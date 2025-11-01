Vì sao ngày càng nhiều lao động "rẽ hướng" học nghề ngắn hạn?

Theo ThS Trần Phương, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Việt Giao (TP HCM), thống kê 6 tháng đầu năm, số lượng học viên học nghề ngắn hạn tại Trường Trung cấp Việt Giao (TP HCM) tăng gấp 4 lần.

Đáng chú ý, không chỉ có người trẻ quan tâm, nhiều người đã lập gia đình, tuổi ngoài 30 vẫn lựa chọn học thêm ngành mới.

ThS Trần Phương cho rằng học nghề ngắn hạn không còn là sự lựa chọn "ngắn" mà đã nâng tầm là hướng đi đa dạng, mở rộng cơ hội phát triển nhiều hơn. Cụ thể, nhiều học viên tốt nghiệp ra trường, đã có việc làm ổn định nhưng vẫn quay về trường học thêm. Mục đích chính là để cập nhật kiến thức mới, trau dồi tay nghề.





Một số khác thì muốn học để có thêm nghề tay trái, phục vụ cho mục đích kinh doanh hoặc khởi nghiệp. Bên cạnh đó, không ít người chọn học nghề ngắn hạn để trải nghiệm, thử sức tìm ngành học phù hợp với mình,…

"Dù học sơ cấp ngắn hạn, trung cấp hay cao đẳng, điều quan trọng nhất vẫn là chọn đúng môi trường đào tạo thực hành – thực nghiệp. Xuất phát trễ không thất bại nhưng bỏ cuộc giữa chừng chắc chắn không để đi đến đích. Học nghề cần trau dồi kỹ năng, thái độ tốt, tinh thần cầu tiến,…chắc chắn sẽ không thể thất nghiệp" – ThS Phương nhấn mạnh.