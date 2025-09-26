HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Vì sao TP HCM kiến nghị cho phép sử dụng không gian dưới dạ cầu phục vụ mục đích công cộng?

Ngọc Quý

(NLĐO) - TP HCM kiến nghị cho phép tận dụng gầm cầu làm bãi giữ xe, sân tập, đáp ứng nhu cầu dân sinh nhưng vẫn bảo đảm an toàn, PCCC và giao thông.

Sở Xây dựng TP HCM vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng và UBND TP HCM về tình hình triển khai Công điện 157/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 06/CT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Vì sao TP HCM kiến nghị cho phép sử dụng không gian dưới dạ cầu phục vụ mục đích công cộng?- Ảnh 1.

TP HCM đề ChatGPT said:TP HCM đề xuất cho phép tận dụng gầm cầu làm bãi giữ xe, sân tập thể thao, đáp ứng nhu cầu dân sinh nhưng vẫn bảo đảm an toàn và PCCC

Theo Sở Xây dựng, sau khi sáp nhập, TP HCM mới có diện tích hơn 6.770 km² với dân số khoảng 14 triệu người, hình thành cấu trúc liên vùng gồm khu đô thị lõi, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương (cũ).

Hệ thống hạ tầng đô thị được đầu tư khá bài bản với các trục đường, vành đai, metro và cầu vượt, song vẫn còn tình trạng quá tải và thiếu các tuyến kết nối ngang.

Đường sắt đô thị mới đưa vào khai thác gần 20 km của tuyến số 1 và đang chuẩn bị khởi công tuyến số 2 dài 11 km, dự kiến hoàn thành năm 2032.


Đối với hạ tầng đường bộ, tổng chiều dài các tuyến hiện đạt hơn 24.700 km với 1.569 cây cầu, trong đó một số công trình vẫn chưa bàn giao cho nhà nước quản lý. Công tác bảo vệ hạ tầng đường bộ thời gian qua được triển khai đồng bộ, song tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép dưới gầm cầu vẫn còn tái diễn.

Ghi nhận có 5 cầu bị vi phạm, trong đó cầu Him Lam bị chiếm dụng gầm cầu để ở, tập kết đồ dùng, kinh doanh và lập bãi giữ xe trái phép; cầu Rạch Ông có tình trạng để xe máy, dây điện và cáp viễn thông chằng chịt; cầu Lò Gốm biến thành nơi chứa vật liệu, chất thải xây dựng.

Sở Xây dựng khẳng định TP HCM không cấp phép hoạt động trông giữ xe dưới gầm cầu. Hiện thành phố chỉ tổ chức khai thác tạm thời một phần lòng đường để đỗ xe có thu phí tại 20 tuyến đường ở quận 1, 5 và 10 với 879 ô đậu xe. Tuy nhiên, thực tế cho thấy quy hoạch 550 ha bãi đỗ xe theo Quyết định 568/QĐ-TTg năm 2013 mới chỉ được thực hiện 0,5%, tương đương 2,69 ha.

Khó khăn lớn nhất là nhu cầu đỗ xe của người dân rất cao nhưng quỹ đất dành cho giao thông tĩnh còn hạn chế, vướng giải phóng mặt bằng. Đồng thời, thành phố thiếu không gian sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt là sân bãi thể dục thể thao cho thanh thiếu niên.

Do đó, theo Sở Xây dựng, việc tận dụng một số gầm cầu làm bãi giữ xe hoặc sân tập thể dục được xem là giải pháp trước mắt nhằm đáp ứng nhu cầu dân sinh, song lại chưa phù hợp quy định pháp luật.

Sở Xây dựng kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Quốc hội và Chính phủ xem xét sửa đổi Luật Đường bộ và Nghị định 165/2024/NĐ-CP. Trên cơ sở đó cho phép UBND cấp tỉnh được quyết định sử dụng không gian dưới dạ cầu phục vụ mục đích công cộng, với điều kiện bảo đảm an toàn công trình, phòng cháy chữa cháy và trật tự an toàn giao thông.

Tin liên quan

Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy

Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy

Bộ Xây dựng và thành phố Hà Nội vừa họp, đi đến thống nhất chấm dứt tình trạng trông xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy và các gầm cầu khác tại Hà Nội.

Cầu Vĩnh Tuy cần sớm sửa chữa, khắc phục hư hỏng sau vụ cháy 500 xe máy dưới gầm cầu

(NLĐO) - Các chuyên gia nhận định cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy vẫn khai thác được tải trọng theo thiết kế song về lâu về dài cần sửa chữa, khắc phục hư hỏng.

Vụ cháy 500 xe máy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy: Thông tin mới từ công an về nguyên nhân

(NLĐO)- Trong quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội loại trừ nguyên nhân vụ cháy bãi trông giữ xe ở gầm cầu Vĩnh Tuy do con người tác động.

