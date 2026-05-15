Một nam nhân viên văn phòng 29 tuổi tìm đến Phòng khám Nam khoa Bệnh viện An Bình TPHCM sau nhiều tháng liên tục mất ngủ, giảm ham muốn và khó duy trì cương khi quan hệ. Điều khiến người bệnh bất ngờ là các xét nghiệm nội tiết ban đầu chưa ghi nhận bất thường rõ rệt. Tuy nhiên, khi khai thác kỹ lối sống, bác sĩ nhận thấy bệnh nhân thường xuyên ngủ sau 1 giờ sáng, ngồi làm việc kéo dài, ít vận động, căng thẳng liên tục và lệ thuộc vào các nội dung kích thích trên mạng để giải tỏa áp lực.

Theo BS Phạm Đức Trọng, Đơn vị Tiết niệu-Bệnh viện An Bình, những trường hợp tương tự đang xuất hiện ngày càng nhiều ở nhóm nam giới trẻ trong vài năm gần đây. Không ít người mới ngoài 20 tuổi hoặc đầu tuổi 30 đã đi khám vì giảm ham muốn, rối loạn cương hoặc xuất tinh sớm, dù trước đó không có bệnh lý nền rõ ràng như tiểu đường, tim mạch hay suy nội tiết nặng.

ThS.BSCKI Trần Quốc Phong, Trưởng đơn vị Tiết niệu Bệnh viện An Bình, tư vấn cho bệnh nhân cách lấy lại "bản lĩnh" đàn ông

ThS.BSCKI Trần Quốc Phong, Trưởng Đơn vị Tiết niệu Bệnh viện An Bình, cho biết rối loạn chức năng tình dục ở nam giới trẻ hiện nay thường không xuất phát từ một nguyên nhân đơn lẻ mà là hệ quả của nhiều yếu tố lối sống kéo dài qua nhiều năm.

Trong đó, thiếu ngủ là yếu tố rất phổ biến. Testosterone ở nam giới được sản xuất nhiều trong giai đoạn ngủ sâu vào ban đêm. Việc ngủ muộn kéo dài, thức khuya thường xuyên hoặc chất lượng giấc ngủ kém có thể ảnh hưởng đến nội tiết, năng lượng và chức năng tình dục.

Bên cạnh đó là áp lực tâm lý kéo dài. Nhiều người trẻ duy trì cường độ làm việc cao, ít thời gian nghỉ ngơi, thường xuyên căng thẳng hoặc lo âu về hiệu suất công việc. Stress mạn tính có thể làm giảm ham muốn, ảnh hưởng khả năng cương và khiến cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi kéo dài.

Ít vận động và tăng cân cũng là yếu tố thường gặp. Theo các bác sĩ, mỡ nội tạng, đặc biệt vùng bụng, có liên quan đến giảm testosterone và ảnh hưởng sức khỏe mạch máu, trong khi khả năng cương phụ thuộc nhiều vào hệ mạch máu và thần kinh.

Ngoài ra, việc tiếp xúc quá thường xuyên với các nội dung kích thích mạnh trên mạng cũng đang được ghi nhận ngày càng nhiều ở nhóm bệnh nhân trẻ. Các chuyên gia cho rằng điều này có thể làm giảm đáp ứng với kích thích tình dục trong đời thực nếu kéo dài nhiều năm, đặc biệt khi đi kèm lối sống cô lập và thiếu giao tiếp xã hội.

Điều đáng lo ngại là các thay đổi này thường diễn ra âm thầm. Ban đầu, người bệnh chỉ cảm thấy hơi giảm hứng thú, dễ mệt, khó tập trung hoặc ngủ không sâu giấc. Vì triệu chứng chưa quá rõ rệt nên nhiều người thường bỏ qua hoặc tự tìm đến các sản phẩm "tăng cường sinh lý" được quảng cáo trên mạng.

Các chuyên gia khuyến cáo nam giới trẻ nên chú ý nhiều hơn đến lối sống hằng ngày thay vì chỉ tìm giải pháp cải thiện tức thời. Việc duy trì giấc ngủ đều đặn, tập luyện thể lực, kiểm soát cân nặng, hạn chế rượu bia, thuốc lá và giảm lệ thuộc vào các kích thích số có thể giúp cải thiện đáng kể sức khỏe tình dục.

Khi xuất hiện các dấu hiệu kéo dài như giảm ham muốn, khó cương, xuất tinh sớm hoặc mệt mỏi kéo dài, nam giới nên đi khám sớm để được đánh giá toàn diện về nội tiết, tâm lý và các bệnh lý liên quan. "Rối loạn chức năng tình dục ở nam giới trẻ hiện nay không còn đơn thuần là vấn đề riêng của cơ quan sinh dục mà phản ánh tổng thể sức khỏe thể chất, tinh thần và lối sống kéo dài nhiều năm"- BS Phong nhấn mạnh.



