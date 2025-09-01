Vị trí 15 "Trạm khách: A80 Tự hào Việt Nam" phục vụ miễn phí người dân xem diễu binh

"Trạm khách: A80 Tự hào Việt Nam" là các điểm phục vụ nhân dân khi tham gia các sự kiện diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9 theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

Tại "Trạm khách: A80 Tự hào Việt Nam", người dân xem diễu binh, diễu hành được hỗ trợ nước uống, quạt mát, chỗ ngồi

Theo đó, UBND TP giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của TP Hà Nội và chính quyền cơ sở tổ chức vận hành 15 Trạm trên địa bàn tại các khu trung tâm và tuyến phố diễu binh, diễu hành.

Tham gia vận hành còn có sự tham gia của các doanh nghiệp mong muốn được chia sẻ, đồng hành và cùng đóng góp vào sự kiện trọng đại của đất nước.

Rất nhiều cựu chiến binh xem diễu binh, diễu hành đã vào các "Trạm khách: A80 Tự hào Việt Nam" để nghỉ ngơi

Bé trai cùng mẹ đi xem diễu binh, diễu hành A80 được hỗ trợ nước uống

Các Trạm khách là điểm dừng chân thân thiện, giúp người dân - đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật… có không gian nghỉ ngơi, được hỗ trợ nước uống, quạt mát, chỗ ngồi… để tham gia trọn vẹn các hoạt động diễu binh, diễu hành đông người ngoài trời. Các điểm trạm cũng sẽ đóng vai trò như "điểm kết nối" nổi bật để người dân có thể dễ dàng định vị, tìm kiếm thông tin hữu ích khi cần sự giúp đỡ.

Bên cạnh vai trò phục vụ nhân dân, Trạm khách còn là điểm nhấn văn hóa - truyền thông góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về thủ đô qua các sản phẩm truyền thông đại chúng.

Người dân xem diễu binh, diễu hành hát bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" tại một trạm khách

Đặc biệt, tên gọi "Trạm khách" không chỉ mang tính hiện đại, gần gũi mà còn gợi nhắc đến một giai đoạn lịch sử đáng nhớ, khi các Trạm khách từng là điểm đến quen thuộc, nơi tiếp đón cán bộ, chiến sĩ; đồng thời cũng là địa điểm phục vụ nhân dân trong các hoàn cảnh đặc biệt. Qua đó, "Trạm Khách: A80 Tự hào Việt Nam" vừa giữ được nét truyền thống vừa khẳng định tinh thần nhân văn và sự quan tâm của TP Hà Nội đối với người dân.

Vị trí 15 "Trạm khách: A80 Tự hào Việt Nam":