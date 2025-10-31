HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Job Link 2025 - Cơ hội của bạn, bắt đầu từ hôm nay

An Khánh

TP HCM đang vào mùa tuyển dụng sôi động nhất năm, khi nhu cầu nhân lực tại doanh nghiệp (DN) tăng mạnh với hàng chục ngàn vị trí việc làm mới.

Đây chính là "thời điểm vàng" để sinh viên (SV) và người lao động (NLĐ) tìm kiếm cơ hội phát triển nghề nghiệp, gia nhập các DN lớn.

Trước nhu cầu tuyển dụng tăng cao của DN, Báo Người Lao Động tổ chức chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" - Job Link 2025, nhằm hỗ trợ SV và NLĐ tiếp cận cơ hội việc làm chất lượng, phù hợp.

Job Link 2025 diễn ra vào ngày 9-11 (chủ nhật) tại Nhà Văn hóa Thanh Niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TP HCM). Chương trình dự kiến thu hút gần 100 DN tham gia với hàng ngàn vị trí tuyển dụng đa dạng ngành nghề, từ lao động phổ thông, nhân viên văn phòng, kỹ thuật - công nghệ đến các vị trí chuyên môn và chương trình thực tập dành cho SV.

Job Link 2025 - Cơ hội của bạn, bắt đầu từ hôm nay - Ảnh 1.

Đến với Job Link 2025, sinh viên và người lao động sẽ có cơ hội phát triển nghề nghiệp, gia nhập các doanh nghiệp lớn. Ảnh: HUỲNH NHƯ

Điểm nổi bật của Job Link 2025 là khu vực phỏng vấn và tuyển dụng trực tiếp, với khoảng 30-40 bàn phỏng vấn dành cho DN có nhu cầu tuyển gấp; không gian giới thiệu hình ảnh tuyển dụng; khu trải nghiệm - tư vấn nghề nghiệp; cùng chuỗi talkshow về kỹ năng phỏng vấn, định hướng nghề nghiệp và xu hướng nhân lực sau năm 2025.

Người tham dự còn có cơ hội tham gia các chương trình giao lưu trực tiếp với chuyên gia nhân sự, hoạt động livestream "Việc đang tìm người", mini game và chương trình check-in nhằm tăng tương tác, giúp ứng viên tiếp cận DN nhanh và hiệu quả hơn. Job Link 2025 miễn phí tham dự, phù hợp với SV mới ra trường, NLĐ đang có nhu cầu tìm việc, chuyển việc và người quay lại thị trường lao động sau thời gian tạm nghỉ việc.

Theo thống kê từ Ban Tổ chức chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" - Job Link 2025, đến nay, 40 DN và nhà tuyển dụng đã đăng ký tham gia, với hơn 7.000 vị trí việc làm trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề.

DN quan tâm tham gia chương trình, vui lòng liên hệ: Nhà báo Lê Vĩnh Tùng - Phó Tổng Thư ký Tòa soạn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức (ĐT: 0908.221.002); chị Nguyễn Thùy Thanh Uyên - Văn phòng Báo Người Lao Động (ĐT: 0909.795.114).

Sinh viên đặt kỳ vọng vào Job Link 2025

Sinh viên đặt kỳ vọng vào Job Link 2025

Hiện nay, sinh viên không muốn bị động trong quy trình tuyển dụng, họ chủ động tìm hiểu, đánh giá và lựa chọn môi trường làm việc

Hơn 5.000 vị trí việc làm, gặp gỡ trực tiếp nhà tuyển dụng – Job Link 2025 gọi tên bạn!

(NLĐO) - Chúng ta đang ở thời điểm thị trường lao động chuyển mình mạnh mẽ. Công việc không chỉ là một chỗ làm mà là cơ hội để vươn lên.

Kết nối nhân tài - bứt phá cùng Job Link 2025!

(NLĐO) - Hoạt động truyền thông, kết nối mạnh mẽ, chuyên nghiệp tại Job Link 2025 giúp thông tin, hình ảnh doanh nghiệp lan tỏa trên báo chí và mạng xã hội.

nguồn nhân lực thị trường lao động cơ hội việc làm nhu cầu nhân lực nhu cầu tuyển dụng định hướng nghề nghiệp tư vấn nghề nghiệp
    Thông báo