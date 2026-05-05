Vì sao lãnh đạo 3 công ty xổ số của Vĩnh Long bị xem xét trách nhiệm?

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa có kết luận thanh tra chuyên đề về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất tại 3 công ty xổ số kiến thiết (XSKT) gồm: Công ty TNHH MTV XSKT Trà Vinh, Công ty TNHH MTV XSKT Bến Tre và Công ty TNHH MTV XSKT Vĩnh Long (giai đoạn 2019 - 2025).

Công ty TNHH MTV XSKT Vĩnh Long.

Theo kết quả thanh tra, việc thực hiện kế hoạch thực hành tiết kiệm , chống lãng phí của các công ty chưa đạt yêu cầu. Vẫn còn tình trạng nhà, đất bỏ trống, không sử dụng, không khai thác được nguồn lực tài chính từ nhà, đất, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Đối với Công ty XSKT Trà Vinh: Đến ngày 1-7-2025, công ty đang quản lý, sử dụng 8 cơ sở nhà, đất; trong đó 1 cơ sở tại TPHCM đang để trống. Việc tự ý dùng đất công ty xây nhà ở cho cán bộ, nhân viên là chưa đúng quy định. Từ tháng 12-2024 đến nay, công ty không sử dụng trụ sở tại đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, TPHCM, có nguy cơ gây lãng phí và xuống cấp tài sản (không khai thác được nguồn lực tài chính từ tài sản có vị trí đắc địa).

Với Công ty XSKT Vĩnh Long: Đến ngày 1-7-2025, công ty đang quản lý, sử dụng 13 cơ sở nhà, đất. Trong 6 cơ sở nhà, đất tại TPHCM của công ty này có 4 căn liền kề đang để trống, để bị lấy trộm tài sản có nguy cơ gây lãng phí. Công ty còn hạch toán số tiền đã đầu tư vào khoản nợ phải thu số tiền 41,8 tỉ đồng, và đưa 4 căn nhà trên ra khỏi sổ sách kế toán, sổ theo dõi tài sản khi chưa hoàn tất thủ tục bán đấu giá, tài sản vẫn do công ty đứng tên là chưa đảm bảo yêu cầu và nguyên tắc kế toán; có dấu hiệu của hành vi để ngoài sổ sách kế toán tài sản của đơn vị.

Nhà số 12 và 35 Nguyễn Trung Trực, số 10 đường 2-9 (tỉnh Vĩnh Long), Công ty XSKT Vĩnh Long tiến hành thanh lý, chấm dứt hợp đồng cho thuê chỉ nhằm thực hiện kết luận kiểm toán, thực tế người thuê không trả lại nhà, vẫn tiếp tục sử dụng. Thanh tra kết luận, việc lập thủ tục thanh lý, chấm dứt hợp đồng nêu trên chỉ chấm dứt việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền của người thuê nhà (không chấm dứt quyền sử dụng), gây thiệt hại đến nguồn thu của công ty số tiền 264 triệu đồng.

Đối với Công ty XSKT Bến Tre: Đến ngày 1-7-2025, công ty có 4 cơ sở nhà, đất. Trong đó, riêng văn phòng đại diện tại TPHCM chưa phát huy hết công năng tài sản, chưa khai thác được tiềm năng, lợi thế, nguồn lực tài chính từ tài sản. Cụ thể, tòa nhà có 10 tầng nhưng chỉ sử dụng 4 tầng, bỏ trống 6 tầng với tổng diện tích bỏ trống 4.758m², có nguy cơ gây lãng phí.

Từ các kết luận trên, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh kiểm điểm người đứng đầu là chủ tịch kiêm giám đốc của 3 công ty xổ số, giai đoạn từ 2019-2025. Trong đó, kiểm điểm rút kinh nghiệm với 2 người; kiểm điểm trách nhiệm 1 người.

Thanh tra cũng kiến nghị Sở Tài chính sớm hoàn thành việc thẩm định, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất của 3 công ty xổ số, tạo điều kiện để các công ty đưa tài sản đã đầu tư vào hoạt động hiệu quả.

Về xử lý kinh tế, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị thu hồi 264 triệu đồng tiền thuê nhà của Công ty XSKT Vĩnh Long.