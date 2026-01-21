"Song sát" Vinicius – Mbappé lập công, Real Madrid thắng hủy diệt Monaco

Vinícius Júnior và Kylian Mbappé trở thành tâm điểm của trận đấu tại Bernabeu, góp công quan trọng giúp Real Madrid tạm thời vươn lên nhóm đầu bảng xếp hạng, chỉ xếp sau Arsenal.

Với lợi thế sân nhà, sau ít phút nhập cuộc khá chậm rãi, Real Madrid bất ngờ tăng tốc và sớm có bàn mở tỉ số ngay ở phút thứ 5. Từ khoảng cách ngoài vòng cấm, Kylian Mbappé tung cú dứt điểm gọn gàng, đưa bóng vào góc xa khung thành, ghi bàn thắng thứ 10 của anh tại Champions League mùa này. Đó cũng chỉ là lần chạm bóng thứ hai của tiền đạo người Pháp kể từ đầu trận.

Kylian Mbappe ghi bàn mở tỉ số từ rất sớm

Monaco cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, song cơ hội tạo ra không nhiều. Phút 14, Ansu Fati – cầu thủ mượn từ Barcelona – bỏ lỡ thời cơ rõ rệt khi dứt điểm cận thành nhưng không thắng được hàng thủ Real.

Sự phung phí ấy khiến đội khách phải trả giá. Phút 25, từ một tình huống phản công nhanh, Vinícius Júnior tạt bóng bằng má ngoài cực kỳ tinh tế để Mbappé băng vào dứt điểm chuẩn xác, nhân đôi cách biệt cho Real Madrid.

Pha lập công thứ 11 giúp Mbappe dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Champions League

Cuối hiệp một, Monaco vùng lên mạnh mẽ hơn. Phút 33, Jordan Teze tung cú sút kỹ thuật đưa bóng dội xà ngang. Ít phút sau, Maghnes Akliouche và Folarin Balogun lần lượt thử tài thủ môn Thibaut Courtois, nhưng vẫn không thể xuyên thủng mành lưới đội chủ nhà trước giờ nghỉ.

Thủ môn Thibaut Courtois có ngày thi đấu xuất sắc trong khung gỗ Real Madrid

Sang hiệp hai, thế trận nhanh chóng an bài. Phút 51, Vinícius Júnior tiếp tục để lại dấu ấn với pha kiến tạo thứ hai trong trận, giúp Franco Mastantuono dứt điểm một chạm chéo góc, nâng tỉ số lên 3-0.

Vài phút sau, sức ép liên tục của Real khiến Thilo Kehrer lúng túng phản lưới nhà từ đường căng ngang sệt của Vinícius. 4-0 cho chủ nhà Real Madrid và mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó khi thời gian còn rất nhiều.

Vinicius vui mừng sau bàn thắng thứ năm cho Real Madrid

Hưng phấn dâng cao, Real Madrid liên tục bắn phá khung thành Monaco. Phút 63, Vinícius Júnior tự mình ghi tên lên bảng tỉ số với cú sút uy lực đưa bóng găm thẳng vào góc cao, trong sự bất lực của thủ môn Philipp Köhn. Monaco chỉ kịp có bàn danh dự ở phút 72, khi Dani Ceballos mắc sai lầm để Jordan Teze tận dụng rút ngắn tỉ số xuống 1-5.

Jude Bellingham ấn định chiến thắng 6-1 cho "Los Blancos"

Dẫu vậy, Real Madrid nhanh chóng khép lại bữa đại tiệc bàn thắng tại cúp châu Âu. Phút 80, Jude Bellingham vượt qua thủ môn Köhn rồi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 6-1 cho đội chủ sân Bernabeu.

Mbappe dẫn đầu danh sách ghi bàn

Với kết quả này, Real Madrid tạm thời vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng vòng phân hạng Champions League, trong khi Monaco tụt xuống nhóm cuối và đối mặt nguy cơ lớn bị loại khỏi cuộc chơi châu Âu.