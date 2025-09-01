Vị trí 15 "Trạm khách: A80 Tự hào Việt Nam" phục vụ miễn phí người dân xem diễu binh

"Trạm khách: A80 Tự hào Việt Nam" là các điểm phục vụ nhân dân khi tham gia các sự kiện diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9 theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.
Theo đó, UBND TP giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của TP Hà Nội và chính quyền cơ sở tổ chức vận hành 15 Trạm trên địa bàn tại các khu trung tâm và tuyến phố diễu binh, diễu hành.
Tham gia vận hành còn có sự tham gia của các doanh nghiệp mong muốn được chia sẻ, đồng hành và cùng đóng góp vào sự kiện trọng đại của đất nước.
Các Trạm khách là điểm dừng chân thân thiện, giúp người dân - đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật… có không gian nghỉ ngơi, được hỗ trợ nước uống, quạt mát, chỗ ngồi… để tham gia trọn vẹn các hoạt động diễu binh, diễu hành đông người ngoài trời. Các điểm trạm cũng sẽ đóng vai trò như "điểm kết nối" nổi bật để người dân có thể dễ dàng định vị, tìm kiếm thông tin hữu ích khi cần sự giúp đỡ.
Bên cạnh vai trò phục vụ nhân dân, Trạm khách còn là điểm nhấn văn hóa - truyền thông góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về thủ đô qua các sản phẩm truyền thông đại chúng.
Người dân xem diễu binh, diễu hành hát bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" tại một trạm khách
Đặc biệt, tên gọi "Trạm khách" không chỉ mang tính hiện đại, gần gũi mà còn gợi nhắc đến một giai đoạn lịch sử đáng nhớ, khi các Trạm khách từng là điểm đến quen thuộc, nơi tiếp đón cán bộ, chiến sĩ; đồng thời cũng là địa điểm phục vụ nhân dân trong các hoàn cảnh đặc biệt. Qua đó, "Trạm Khách: A80 Tự hào Việt Nam" vừa giữ được nét truyền thống vừa khẳng định tinh thần nhân văn và sự quan tâm của TP Hà Nội đối với người dân.
Vị trí 15 "Trạm khách: A80 Tự hào Việt Nam":
STT
VỊ TRÍ
1
Ngã 4 Kim Mã giao với Ngõ 294 Kim Mã
Địa chỉ: 2 Núi Trúc, Phường Ngọc Hà, Hà Nội
2
Khu vực vỉa hè Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội
Địa chỉ: 93 Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội
3
Vỉa hè Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
Địa chỉ: 2 Phan Chu Trinh, Phường Cửa Nam, Hà Nội
4
Bãi đỗ xe ôtô trước Cổng 1 Ga Hàng Cỏ
Địa chỉ: Địa chỉ: 120 Lê Duẩn, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội
5
Vỉa hè Cột cờ đối diện tượng đài Lenin
Địa chỉ: 28A Điện Biên Phủ, Phường Ba Đình, Hà Nội
6
Vỉa hè Bờ Hồ đối diện Nhà hàng Lục Thuỷ
Địa chỉ: 16 Lê Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội
7
Trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội
Địa chỉ: 47 Hàng Dầu, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội
8
Vỉa hè bên ngoài Viện ngôn ngữ và văn hóa Đức
Địa chỉ: 56-58-60, Phố Nguyễn Thái Học, Phường Ba Đình, Hà Nội
9
Trước Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội
Địa chỉ: 31B Tràng Thi, Trần Hưng Đạo, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội
10
Vỉa hè Thư viện Quốc gia Việt Nam
Địa chỉ: 31 Tràng Thi, Trần Hưng Đạo, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
11
Vỉa hè Trường THPT Phan Đình Phùng
Địa chỉ: 30 Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Phường Ba Đình, Hà Nội
12
Vỉa hè Chùa Kim Sơn
Địa chỉ: 143 Kim Mã, Kim Mã, Phường Ba Đình, Hà Nội
13
Điện lực Hoàn Kiếm
Địa chỉ: 69C Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội
14
Báo Hà Nội Mới
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội
15
UBND phường Hoàn Kiếm
126 Hàng Trống, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội
