cao, cơ sở vật chất ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.

"Bị cáo kính mong Hội đồng xét xử xem xét các chính sách nhân văn, khoan hồng của Đảng và Nhà nước để giảm nhẹ hình phạt cho tất cả các bị cáo. Bị cáo cũng mong muốn Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tuyên mức nhẹ nhất để bị cáo có thể sớm trở về với gia đình, xã hội sống những năm tháng còn lại với tư cách một công dân có ích"- cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói.

Trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, nhiều lần nghẹn giọng khi nhắc đến gia đình. Bị cáo đã gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, Chính phủ và đặc biệt xin lỗi vợ con vì những sai phạm của mình đã ảnh hưởng đến cả gia đình.

Theo bị cáo, trong quá trình triển khai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 đã xảy ra nhiều sai phạm khiến công trình kéo dài, đình trệ suốt nhiều năm, gây thiệt hại cho Nhà nước và khiến người dân không được thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng như kỳ vọng ban đầu.

Bị cáo cho biết bản thân hiện đã gần 70 tuổi, sức khỏe giảm sút nên mong Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế, thừa nhận những sai phạm của mình là rất rõ ràng, xảy ra ngay từ giai đoạn đầu triển khai dự án. Bị cáo mong Hội đồng xét xử cân nhắc giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội trở về với gia đình và xã hội.