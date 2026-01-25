HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

FUTA Land – Top 10 Nhà đầu tư & Phát triển Bất động sản Hàng đầu Quốc gia 2026

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Giải thưởng là sự ghi nhận cho chiến lược phát triển bài bản, tầm nhìn dài hạn và cam kết tạo giá trị bền vững cho thị trường bất động sản Việt Nam.

Ngày 25-1, Công ty Cổ phần Bất động sản FUTA Land vinh dự được xướng tên tại hạng mục TOP 10 Nhà đầu tư & Phát triển Bất động sản Hàng đầu Quốc gia 2026, trong khuôn khổ Lễ công bố Thương hiệu Mạnh Quốc gia – Vietnam Top Brands 2026.

Chương trình Thương hiệu Mạnh Quốc gia – Vietnam Top Brands 2026 được tổ chức tại Dinh Độc Lập (TP. HCM) và truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình TP. HCM (HTV), với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn thuộc các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế.

FUTA Land - Nhà đầu tư&phát triển Bất động sản Hàng đầu Quốc gia 2026 - Ảnh 1.

FUTA Land được vinh danh Top 10 Nhà đầu tư & Phát triển Bất động sản Hàng đầu Quốc gia 2026

Ghi nhận cho chiến lược dài hạn và năng lực phát triển dự án

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn tái cấu trúc và sàng lọc, sự hiện diện của FUTA Land tại sự kiện cho thấy doanh nghiệp đang nằm trong nhóm các nhà đầu tư – phát triển có khả năng thích ứng, duy trì nhịp hoạt động ổn định và nhất quán trong định hướng chiến lược.

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Trần Thị Hoa Xim – Tổng Giám đốc FUTA Land cho biết: "Danh hiệu là sự ghi nhận cho tầm nhìn phát triển bền vững và chiến lược dài hạn mà doanh nghiệp theo đuổi, đồng thời đặt ra trách nhiệm tiếp tục chuẩn hóa năng lực phát triển dự án, đầu tư nghiêm túc vào chất lượng và giá trị thực cho thị trường"

FUTA Land - Nhà đầu tư&phát triển Bất động sản Hàng đầu Quốc gia 2026 - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Hoa Xim – Tổng Giám đốc FUTA Land cho biết giải thưởng nhằm đánh dấu chặng đường phát triển của FUTA Land, đồng thời tạo tiền đề để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hoạt động và củng cố niềm tin với khách hàng, đối tác

FUTA Land - Nhà đầu tư&phát triển Bất động sản Hàng đầu Quốc gia 2026 - Ảnh 3.

Dự án FUTA Residence – Đà Nẵng Times Square gắn với trục đô thị biển thành phố, mỗi căn hộ đều có view hướng biển

Theo bà Hoa Xim, FUTA Land định hình chiến lược dựa trên việc chuẩn hóa toàn diện quy trình đầu tư và triển khai dự án, từ pháp lý, quy hoạch, thiết kế đến thi công, vận hành, bảo đảm sự đồng bộ với định hướng hạ tầng – đô thị của từng địa phương, qua đó đáp ứng hiệu quả nhu cầu an cư và đầu tư của thị trường.

Trên nền tảng chiến lược và cách tiếp cận này, giải thưởng Top 10 Nhà đầu tư & Phát triển Bất động sản Hàng đầu Quốc gia 2026 được xem là cột mốc đánh dấu chặng đường phát triển của FUTA Land, đồng thời tạo tiền đề để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hoạt động và củng cố niềm tin với khách hàng, đối tác.

Mục tiêu năm 2026 và dấu ấn từ các dự án trọng điểm

Bước sang năm 2026, FUTA Land xác định đây là năm bản lề trong chiến lược tăng trưởng, với mục tiêu mở rộng quy mô phát triển và hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm. Doanh nghiệp tiếp tục kiên định định hướng phát triển dự án dựa trên ba trụ cột chính gồm vị trí chiến lược – quy hoạch bài bản – chuẩn mực sống ưu việt, nhằm tạo ra giá trị bền vững cho thị trường và cộng đồng.

FUTA Land - Nhà đầu tư&phát triển Bất động sản Hàng đầu Quốc gia 2026 - Ảnh 4.

FUTA Kim Phát cũng là một trong những dự án chiến lược của FUTA Land ở khu vực Tây Bắc Đà Nẵng

FUTA Land - Nhà đầu tư&phát triển Bất động sản Hàng đầu Quốc gia 2026 - Ảnh 5.

Với quy mô 171 căn shophouse và townhouse, FUTA Kim Phát đáp ứng nhu cầu an cư, kinh doanh và đầu tư trung - dài hạn của người dân

Trong đó, FUTA Residence – Đà Nẵng Times Square là dự án căn hộ do FUTA Land phát triển tại khu vực trung tâm Đà Nẵng, gắn với trục đô thị biển của thành phố. Dự án có pháp lý sở hữu lâu dài, 100% căn hộ có tầm nhìn hướng biển, đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mang lại dư địa gia tăng giá trị trong bối cảnh Đà Nẵng tiếp tục phát triển mạnh mẽ kinh tế – du lịch biển.

Song song đó, FUTA Kim Phát là dự án chiến lược của FUTA Land tại khu vực Tây Bắc Đà Nẵng, sở hữu lợi thế 5 mặt tiền trục đường lớn, chỉ cách biển khoảng 400m và ngay cạnh Trung tâm Hành chính Liên Chiểu.

Quy mô 171 căn shophouse và townhouse, quy hoạch đồng bộ và quỹ sản phẩm giới hạn giúp dự án đáp ứng nhu cầu an cư, kinh doanh và đầu tư trong trung – dài hạn.

Ngoài các dự án trọng điểm đang triển khai, trong năm 2026, FUTA Land dự kiến tiếp tục ra mắt các dự án chiến lược như FUTA Kim An, FUTA Kim Khang…, từng bước mở rộng quỹ đất, đa dạng hóa danh mục sản phẩm và đóng góp tích cực vào quá trình hình thành các khu đô thị hiện đại, được quy hoạch đồng bộ và bài bản.

Danh hiệu Top 10 Nhà đầu tư & Phát triển Bất động sản hàng đầu Quốc gia 2026 không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của FUTA Land trong giai đoạn vừa qua, mà còn là động lực để doanh nghiệp tiếp tục kiên định con đường phát triển bền vững, lấy chất lượng và giá trị thực làm nền tảng, đồng hành cùng sự phát triển của đô thị và cộng đồng trong giai đoạn mới.

