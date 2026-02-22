Vì sao giới trẻ Trung Quốc đổ xô đi chùa?

Những ngôi chùa cổ kính vốn là nơi yên tĩnh dành cho người lớn tuổi, nay lại trở thành những điểm đến sôi động nhất của giới trẻ Trung Quốc.

Những con số biết nói

Theo dữ liệu từ nền tảng du lịch hàng đầu Trung Quốc Ctrip, số lượng đơn đặt vé tham quan các ngôi chùa tăng mạnh hơn 300%. Đáng chú ý, gần 50% lượng khách viếng thăm thuộc thế hệ Gen Z (sinh từ năm 1995 đến 2010).

Cũng theo báo cáo của Ctrip vào giữa năm 2025, lượng tìm kiếm từ khóa "chùa chiền" và "khóa tu thiền" tăng thêm 150% so với năm 2024.

Trên mạng xã hội Tiểu Hồng Thư (Xiaohongshu) - được ví như "Instagram của Trung Quốc", các từ khóa liên quan đến việc "đi chùa" hay "mua vòng đeo tay phong thủy" đạt hàng tỉ lượt xem.

Những cái tên như Linh Ẩn Tự (TP Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang) hay Ung Hòa Cung (ngôi chùa Phật giáo Tây Tạng ở thủ đô Bắc Kinh) đã vượt qua cả những công viên giải trí lừng lẫy như Disneyland để trở thành địa điểm check-in "nóng" nhất trên mạng xã hội.

Ung Hòa Cung thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải với những hàng dài thanh niên xếp hàng từ sáng sớm, một cảnh tượng vốn trước đây chỉ thấy tại các buổi ra mắt iPhone hay concert âm nhạc.

Linh Ẩn Tự hay Ung Hòa Cung trở thành địa điểm check-in "nóng" nhất trên mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: zhihu

"Thoát nghèo quan trọng hơn thoát ế"

Trang tin Cbeiji cho biết giới trẻ Trung Quốc ngày nay đi chùa với một tinh thần cực kỳ thực tế. Thay vì cầu tình duyên hay sự bình an, họ tập trung vào mục tiêu tài chính.

Tại các ngôi chùa, điện Thần Tài luôn là nơi đông đúc nhất. Người trẻ sẵn sàng chờ đợi 2-3 tiếng đồng hồ chỉ để được dâng hương cầu mong sự nghiệp hanh thông và tài lộc dồi dào.

Ngược lại, những nơi cầu duyên lại khá vắng vẻ. Tờ South China Morning Post nhận định rằng trong bối cảnh kinh tế khó khăn, niềm tin "tiền có thể tự kiếm nhưng người yêu thì không đáng tin" đã trở thành tư duy chủ đạo của thế hệ này.

Theo dữ liệu từ các nền tảng du lịch, số lượng đơn đặt vé tham quan các ngôi chùa tăng hơn 300% trong những năm gần đây. Điều đáng kinh ngạc là hơn một nửa số du khách thuộc thế hệ trẻ. Ảnh: zhihu

Liệu pháp tâm lý "giá rẻ" trước áp lực cạnh tranh khốc liệt

Có thể nói hiện tượng giới trẻ Trung Quốc đổ xô đi chùa không đơn thuần là sự trỗi dậy của tôn giáo, mà thực chất là tấm gương phản chiếu những đứt gãy trong tâm lý và đời sống của giới trẻ hiện nay.

Trang 36Kr nhận định với giới trẻ, đi chùa thực chất là một dạng liệu pháp tâm lý "giá rẻ".

Một lần tham vấn tâm lý tại các thành phố lớn như Thượng Hải có thể tiêu tốn hàng ngàn Nhân dân tệ. Trong khi đó, vé vào cửa các chùa như Linh Ẩn Tự hay Ung Hòa Cung chỉ dao động từ 20 đến 45 tệ (khoảng 70.000 - 150.000 đồng). Với số tiền này, giới trẻ vừa được ngắm cảnh, vừa được tặng nhang miễn phí, lại có được cảm giác an yên.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), tỉ lệ thất nghiệp ở thanh niên từng chạm mốc kỷ lục trên 21% (công bố vào tháng 6-2023). Đến năm 2025, áp lực thực tế trên thị trường lao động vẫn lớn.

Khi sự nỗ lực cá nhân dường như không thể chống lại áp lực sa thải và cạnh tranh, ngôi chùa trở thành "trạm sạc" tâm lý giúp thanh niên giải tỏa căng thẳng và tìm kiếm vận may.

Hơn nữa, các ngôi chùa cũng rất nhanh nhạy trong việc nắm bắt tâm lý khách hàng trẻ tuổi để thúc đẩy "nền kinh tế tâm linh". Chẳng hạn như, nhiều ngôi chùa nổi tiếng đã mở thêm các quán cà phê ngay trong khuôn viên với thực đơn mang tên "giải thoát" hay "từ bi", tạo nên những không gian check-in cực kỳ thu hút.

Những khóa tu thiền ngắn hạn vào cuối tuần cũng trở thành lựa chọn thay thế cho các kỳ nghỉ xa hoa, giúp họ tạm thời cắt đứt liên lạc với thế giới làm việc đầy áp lực để tìm lại sự tĩnh lặng trong tâm hồn.