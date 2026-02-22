HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Hôm nay 22-2, dự kiến đóng cao tốc hướng ra khỏi Hà Nội và TPHCM nếu bị ùn tắc kéo dài

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Nếu xuất hiện nguy cơ ùn tắc kéo dài, Cục CSGT sẽ đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TPHCM để ưu tiên cho dòng xe trở lại thành phố.

Ngày 22-2, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết đơn vị địa bàn dự kiến sẽ đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TPHCM để ưu tiên cho dòng xe trở lại thành phố trên các tuyến cao tốc.

Dự kiến đóng cao tốc ra khỏi Hà Nội và TPHCM để giảm ùn tắc giao thông - Ảnh 1.

Dòng phương tiện đổ về TP Hà Nội trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, chiều 20-2. Ảnh: H.H.

Qua thống kê, đến nay lưu lượng xe trở lại Hà Nội và TPHCM trên các tuyến cao tốc đạt 566.516 lượt (44,42%). Cục CSGT dự báo còn khoảng 708.828 lượt (55,57%) sẽ tiếp tục di chuyển trở lại 2 thành phố trong ngày 22-2, là ngày cuối cùng nghỉ Tết.

Cục CSGT dự kiến tổ chức giao thông phân làn đường theo hướng tùy thuộc vào thời điểm lượng xe đổ về Hà Nội và TPHCM tăng cao.

Nếu xuất hiện nguy cơ ùn tắc kéo dài, sẽ tạm cấm chiều đường ra khỏi thành phố để ưu tiên dành đường cho xe vào thành phố.

Các tuyến dự kiến áp dụng gồm:

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sẽ tạm cấm chiều từ Hà Nội đi Thanh Hóa.

Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây tạm cấm chiều từ TPHCM đi Long Thành.

Cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ tạm cấm chiều từ TPHCM đi Trung Lương.

Cục CSGT đề nghị người tham gia giao thông chấp hành sự điều tiết và chỉ huy giao thông của lực lượng làm nhiệm vụ trên các tuyến đường cao tốc.

Tin liên quan

6 ngày nghỉ Tết, tai nạn giao thông làm 168 người chết, 177 người bị thương

6 ngày nghỉ Tết, tai nạn giao thông làm 168 người chết, 177 người bị thương

(NLĐO)- Trong 6 ngày nghỉ lễ Tết Bính Ngọ 2026, lực lượng CSGT đã xử lý 16.031 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

28 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày 29 Tết

(NLĐO)- Trong ngày nghỉ Tết thứ 3, tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ, trên toàn quốc xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông, làm chết 28 người, bị thương 31 người.

Camera AI góp phần xây dựng văn hóa giao thông

(NLĐO)- Hệ thống camera AI đang từng bước thay đổi ý thức người tham gia giao thông, góp phần kiến tạo văn hóa giao thông tại các đô thị lớn.

ùn tắc giao thông CSGT giao thông nghỉ lễ tết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo