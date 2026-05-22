Pháp luật

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến mong tuyên mức án nhẹ nhất để sớm về với gia đình và xã hội

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Nói lời sau cùng, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân vì những sai phạm ở 2 dự án bệnh viện.

Sáng 22-5, phiên xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án thất thoát, lãng phí gần 804 tỉ đồng tại các dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 (Hà Nam cũ), kết thúc phần tranh luận.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến xin khoan hồng trong vụ án tham nhũng 2026 - Ảnh 1.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Trước khi Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên án, các bị cáo được nói lời sau cùng.

Là người đầu tiên trình bày, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân vì những sai phạm xảy ra trong quá trình triển khai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng vụ án là bài học sâu sắc trong công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công và tổ chức thực hiện các dự án lớn của Nhà nước. Việc xây dựng hai cơ sở bệnh viện này là mong muốn tạo ra những cơ sở y tế hiện đại, giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương, phục vụ người dân tốt hơn.

Theo lời cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, mục tiêu ban đầu của dự án là xây dựng các bệnh viện có chất lượng chuyên môn cao, cơ sở vật chất ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.

"Bị cáo kính mong Hội đồng xét xử xem xét các chính sách nhân văn, khoan hồng của Đảng và Nhà nước để giảm nhẹ hình phạt cho tất cả các bị cáo. Bị cáo cũng mong muốn Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tuyên mức nhẹ nhất để bị cáo có thể sớm trở về với gia đình, xã hội sống những năm tháng còn lại với tư cách một công dân có ích"- cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói.

Trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, nhiều lần nghẹn giọng khi nhắc đến gia đình. Bị cáo đã gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, Chính phủ và đặc biệt xin lỗi vợ con vì những sai phạm của mình đã ảnh hưởng đến cả gia đình.

Theo bị cáo, trong quá trình triển khai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 đã xảy ra nhiều sai phạm khiến công trình kéo dài, đình trệ suốt nhiều năm, gây thiệt hại cho Nhà nước và khiến người dân không được thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng như kỳ vọng ban đầu.

Bị cáo cho biết bản thân hiện đã gần 70 tuổi, sức khỏe giảm sút nên mong Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế, thừa nhận những sai phạm của mình là rất rõ ràng, xảy ra ngay từ giai đoạn đầu triển khai dự án. Bị cáo mong Hội đồng xét xử cân nhắc giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội trở về với gia đình và xã hội.

Trước đó, VKSND đề nghị bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (SN 1959, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) 5 đến 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cơ quan Công tố cũng đề nghị bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (SN 1957, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) 12-13 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và 20 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Do đó, VKSND đề nghị tổng hình phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng là 30 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1970, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) bị đề nghị 8-9 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và 15-16 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Bị cáo Tuấn bị đề nghị tổng 23-25 năm tù cho cả 2 tội danh. Các bị cáo khác bị đề nghị từ 30 tháng tù đến 9 năm tù giam.

Về trách nhiệm dân sự, VKSND đề nghị các bị cáo liên đới bồi thường gần 804 tỉ đồng thất thoát, lãng phí theo mức độ sai phạm. Trong đó, bị cáo Kim Tiến phải khắc phục 108 tỉ đồng, Nguyễn Chiến Thắng hơn 304 tỉ đồng, ông Nguyễn Hữu Tuấn hơn 223 tỉ đồng.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị 5-6 năm tù, phải khắc phục 108 tỉ đồng

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị 5-6 năm tù, phải khắc phục 108 tỉ đồng

(NLĐO)- VKSND đề nghị cần áp dụng mức án đủ nghiêm đối với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, đồng thời xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.

Xét xử cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Bất nhất đường đi của tiền "bôi trơn"

Tại tòa, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khai thực hiện 2 dự án với động cơ trong sáng, mong muốn để lại "sản phẩm để đời"

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: Tôi và anh em lúc đó đều có động cơ trong sáng

(NLĐO)- Khai tại phiên toà, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng rất day dứt, vì công trình kéo dài khiến người dân không được sử dụng.

