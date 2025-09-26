Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Phước Lộc đã biểu dương những nỗ lực của toàn ngành y tế TP HCM khi vượt qua nhiều thách thức, đạt tỉ lệ hơn 93% bệnh viện triển khai bệnh án điện tử, chuẩn hóa kho dữ liệu dùng chung của ngành y tế.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại hội nghị

Việc công bố bệnh án điện tử là một bước đi theo đúng lộ trình và mang lại lợi ích thiết thực rút ngắn thời gian khám bệnh, giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng tính minh bạch trong quản lý, nâng cao sự tương tác và hài lòng của người bệnh. Đây là minh chứng cụ thể cho phương châm lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ cũng là tinh thần xuyên suốt trong việc thực hiện Nghị quyết 72 với quyết tâm chính trị cao của ngành y tế TP.



Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc cho rằng TP HCM có quy mô y tế rất lớn, với 164 bệnh viện (trong đó 38 trung tâm y tế khu vực, 168 trạm y tế xã, 296 điểm trạm), 10.627 phòng khám (trong đó có 417 phòng khám đa khoa). Việc triển khai bệnh án điện tử đúng tiến độ là một thách thức lớn nhưng TP đã vượt qua và công khai kết quả trước ngày 30-9. Đây là thành tích rất đáng khích lệ.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc đánh giá một điểm nhấn đột phá trong triển khai bệnh án điện tử là việc sử dụng nền tảng chung, giải pháp an toàn giúp đồng bộ dữ liệu giữa các bệnh viện, kết nối với kho dữ liệu dùng chung của ngành y tế TP. Đây là công cụ quản trị giúp giám sát, phân tích chỉ số y tế, không chỉ phục vụ cho từng bệnh viện riêng lẻ mà tạo ra sức mạnh tổng thể, liên thông toàn diện, quản lý sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ xây dựng chính sách, dự báo xu hướng và ra quyết định khi cần thiết.

"Chúng ta đang tiến dần đến mục tiêu xây dựng TP HCM trở thành trung tâm y tế chuyên sâu, ngang tầm khu vực và châu Á, theo Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đây là tiêu chí quan trọng để quản trị hệ thống y tế hiện đại, khoa học, hội nhập quốc tế sâu rộng hơn" - Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc nhận định.

Các bệnh viện tại TP HCM cùng ký kết bản đồng thuận xây dựng và khai thác hiệu quả kho dữ liệu lớn của ngành y tế TP HCM

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc đề nghị ngành y tế TP HCM thực hiện một số giải pháp như sau:

Thứ nhất, tiếp tục rà soát những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời báo cáo Thành ủy, UBND TP để tổng hợp, kiến nghị Bộ Y tế có giải pháp xác đáng hơn.

Thứ hai, tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền để được hỗ trợ cơ chế mở rộng cho các đối tượng mới toàn bộ trẻ em và phụ nữ tại TP. Sau giai đoạn thí điểm, hướng đến mục tiêu 100% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử, liên thông với dữ liệu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gắn liền với bệnh án điện tử, từ đó xây dựng được dữ liệu dân cư về sức khỏe; Kết nối y tế dự phòng, y tế cơ sở, y tế chuyên sâu, đây là bước tiến quan trọng trong hoạch định chính sách và ra quyết định nâng cao chỉ số sức khỏe.

Thứ ba, ngành y tế quan tâm, chỉ đạo giải quyết chênh lệch về hạ tầng công nghệ giữa các tuyến, nhất là y tế cơ sở và ngoài công lập.

Thứ tư, đề nghị ngành y tế kiến nghị cấp thẩm quyền báo cáo cụ thể, sát tình hình thực tiễn để có chủ trương bổ sung nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho các bệnh viện, chi phí vận hành bệnh án điện tử và cần có chính sách vĩ mô. Vì vậy, cần nghiên cứu, đánh giá tác động, kiến nghị để cấp có thẩm quyền ban hành chính sách để hoạt động hiệu quả hơn.

Thứ năm, chuẩn hóa và hoàn thiện kho dữ liệu y tế tập trung, đảm bảo an toàn, bảo mật, liên thông, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn trong dự báo dịch bệnh, nghiên cứu khoa học và quản trị y tế.

Cũng tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị triển khai thực hiện 4 nghị quyết của Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư đã nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, trong đó ngành y tế đóng vai trò then chốt, giúp tiếp cận kỹ thuật cao, y học chuyên sâu, công nghệ tiên tiến.

Cùng với đó là Nghị quyết 70 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo; Nghị quyết 72 về giải pháp tăng cường chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tổng Bí thư yêu cầu chuyển nhanh từ chủ trương sang thực thi, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân phải biến nội dung nghị quyết thành công việc hằng ngày, chương trình hành động cụ thể, có nguồn lực, thời hạn, chỉ số đo lường, giám sát và giải trình.

Nghị quyết 72 nhấn mạnh dự phòng là then chốt, cơ sở là nền tảng, nhân dân là trung tâm. Mục tiêu là tăng tuổi thọ khỏe mạnh, giảm chi phí y tế.

Chuyển đổi số là một trong 9 nhóm giải pháp trọng tâm, với bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân, đơn thuốc điện tử, khám chữa bệnh từ xa gắn với kho dữ liệu dùng chung.

"Do đó, TP HCM công bố bệnh án điện tử và tích hợp kho dữ liệu chung hôm nay là hành động cụ thể hóa Nghị quyết 72 và là một trong những địa phương đi đầu cả nước, rất đáng trân trọng và biểu dương" - Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

