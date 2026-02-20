Vì sao TPHCM điều chỉnh quy hoạch khu Thủ Thiêm?

Phạm vi điều chỉnh gồm 4 khu vực thuộc Phân vùng số 1 theo Đồ án quy hoạch chung TP Thủ Đức thuộc TPHCM đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 202/QĐ-TTg ngày 21-1-2025, với tổng diện tích khu vực điều chỉnh quy hoạch khoảng 128,51 ha.

Quan điểm, mục tiêu điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhằm cụ thể hóa các Dự án thuộc danh mục ưu tiên và chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược theo Nghị quyết số 260/2025/QH15 ngày 11-12-2025 của Quốc hội, trong đó có Dự án xây dựng Quảng trường trung tâm và Trung tâm chính trị hành chính của thành phố.

Giai đoạn trước mắt, TPHCM cần khẩn trương triển khai thực hiện Dự án Trung tâm chính trị hành chính TPHCM với quy mô tương xứng, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố (sau khi sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính) theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 9-1-2026 của Thành ủy TPHCM.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Bên cạnh đó, cần thiết phải bố trí, sắp xếp các công trình trọng điểm khác trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm như Cung Thiếu nhi, Nhà hát Giao hưởng để hình thành Tổ hợp công trình công cộng đa chức năng Chính trị - Hành chính - Văn hóa; đồng thời cân đối các khu đất cây xanh sử dụng công cộng, thể dục thể thao, khu đất dịch vụ công cộng nhằm bổ sung, gắn kết, tăng thêm chức năng hỗ trợ cho Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM; bảo đảm trên nguyên tắc tổng diện tích sàn toàn khu đô thị Thủ Thiêm không thay đổi, các chức năng công cộng phục vụ đô thị sau bố trí, sắp xếp có phần tăng thêm.

UBND TPHCM giao Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc (thuộc Sở Quy hoạch – Kiến trúc) và đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về tính pháp lý, tính chính xác của các số liệu, nội dung trình duyệt trong hồ sơ điều chỉnh cục bộ. Hoàn thiện hồ sơ đồ án quy hoạch chung TP Thủ Đức thuộc TPHCM đến năm 2040 theo đúng quy định, gửi Sở Quy hoạch – Kiến trúc xác nhận và lưu trữ, lưu giữ theo quy định.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo thẩm định điều chỉnh cục bộ; kiểm tra, đóng dấu thẩm định bảo đảm đúng quyết định phê duyệt của UBND TPHCM và lưu trữ hồ sơ điều chỉnh cục bộ được duyệt theo quy định pháp luật. Hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện quy hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

UBND phường An Khánh chủ trì, chỉ đạo tổ chức công bố công khai điều chỉnh cục bộ quy hoạch được duyệt; lưu trữ và lưu giữ hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch được duyệt theo quy định pháp luật.