Vì sao Viettronics Tân Bình giảm sàn 5 phiên sau khi đại gia Vũ Văn Tiền thâu tóm?

Công ty CP Viettronics Tân Bình (mã chứng khoán VTB) vừa có giải trình lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) về việc giá cổ phiếu VTB đã giảm kịch sàn 5 phiên liên tiếp.

Theo đó, giá cổ phiếu VTB ngày 9-12 là 24.600 đồng/cổ phiếu đến ngày 15-12 chỉ còn 18.500 đồng/cổ phiếu. Đóng cửa phiên ngày 16-12, giá VTB tiếp tục giảm sàn phiên thứ 6, còn 17.250 đồng/cổ phiếu.



Nhà đầu tư đang đặt câu hỏi vì sao sau khi được đại gia thâu tóm, VTB lại giảm kịch sàn 5 phiên?

Giá cổ phiếu Viettronics Tân Bình- VTB tiếp tục giảm sàn phiên 16-12

Theo văn bản giải trình, ông Văn Viết Tuấn, Tổng Giám đốc VTB khẳng định hoạt động kinh doanh diễn ra bình thường và không có bất kỳ tác động nào gây ảnh hưởng đến giá giao dịch cổ phiếu. Trong khi biến động giá cổ phiếu là kết quả từ diễn biến cung- cầu khách quan trên thị trường, nằm ngoài sự kiểm của của VTB.

Cuối tháng 10 vừa qua, đại gia Vũ Văn Tiền, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP An Bình, cũng là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Geleximco đã công bố việc chấp nhận chi 2.562 tỉ đồng để chính thức thâu tóm 88% vốn tại Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics, mã VEC) thông qua Tổng Công ty Tài chính Nhà nước SCIC. Trong khi Viettronics Tân Bình là công ty con của Viettronics.

Cụ thể, toàn bộ lô hơn 38.529 cổ phần, tương đương 87,97% vốn điều lệ của Viettronics, đã được mang ra chào bán. Với mức giá khởi điểm cho cả lô là 964,34 tỉ đồng, kết quả Tập đoàn Geleximco của đại gia Vũ Văn Tiền đã trúng giá với số tiền hơn 2.562 tỉ đồng, cao gấp 2,65 lần so với giá khởi điểm.

Các nhà đầu tư cho rằng yếu tố Viettronics được thu hút ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi thì quỹ tài sản Viettronnics khá lớn, trong đó có nhiều bất động sản, quyền sử dụng đất… Cụ thể, Viettronics và các đơn vị thành viên đang quản lý và nắm quyền sử dụng nhiều khu đất tại các vị trí đắc địa, bao gồm trụ sở chính tại 15 Trần Hưng Đạo (544,89 m2), lô đất 29F Hai Bà Trưng (288 m2) Hà Nội và 197 Nguyễn Thị Minh Khai (425,52 m2) tại TPHCM. Dự án tại Lô 14-E5, khu đô thị mới Cầu Giấy (4.300 m2); VTB Green Building tại TPHCM...

Về cơ cấu tổ chức, Viettronics, đang sở hữu vốn tại 6 công ty con, bao gồm Công ty CP Viettronics Thủ Đức (97,01%), Công ty CP Điện tử Bình Hòa (51%), Công ty CP Viettronics Tân Bình (55,54%), Công ty CP Điện tử Biên Hòa (51%), Công ty CP công trình Viettronics (70,97%) và Công ty CP Viettronics Công nghiệp (91,86%); và đơn vị trực thuộc là Trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics.