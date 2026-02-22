Ngày 22-2, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết đơn vị địa bàn dự kiến sẽ đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TPHCM để ưu tiên cho dòng xe trở lại thành phố trên các tuyến cao tốc.



Dòng phương tiện đổ về TP Hà Nội trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, chiều 20-2. Ảnh: H.H.

Qua thống kê, đến nay lưu lượng xe trở lại Hà Nội và TPHCM trên các tuyến cao tốc đạt 566.516 lượt (44,42%). Cục CSGT dự báo còn khoảng 708.828 lượt (55,57%) sẽ tiếp tục di chuyển trở lại 2 thành phố trong ngày 22-2, là ngày cuối cùng nghỉ Tết.

Cục CSGT dự kiến tổ chức giao thông phân làn đường theo hướng tùy thuộc vào thời điểm lượng xe đổ về Hà Nội và TPHCM tăng cao.

Nếu xuất hiện nguy cơ ùn tắc kéo dài, sẽ tạm cấm chiều đường ra khỏi thành phố để ưu tiên dành đường cho xe vào thành phố.

Các tuyến dự kiến áp dụng gồm:

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sẽ tạm cấm chiều từ Hà Nội đi Thanh Hóa.

Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây tạm cấm chiều từ TPHCM đi Long Thành.

Cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ tạm cấm chiều từ TPHCM đi Trung Lương.

Cục CSGT đề nghị người tham gia giao thông chấp hành sự điều tiết và chỉ huy giao thông của lực lượng làm nhiệm vụ trên các tuyến đường cao tốc.