Vì sao ngày càng nhiều lao động "rẽ hướng" học nghề ngắn hạn?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Vì sao ngày càng nhiều lao động "rẽ hướng" học nghề ngắn hạn?

Huế Xuân

(NLĐO) – Trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi liên tục, các chương trình đào tạo ngắn hạn đang trở thành xu hướng "hot", được nhiều lao động quan tâm.

 Theo ThS Trần Phương, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Việt Giao (TP HCM), thống kê 6 tháng đầu năm, số lượng học viên học nghề ngắn hạn tại Trường Trung cấp Việt Giao (TP HCM) tăng gấp 4 lần.

Đáng chú ý, không chỉ có người trẻ quan tâm, nhiều người đã lập gia đình, tuổi ngoài 30 vẫn lựa chọn học thêm ngành mới.

ThS Trần Phương cho rằng học nghề ngắn hạn không còn là sự lựa chọn "ngắn" mà đã nâng tầm là hướng đi đa dạng, mở rộng cơ hội phát triển nhiều hơn. Cụ thể, nhiều học viên tốt nghiệp ra trường, đã có việc làm ổn định nhưng vẫn quay về trường học thêm. Mục đích chính là để cập nhật kiến thức mới, trau dồi tay nghề.


 Một số khác thì muốn học để có thêm nghề tay trái, phục vụ cho mục đích kinh doanh hoặc khởi nghiệp. Bên cạnh đó, không ít người chọn học nghề ngắn hạn để trải nghiệm, thử sức tìm ngành học phù hợp với mình,…

"Dù học sơ cấp ngắn hạn, trung cấp hay cao đẳng, điều quan trọng nhất vẫn là chọn đúng môi trường đào tạo thực hành – thực nghiệp. Xuất phát trễ không thất bại nhưng bỏ cuộc giữa chừng chắc chắn không để đi đến đích. Học nghề cần trau dồi kỹ năng, thái độ tốt, tinh thần cầu tiến,…chắc chắn sẽ không thể thất nghiệp" – ThS Phương nhấn mạnh.

Tin liên quan

Nhu cầu nhân lực đường sắt bùng nổ: "Sinh viên chưa ra trường đã có 1-2 offer"

Nhu cầu nhân lực đường sắt bùng nổ: "Sinh viên chưa ra trường đã có 1-2 offer"

(NLĐO) -Trước làn sóng đầu tư hạ tầng khổng lồ vào lĩnh vực đường sắt, đặc biệt là đường sắt đô thị, nhu cầu nhân lực trong thời gian tới được dự báo sẽ rất lớn

Job Link 2025 – Cơ hội của bạn bắt đầu từ hôm nay

(NLĐO) - Bạn đang tìm một cơ hội thực sự, bạn muốn không chỉ một công việc, mà là nơi để vươn lên? Hãy đến với Job Link 2025.

Job Link 2025 - Cơ hội của bạn, bắt đầu từ hôm nay

TP HCM đang vào mùa tuyển dụng sôi động nhất năm, khi nhu cầu nhân lực tại doanh nghiệp (DN) tăng mạnh với hàng chục ngàn vị trí việc làm mới.

việc làm tuyển dụng doanh nghiệp học nghề sinh viên Job Link 2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo