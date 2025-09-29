HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Vì sao tỉ giá tại Việt Nam tăng nhanh dù đồng USD quốc tế mất giá?

Thái Phương

(NLĐO) - Dự báo từ nay đến cuối năm, tỉ giá sẽ ổn định hơn nhiều, nhất là khi FED tiếp tục cắt giảm lãi suất

Ngày 29-9, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.192 đồng/USD, giảm 2 đồng mỗi USD so với hôm qua. Tỉ giá trung tâm biến động với biên độ hẹp trong những ngày qua. 

Tuy nhiên, nếu tính từ đầu năm tới nay, tỉ giá trung tâm đã tăng khoảng 3,4%. Đây là mức tăng khá nhanh so với cùng kỳ các năm trước.

Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại như Vietcombank, BIDV, Eximbank, Sacombank cũng giảm 2 đồng khi được giao dịch quanh 26.211 đồng/USD mua vào, 26.451 đồng/USD bán ra.

Dù vậy, nếu tính từ đầu năm tới nay, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tăng khoảng 3,5%.

- Ảnh 2.

Giá USD tại Việt Nam dự báo sẽ bớt áp lực từ nay tới cuối năm

Trên thị trường tự do, giá USD hôm nay được một số điểm thu đổi ngoại tệ giao dịch ở mức 26.550 đồng/USD mua vào, 26.650 đồng/USD bán ra, cao hơn giá USD trong ngân hàng thương mại khoảng 200 đồng.

Giá USD tại Việt Nam tăng nhanh trong bối cảnh chỉ số đồng USD trên thị trường quốc tế giảm mạnh. Trong khoảng 8 tháng qua, chỉ số USD (DXY) trên thị trường quốc tế đã mất khoảng 10%. Tới hiện tại, chỉ số USD được giao dịch ở mức 98 điểm.

Dự báo mới nhất về tỉ giá USD/VND

Vì sao tỉ giá tại Việt Nam tăng nhanh dù đồng USD quốc tế mất giá? Theo TS Cấn Văn Lực, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, năm nay, USD mất giá khoảng 10% nhưng tiền đồng vẫn giảm thêm 3,4%. Đây là hiện tượng đáng chú ý và có một số nguyên nhân chính. 

Cụ thể, cán cân thanh toán của Việt Nam bị âm do xuất khẩu hàng hóa có thặng dư nhưng dịch vụ - nhất là du lịch và logistics - lại thâm hụt. Biến động thuế quan khiến nhu cầu găm giữ ngoại tệ tăng lên. Giá vàng biến động và chênh lệch với giá thế giới cũng kích thích hoạt động nhập lậu, gây áp lực lên thị trường ngoại hối.

Chênh lệch lãi suất cũng là một yếu tố. Hiện tại, Mỹ đang duy trì lãi suất khoảng 4,2% - 4,5%, tương đương với mức lãi suất cho vay qua đêm trên thị trường liên ngân hàng ở Việt Nam. Trong bối cảnh rủi ro tỉ giá thấp, dòng vốn ngoại tệ có xu hướng quay trở lại Mỹ.

"Dù tỉ giá đang chịu sức ép nhưng lãi suất VND vẫn ổn định để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt, dự báo từ nay đến cuối năm và sang năm tới, tỉ giá sẽ ổn định hơn nhiều, nhất là khi FED dự kiến tiếp tục cắt giảm lãi suất. Với việc triển khai Nghị định 232/2025 thay thế Nghị định 24/2012 về quản lý thị trường vàng nhằm giảm bớt áp lực thị trường vàng, dẫn tới giảm áp lực lên tỉ giá. Dự kiến cả năm VND mất giá khoảng 4%" – TS Cấn Văn Lực nói.

Trong bối cảnh tỉ giá tại Việt Nam chịu sức ép, GS-TS Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, cho rằng muốn đạt tăng trưởng GDP cao, phải giữ lãi suất thấp để khuyến khích đầu tư nhưng điều này lại tạo áp lực lên tỉ giá.

Thời gian qua, biến động tỉ giá đã bộc lộ rõ sự đánh đổi này. Việc FED cắt giảm lãi suất 0,25 điểm % khiến đồng USD hạ giá, tỉ giá tạm ổn định hơn. Ngân hàng Nhà nước đã dùng biện pháp bán ngoại tệ kỳ hạn và có hiệu quả, cần tiếp tục phát huy các công cụ kỹ thuật như vậy.

"Dù đồng USD đã yếu hơn nhờ FED hạ lãi suất, áp lực vẫn còn do nhu cầu nhập khẩu tăng vào cuối năm để phục vụ mùa mua sắm, trong khi xuất khẩu sang Mỹ có nguy cơ giảm do chính sách thuế đối ứng. Nhưng ổn định tỉ giá chính là nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành kinh tế vĩ mô từ nay đến cuối năm" – GS Hoàng Văn Cường nói.

Tin liên quan

Giá USD tự do biến động mạnh

Giá USD tự do biến động mạnh

(NLĐO) – Trong khoảng 2 tháng qua, giá USD tự do liên tục đi xuống trên thị trường tự do, rời xa khỏi mốc đỉnh 27.000 đồng.

Giá USD tại Việt Nam có diễn biến mới

(NLĐO) – Giá USD tại các ngân hàng thương mại hạ nhiệt trong bối cảnh đồng USD trên thị trường quốc tế về mức thấp nhất hơn 2 năm qua.

Trưa 25-9, ngân hàng thương mại đẩy giá USD lên kịch trần

(NLĐO) – Nhiều ngân hàng thương mại giao dịch giá USD lên mức kịch trần biên độ, khi tỉ giá trung tâm đi lên vào hôm nay.

