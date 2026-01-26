THACO được TPHCM chấp thuận giao nghiên cứu Metro số 2, đoạn Bến Thành- Thủ Thiêm

UBND TPHCM vừa có văn bản liên quan đến đề xuất đầu tư Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm.

Theo đó, UBND TPHCM chấp thuận đề nghị của Sở Tài chính về việc giao Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) tổ chức nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm.

UBND TPHCM chấp thuận giao THACO tổ chức nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm

Theo UBND TPHCM, việc chấp thuận giao nghiên cứu chỉ mang tính chất cho phép nghiên cứu, đề xuất phương án, không đồng nghĩa và không làm phát sinh việc chấp thuận phương thức đầu tư, giao nhiệm vụ chủ đầu tư, chấp thuận chuẩn bị đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư hoặc cam kết sử dụng kết quả nghiên cứu cho việc triển khai dự án theo quy định của pháp luật.

Trường hợp báo cáo nghiên cứu khả thi không được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hoặc quá thời hạn được giao mà không hoàn thành; hoặc TPHCM quyết định triển khai dự án bằng nguồn vốn, hình thức đầu tư khác do yêu cầu cấp bách hoặc điều kiện thực tiễn, THACO phải tự chịu toàn bộ chi phí đã thực hiện, không yêu cầu thành phố hoàn trả, đồng thời bàn giao đầy đủ sản phẩm nghiên cứu cho Ban Quản lý Đường sắt đô thị để phục vụ công tác quản lý nhà nước, tham khảo, khai thác dữ liệu theo quy định.

UBND TPHCM đề nghị THACO chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ các nội dung nghiên cứu theo yêu cầu; bảo đảm sản phẩm nghiên cứu được xem xét, đánh giá toàn diện, có chất lượng, hiệu quả.

Giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án thuộc mạng lưới đường sắt đô thị TPHCM; đồng thời phối hợp, hỗ trợ, tiếp nhận, quản lý và lưu trữ kết quả nghiên cứu do THACO thực hiện, bảo đảm phục vụ công tác quản lý nhà nước và nghiên cứu, tham khảo theo quy định.

Giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban Quản lý Đường sắt đô thị và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp, hỗ trợ THACO trong quá trình nghiên cứu; bảo đảm tính đồng bộ về quy hoạch, công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, kết nối và vận hành hệ thống đường sắt đô thị của thành phố.