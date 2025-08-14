HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Vì sao giá vàng miếng SJC bất ngờ lập đỉnh mới?

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC không chỉ lập đỉnh mới mà còn bỏ xa giá thế giới trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, ít người bán.

Chiều 14-8, giá vàng miếng SJC tiếp tục được giao dịch ở vùng đỉnh lịch sử, khi các doanh nghiệp niêm yết giá vàng miếng ở mức 123,5 triệu đồng/lượng mua vào và 124,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 800.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% đang được giao dịch ở mức 117,1 triệu đồng/lượng mua vào và 119,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. 

TIN LIÊN QUAN

Với diễn biến này, giá vàng miếng SJC đang ở mức đỉnh lịch sử. Một diễn biến bất ngờ là giá vàng miếng SJC tăng nhanh - giảm chậm và ngày càng nới rộng cách biệt với giá thế giới. Đơn cử lúc 16 giờ chiều nay, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 3.351 USD/ounce, giảm trở lại 15 USD/ounce so với phiên sáng - nhưng giá vàng miếng SJC lại không đổi.

Điều này khiến chênh lệch giá vàng miếng SJC và thế giới giãn rộng lên tới 17,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC "nổi sóng", ngược dòng giá thế giới

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho rằng biến động lạ của giá vàng thế giới chủ yếu do nguồn cung vàng miếng SJC khan hiếm. Từ cuối năm ngoái đến nay, Ngân hàng Nhà nước không còn bán vàng bình ổn cho 4 ngân hàng thương mại lớn và công ty SJC khiến lượng cung giảm mạnh.

"Giá vàng miếng SJC chủ yếu do cung cầu trong nước. Người có vàng thấy giá cao chưa vội bán ra, trong khi lực mua vàng SJC luôn ở mức cao, dẫn tới giá neo cao bất thường, bất chấp xu hướng thế giới" – ông Trần Duy Phương nói.

Vì sao giá vàng miếng SJC bất ngờ lập đỉnh mới?- Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC tăng sốc, lập đỉnh cao nhất từ trước tới nay

Chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Trí Hiếu cũng nói rằng tại thị trường Việt Nam, giá vàng trong nước không chỉ bị tác động bởi giá thế giới mà còn gặp thách thức lớn từ mặt bằng cung - cầu trong nước. Chính phủ đang trong quá trình xem xét sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý thị trường vàng. Tiến độ sửa đổi còn chậm và cần được thúc đẩy nhanh hơn. Thị trường vàng trong nước không có sự liên thông với thế giới, nguồn cung lại hạn chế. Chính sự khan hiếm nguồn cung đã đẩy giá vàng trong nước tăng mạnh, dù giá vàng thế giới có lúc giảm.

Giá vàng thế giới khó bứt phá trong ngắn hạn

Hơn hai tháng qua, giá vàng thế giới giao dịch quanh vùng 3.250 - 3.450 USD/ounce, dù có những nhịp tăng nhưng xu hướng chung vẫn nghiêng về giảm. Giá vàng thế giới chưa thể bứt phá do chính sách thuế quan của Mỹ có tín hiệu tích cực về đàm phán thương mại khiến giá giảm, trong khi động thái áp thuế cao lại kéo giá tăng.

"Hiện chính sách thuế quan của Mỹ đã hoàn tất 85-90% tiến trình đàm phán với các đối tác lớn. Thị trường đang kỳ vọng vào việc FED cắt giảm lãi suất từ nay đến cuối năm, nhưng kỳ vọng này phần lớn đã được phản ánh vào giá thời gian qua. Trong ngắn hạn, giá vàng khó tạo cú hích mạnh trong thời gian tới" – ông Phương dự báo.

Vì sao giá vàng miếng SJC bất ngờ lập đỉnh mới?- Ảnh 3.

Giá vàng miếng liên tục đi lên dù giá thế giới ổn định trong nhiều tuần qua

Trong bối cảnh giá vàng liên tục duy trì ở vùng đỉnh, nhiều ý kiến của người dân và nhà đầu tư băn khoăn có nên mua vàng thời điểm này?

TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng việc đầu tư vàng, nhất là thời điểm đang trên đỉnh cao cần được định hướng trung - dài hạn, bởi nếu lướt sóng trong bối cảnh biến động mạnh thì rủi ro rất lớn. Việc nắm giữ dài hạn sẽ phù hợp hơn với bản chất của vàng là tài sản phòng thủ, ít rủi ro.

"Nhà đầu tư nên theo dõi các yếu tố như căng thẳng địa chính trị toàn cầu, chính sách lãi suất của FED, biến động tỉ giá và lạm phát… ảnh hưởng trực tiếp tới giá vàng" – TS Hiếu nói.

Vì sao giá vàng miếng SJC bất ngờ lập đỉnh mới?- Ảnh 4.

Giá vàng thế giới chưa thể bứt phá trở lại vùng đỉnh 3.500 USD/ounce từng lập vào tháng 4 vừa qua



Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 14-8: Tăng tiếp khi đồng USD suy yếu

Giá vàng hôm nay 14-8: Tăng tiếp khi đồng USD suy yếu

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng khi đồng USD chạm mức thấp nhất trong 3 tuần qua cùng với kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất.

Ngược dòng thế giới, giá vàng miếng SJC neo cao chót vót

(NLĐO) – Giá vàng thế giới liên tục đi xuống những ngày qua nhưng giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc cao, sát 124 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 13-8: Bật tăng khi lạm phát tại Mỹ nóng lên

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 13-8, bất ngờ tăng mạnh trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ gia tăng và căng thẳng về chính sách lãi suất ở quốc gia này

