Giáo dục

Phụ huynh phản ánh bữa ăn bán trú, Sở GD-ĐT TPHCM nói sẽ kiểm tra định kỳ và đột xuất

Đặng Trinh

(NLĐO)- Trước những phản ánh của phụ huynh về chất lượng bữa ăn bán trú, an toàn thực phẩm. Sở GD-ĐT TPHCM cho biết sẽ kiểm tra định kỳ và đột xuất

Vừa qua, một số phụ huynh phản ánh về bữa ăn bán trú ở các trường học. Ngoài tình trạng bữa ăn ít ỏi, lèo tèo, một số cơ sở giáo dục cũng đã để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm. 

Trước những phản ánh trên, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin một số vấn đề liên quan đến ngành GD-ĐT TPHCM, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP đã có thông tin cụ thể. 

Theo ông Minh, trong năm 2025, Sở GD-ĐT đã ban hành nhiều văn bản tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP), dinh dưỡng hợp lý, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tại các cơ sở giáo dục; quy định rõ trách nhiệm từng vị trí trong chuỗi tiếp nhận – bảo quản – chế biến – chia suất – phục vụ. Yêu cầu không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc; tăng cường giám sát bếp ăn tập thể và dịch vụ ăn uống trong trường học...Tuyên truyền cho phụ huynh học sinh về giám sát bữa ăn, phản ánh qua kênh góp ý, đường dây tiếp nhận thông tin của nhà trường.

Phụ huynh phản ánh bữa ăn bán trú, Sở GD-ĐT TPHCM nói sẽ kiểm tra định kỳ và đột xuất - Ảnh 1.

Suất ăn bán trú bị phản ánh tại Trường THPT Trưng Vương, dù vậy nhà trường khẳng định suất ăn này được chụp không đầy đủ

Đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ các khâu. Thực hiện tự kiểm tra, phối hợp liên ngành Giáo dục – Y tế trong kiểm tra định kỳ và đột xuất, lập biên bản ghi nhận, yêu cầu khắc phục ngay tồn tại; phối hợp Ban đại diện CMHS tham gia giám sát bữa ăn bán trú theo điều kiện từng đơn vị. Thực hiện khảo sát sự hài lòng của học sinh đối với bữa ăn bán trú; trên cơ sở đó, lãnh đạo đơn vị có biện pháp khắc phục các hạn chế. 

Theo ông Minh, thực tế ngành GD-ĐT đã tổ chức các cuộc kiểm tra An toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn, căn-tin trường học nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm."Sở GD-ĐT  cũng như các cơ sở giáo dục luôn sẵn sàng tiếp nhận phản ánh từ phụ huynh và học sinh về chất lượng bữa ăn bán trú tại các trường trên địa bàn TP, coi đây là kênh thông tin quan trọng giúp ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn bán trú, góp phần chăm sóc tốt hơn sức khỏe học sinh"- ông Minh, cho biết.

Vào hôm qua (17-12), trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh suất ăn bán trú được cho là của Trường THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn, TPHCM). Cùng với hình ảnh, nhiều ý kiến bình luận cho rằng suất ăn này lèo tèo, không xứng đáng với giá tiền. "Học sinh ăn vậy thì lấy đâu ra chất để có sức mà học, thu 40.000 đồng/suất ăn mà chỉ có vậy thì nhà trường, nhà cung cấp có tâm với học sinh hay không..."- một số bình luận nêu.

Phụ huynh phản ánh bữa ăn bán trú, Sở GD-ĐT TPHCM nói sẽ kiểm tra định kỳ và đột xuất - Ảnh 2.TPHCM: Trường THPT Trưng Vương lên tiếng về thông tin "suất ăn bán trú lèo tèo"

(NLĐO)- Ban Giám hiệu Trường THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn, TPHCM) khẳng định hình chụp suất ăn bán trú không đầy đủ, gây hiểu nhầm.

Bà Lương Bích Nga, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trưng Vương, cho biết, suất ăn bán trú trên được chụp tại trường, là suất ăn của học sinh vào trưa 17-12.T uy nhiên, hình ảnh chụp suất ăn bán trú này chưa đầy đủ nên nhìn qua sẽ cảm thấy ít.

Theo bà Nga, trưa ngày 17-12, học sinh của trường sẽ được chọn 1 trong 4 món mặn cho suất ăn bán trú của mình, bao gồm heo viên chiên, gà lagu, trứng chiên thịt, cá basa kho cà. Ngoài ra, suất ăn của học sinh sẽ có món xào, cơm, tráng miệng (táo xanh) và canh được để riêng một tô lớn dành cho 6 học sinh ăn chung.


Tin liên quan

TPHCM: Trường THPT Trưng Vương lên tiếng về thông tin "suất ăn bán trú lèo tèo"

TPHCM: Trường THPT Trưng Vương lên tiếng về thông tin "suất ăn bán trú lèo tèo"

(NLĐO)- Ban Giám hiệu Trường THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn, TPHCM) khẳng định hình chụp suất ăn bán trú không đầy đủ, gây hiểu nhầm.

Vụ HS có dấu hiệu phản vệ với món cá: Trường THPT Nguyễn Hữu Huân tạm dừng suất ăn bán trú từ 1-12

(NLĐO)- Trong thời gian chờ kết luận của các cơ quan chức năng, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân tạm dừng dịch vụ cung cấp suất ăn bán trú từ ngày 1-12 đến 5-12.

Một phần mềm quản lý suất ăn bán trú được trao chứng nhận xuất sắc về đổi mới, sáng tạo

(NLĐO) - Dự án "Phần mềm quản lý suất ăn bán trú" được tuyển chọn tham gia chương trình đổi mới, sáng tạo năm 2025.

