Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai sáng 20-2 công bố kết quả xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông trên toàn tỉnh trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14 đến 19-2).

CSGT Gia Lai kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển xe máy sáng mùng 1 Tết

Xuyên suốt kỳ nghỉ Tết, lực lượng CSGT toàn tỉnh bố trí 441 tổ tuần tra, kiểm soát với 3.177 cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ. Qua kiểm tra, lực lượng CSGT lập biên bản 1.467 trường hợp vi phạm; tạm giữ 6 ô tô, 368 xe máy, 2 phương tiện khác và 861 giấy tờ các loại. Tổng số tiền xử phạt hơn 3 tỉ đồng.

Trong số này có 340 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản xử phạt, gồm 5 trường hợp điều khiển ô tô và 335 trường hợp điều khiển xe máy.

Ngoài vi phạm nồng độ cồn, lực lượng chức năng cũng phát hiện, xử lý 352 trường hợp vi phạm tốc độ; 151 trường hợp không có giấy phép lái xe; 2 trường hợp chở quá khổ, quá tải; 47 trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định...

Cùng với công tác xử lý, lực lượng CSGT đã tuyên truyền trực tiếp cho 212 tài xế xe tải, xe khách và 421 người điều khiển xe máy về quy định không sử dụng rượu, bia, chất ma túy khi tham gia giao thông; tổ chức ký cam kết không vi phạm.

Trên lĩnh vực đường thủy, lực lượng chức năng tổ chức 6 ca tuần tra, kiểm soát tại vùng nước cụm Cảng Quy Nhơn và tuyến Hải Cảng - Nhơn Châu, lập biên bản xử phạt 3 trường hợp với tổng số tiền 3 triệu đồng.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, 100% quân số được bố trí trực trên từng tuyến, từng khung giờ, tập trung kiểm soát các hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ...; đồng thời sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho người dân trong dịp Tết.