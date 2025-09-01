HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Hà Nội

Vị trí 15 "Trạm khách: A80 Tự hào Việt Nam" phục vụ miễn phí người dân xem diễu binh

P. Dương

(NLĐO) - 15 "Trạm khách: A80 Tự hào Việt Nam" ở Hà Nội là nơi nghỉ ngơi, được hỗ trợ nước uống, quạt mát, chỗ ngồi… cho người dân xem diễu binh, diễu hành.

"Trạm khách: A80 Tự hào Việt Nam" là các điểm phục vụ nhân dân khi tham gia các sự kiện diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9 theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

Chi tiết 15 "Trạm khách: A80 Tự hào Việt Nam" phục vụ miễn phí người dân xem diễu binh, diễu hành - Ảnh 1.

Tại "Trạm khách: A80 Tự hào Việt Nam", người dân xem diễu binh, diễu hành được hỗ trợ nước uống, quạt mát, chỗ ngồi

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, UBND TP giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của TP Hà Nội và chính quyền cơ sở tổ chức vận hành 15 Trạm trên địa bàn tại các khu trung tâm và tuyến phố diễu binh, diễu hành.

Tham gia vận hành còn có sự tham gia của các doanh nghiệp mong muốn được chia sẻ, đồng hành và cùng đóng góp vào sự kiện trọng đại của đất nước.

Chi tiết 15 "Trạm khách: A80 Tự hào Việt Nam" phục vụ miễn phí người dân xem diễu binh, diễu hành - Ảnh 2.

Rất nhiều cựu chiến binh xem diễu binh, diễu hành đã vào các "Trạm khách: A80 Tự hào Việt Nam" để nghỉ ngơi

Chi tiết 15 "Trạm khách: A80 Tự hào Việt Nam" phục vụ miễn phí người dân xem diễu binh, diễu hành - Ảnh 3.

Bé trai cùng mẹ đi xem diễu binh, diễu hành A80 được hỗ trợ nước uống

Các Trạm khách là điểm dừng chân thân thiện, giúp người dân - đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật… có không gian nghỉ ngơi, được hỗ trợ nước uống, quạt mát, chỗ ngồi… để tham gia trọn vẹn các hoạt động diễu binh, diễu hành đông người ngoài trời. Các điểm trạm cũng sẽ đóng vai trò như "điểm kết nối" nổi bật để người dân có thể dễ dàng định vị, tìm kiếm thông tin hữu ích khi cần sự giúp đỡ.

Bên cạnh vai trò phục vụ nhân dân, Trạm khách còn là điểm nhấn văn hóa - truyền thông góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về thủ đô qua các sản phẩm truyền thông đại chúng.

Người dân xem diễu binh, diễu hành hát bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" tại một trạm khách

Đặc biệt, tên gọi "Trạm khách" không chỉ mang tính hiện đại, gần gũi mà còn gợi nhắc đến một giai đoạn lịch sử đáng nhớ, khi các Trạm khách từng là điểm đến quen thuộc, nơi tiếp đón cán bộ, chiến sĩ; đồng thời cũng là địa điểm phục vụ nhân dân trong các hoàn cảnh đặc biệt. Qua đó, "Trạm Khách: A80 Tự hào Việt Nam" vừa giữ được nét truyền thống vừa khẳng định tinh thần nhân văn và sự quan tâm của TP Hà Nội đối với người dân.

Vị trí 15 "Trạm khách: A80 Tự hào Việt Nam":

STT

VỊ TRÍ

1

Ngã 4 Kim Mã giao với Ngõ 294 Kim Mã

Địa chỉ: 2 Núi Trúc, Phường Ngọc Hà, Hà Nội

2

Khu vực vỉa hè Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội

Địa chỉ: 93 Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

3

Vỉa hè Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Địa chỉ: 2 Phan Chu Trinh, Phường Cửa Nam, Hà Nội

4

Bãi đỗ xe ôtô trước Cổng 1 Ga Hàng Cỏ

Địa chỉ: Địa chỉ: 120 Lê Duẩn, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội

5

Vỉa hè Cột cờ đối diện tượng đài Lenin

Địa chỉ: 28A Điện Biên Phủ, Phường Ba Đình, Hà Nội

6

Vỉa hè Bờ Hồ đối diện Nhà hàng Lục Thuỷ

Địa chỉ: 16 Lê Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

7

Trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Địa chỉ: 47 Hàng Dầu, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

8

Vỉa hè bên ngoài Viện ngôn ngữ và văn hóa Đức

Địa chỉ: 56-58-60, Phố Nguyễn Thái Học, Phường Ba Đình, Hà Nội

9

Trước Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội

Địa chỉ: 31B Tràng Thi, Trần Hưng Đạo, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

10

Vỉa hè Thư viện Quốc gia Việt Nam

Địa chỉ: 31 Tràng Thi, Trần Hưng Đạo, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

11

Vỉa hè Trường THPT Phan Đình Phùng

Địa chỉ: 30 Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Phường Ba Đình, Hà Nội

12

Vỉa hè Chùa Kim Sơn

Địa chỉ: 143 Kim Mã, Kim Mã, Phường Ba Đình, Hà Nội

13

Điện lực Hoàn Kiếm

Địa chỉ: 69C Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

14

Báo Hà Nội Mới

Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

15

UBND phường Hoàn Kiếm

126 Hàng Trống, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tin liên quan

Người đàn ông chạy xe máy tặng nước, bánh mì miễn phí cho người dân, mời cơm cựu chiến binh

Người đàn ông chạy xe máy tặng nước, bánh mì miễn phí cho người dân, mời cơm cựu chiến binh

(NLĐO)- Anh Dương Trọng Quý chạy chiếc xe máy cũ, chở theo thùng bánh mì và nước uống đóng chai đi qua nhiều tuyến đường, phát miễn phí cho người dân.

Thủ tướng: Khuyến khích phát đồ ăn, nước uống miễn phí cho người dân xem diễu binh A80

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, y tế dịp Lễ Quốc khánh 2-9.

Hà Nội phát miễn phí nước uống và đồ ăn cho người dân xem diễu binh, diễu hành 2-9

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu cung ứng nước uống, bánh mỳ, các tuyến xe buýt phục vụ miễn phí khi người dân đến xem diễu binh Quốc khánh 2-9.

    Thông báo