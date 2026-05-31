Khoa học

"Vi trăng hoa xanh" xuất hiện đêm nay, năm 2053 mới có lại

Anh Thư

(NLĐO) - Trăng hoa xanh tháng 5 sẽ đạt độ tròn tuyệt đối vào lúc 15 giờ 45 phút và là trăng tròn xa Trái Đất nhất nhất trong năm 2026.

Theo Science Alert, trăng hoa xanh tháng 5 sẽ nằm cách Trái Đất đến 406.135 km, một con số lớn hơn đáng kể so với khoảng cách trung bình 384.400 km giữa Mặt Trăng và Trái Đất.

Điều này sẽ biến nó thành một "micromoon", tạm dịch là "vi trăng", tức trăng tròn bé hơn thường lệ một cách đáng kể, đủ để nhận thấy bằng mắt thường nếu như nó và trăng tròn bình thường được đặt cạnh nhau.

"Vi trăng hoa xanh" xuất hiện đêm nay, năm 2053 mới có lại - Ảnh 1.

Vi trăng hoa xanh tháng 5 sẽ trông nhỏ hơn đáng kể khi được đặt lên trên một trăng tròn bình thường - Ảnh: NASA

Lý do Mặt Trăng "trôi xa" đến vậy là vì nó có quỹ đạo hình elip khi quay quanh Trái Đất

Khi trăng tròn đúng lúc Mặt Trăng ở gần điểm cận địa (gần Trái Đất nhất), chúng ta có siêu trăng. Trong khi đó, trăng tròn đúng lúc thiên thể này ở gần điểm viễn địa (xa Trái Đất nhất), chúng ta sẽ đón vi trăng.

Khoảng cách 406.135 km sẽ biến trăng tròn lần này thành trăng tròn nhỏ nhất của năm 2026, thậm chí cho đến năm 2028.

Bên cạnh đó, các nước phương Tây hay gọi trăng tròn tháng 5 là "trăng hoa" bởi nó mọc ngay giữa mùa hoa nở rộ. Tiếp đó, trăng tròn lần thứ 2 trong cùng một tháng gọi là "trăng xanh".

Sự hội tụ của 3 điều kiện trên đã tạo nên một "vi trăng hoa xanh" độc đáo, mà các nhà khoa học cho biết sẽ không lặp lại cho đến tận năm 2053.

Theo Time and Date, vi trăng xanh lần này sẽ đạt độ tròn tuyệt đối vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 31-5 theo giờ Việt Nam.

Vì vậy, bạn có thể quan sát hiện tượng độc đáo này suốt đêm 31-5. Do hiệu ứng thị giác, vi trăng xanh vẫn sẽ trông khá lớn khi còn ở đường chân trời, nhưng sẽ trông bé nhỏ khác thường khi treo cao trên bầu trời lúc đêm dần về khuya.




Một loài người khác ở Nga tiến hóa vượt xa tưởng tượng

(NLĐO) - Dấu vết rõ ràng của việc điều trị nha khoa bài bản từ 59.000 năm trước đã được xác định ở người Neanderthal, một loài người cổ đã tuyệt chủng.

"Cá sấu quái vật" không răng, đi bằng 2 chân được phát hiện ở Mỹ

(NLĐO) - Quái vật Labrujasuchus expectatus 212 triệu tuổi trông giống một con khủng long kỳ dị "lai" với cá sấu.

Xuất hiện hố đen 13,1 tỉ năm tuổi "nuốt chửng" lý thuyết vũ trụ

(NLĐO) - Vượt thời gian từ nơi vũ trụ mới chỉ 700 triệu năm tuổi, một chấm đỏ nhỏ đã phơi bày "trái tim quái vật" phá vỡ mọi quy luật hình thành thiên hà.

