Vì sao lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5-2026 ở TPHCM sẽ trả trễ hơn thường lệ?

Chiều 17-4, BHXH TPHCM đã thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5-2026 trên địa bàn thành phố. Theo đó, đối với hình thức chi trả qua tài khoản cá nhân, cơ quan BHXH sẽ chuyển tiền lương hưu và trợ cấp BHXH vào tài khoản người hưởng bắt đầu từ ngày 4-5, thay vì ngày đầu tháng là ngày 1-5.

Bưu điện TPHCM chi trả lương hưu trực tiếp từ ngày 11-5 đến ngày 12-5 tại tất cả các điểm chi trả

Đối với hình thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt, Bưu điện TPHCM sẽ tổ chức chi trả bắt đầu từ ngày 11-5 đến ngày 12-5 tại tất cả các điểm chi trả; từ ngày 13-5 đến hết ngày 25-5 tại các Bưu cục của Bưu điện Trung tâm/Huyện.

Thời gian chi trả thực hiện trong giờ hành chính và sáng thứ Bảy. Trường hợp ngày chi trả trùng vào ngày Chủ nhật, ngày lễ, Tết thì ngày chi trả là ngày làm việc tiếp theo.

Lý giải về việc thay đổi lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5-2026, BHXH TPHCM cho hay do thực hiện Thông báo số 9441/TB-BNV của Bộ Nội vụ về việc nghỉ Tết Âm lịch và một số dịp nghỉ lễ trong năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Theo đó lịch nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động 1-5-2026 sẽ diễn ra từ ngày 30-4 đến hết ngày 3-5, bắt đầu làm việc lại từ ngày 4-5 (thứ Hai).

BHXH TPHCM đề nghị người hưởng mở tài khoản và đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân để tránh mất thời gian đi lại, được nhận lương hưu nhanh chóng, thuận lợi; góp phần thực hiện có hiệu quả giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính Phủ.