Thời sự

Vì sao hơn 35.000 viên chức thôi việc trong 3 năm?

Minh Chiến

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đã nêu một số nguyên nhân dẫn đến việc 35.523 viên chức xin thôi việc từ năm 2020 - 2023.

Tại dự thảo báo cáo Tổng kết Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), Bộ Nội vụ cho biết tính đến ngày 31-12-2023, cả nước có 1.743.326 viên chức.

Vì sao hơn 35.000 viên chức thôi việc trong 3 năm?- Ảnh 1.

Tính đến ngày 31-12-2023, cả nước có 1.743.326 viên chức (Ảnh minh hoạ)

Báo cáo nêu rõ, trong thời gian từ cuối năm 2019 xuất hiện tình trạng một bộ phận viên chức xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân, tập trung chủ yếu ở các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế, gây khó khăn về nhân lực cho hoạt động của nhiều địa phương, đơn vị.

Theo đó, từ tháng 1-2020 đến tháng 6-2022, có khoảng 35.523 viên chức xin thôi việc, trong đó có 1.505 viên chức ở các bộ, ngành Trung ương và 2.524 viên chức ở các địa phương. Nhóm thôi việc tập trung chủ yếu ở các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế.

Bên cạnh nguyên nhân do cơ chế tự chủ, xã hội hóa các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ công tạo sự cạnh tranh lành mạnh theo quan hệ cung - cầu lao động giữa khu vực công và khu vực tư, còn có nguyên nhân do tiền lương, thu nhập của viên chức còn thấp so với thu nhập của người lao động cùng trình độ làm việc trong doanh nghiệp nhà nước, khu vực tư nhân, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị thực hiện tinh giản biên chế theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước trong khi khối lượng công việc ngày càng tăng, dẫn đến bị quá tải, áp lực, nhất là lĩnh vực y tế trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch COVID-19. Ngoài ra, môi trường, điều kiện làm việc tại một số thời điểm trong khu vực công chưa thật sự tạo động lực, cơ hội để viên chức phát huy tốt năng lực.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ, các bộ, cơ quan, địa phương đã tập trung nguồn lực, thực hiện nhiều biện pháp thiết thực bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của viên chức, khắc phục hiệu quả tình trạng nêu trên.

Chính phủ đã chỉ đạo cho phép các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế được phép ký hợp đồng lao động làm chuyên môn đối với viên chức, như giáo viên, bác sĩ.

Bộ Nội vụ Luật Viên chức Viên chức viên chức thôi việc Công chức
