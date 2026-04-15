Video: 3 quyết định khiến Barcelona cay đắng rời Champions League

Đội chủ sân Camp Nou phải rời Champions League theo cách khiến họ khó nuốt trôi. Dù quật ngã Atletico Madrid 2-1 ngay tại Metropolitano, gã khổng lồ xứ Catalan vẫn thua chung cuộc 2-3 sau hai lượt.

Nhiều ý kiến cho rằng cục diện trận đấu đã bị ảnh hưởng bởi 3 quyết định then chốt từ trọng tài chính Clement Turpin và tổ VAR.

Tình huống thứ nhất

Bước ngoặt đầu tiên xuất hiện ngay trước giờ nghỉ. Tiền vệ Dani Olmo ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Marcos Llorente, ở thời điểm ngôi sao của Barcelona đã vượt qua được hậu vệ đối phương và chuẩn bị tung cú dứt điểm.

Pha tác động không quá mạnh nhưng đủ làm Dani Olmo mất thăng bằng trong khoảnh khắc quyết định. Dù các cầu thủ Barcelona phản ứng quyết liệt, trọng tài Turpin vẫn xua tay cho trận đấu tiếp tục, còn tổ VAR do ông Jerome Brisard phụ trách cũng không can thiệp.

Quyết định này lập tức làm bùng lên tranh luận cho rằng quyết định này từ các vị "vua áo đen" đã góp phần khiến Barcelona cay đắng rời Champions League.

"Đó là một tình huống 50-50. Nếu trọng tài cho Barcelona hưởng phạt đền cũng sẽ không ai phản đối" - chuyên gia trọng tài Cesar Barrenechea Montero chia sẻ với Mundo Deportivo.

Tình huống thứ hai

Tranh cãi tiếp theo liên quan đến việc tiền vệ Fermin Lopez lao vào đánh đầu sau quả tạt của Lamine Yamal rồi va chạm mạnh với thủ môn Juan Musso của Atletico Madrid.

Va chạm mạnh khiến cầu thủ Barcelona đổ máu mũi, nằm sân trong đau đớn, nhưng trọng tài Clement Turpin không cho đội khách hưởng thêm bất kỳ quyết định có lợi nào. Chính chi tiết này khiến phía Barcelona cho rằng họ đã chịu bất lợi từ những người "cầm cân nẩy mực".

Tình huống thứ ba

Sau khi bàn thắng của Ferran Torres không được công nhận, Barcelona tiếp tục chịu thêm đòn giáng mạnh ở tình huống gần như định đoạt số phận trận đấu.

Phút 77, tiền đạo Alexander Sorloth thoát xuống đối mặt khung thành trước khi bị Eric Garcia kéo ngã. Ban đầu, trợ lý trọng tài phất cờ báo việt vị nhưng sau khi VAR vào cuộc, quyết định đó bị hủy bỏ.

Trọng tài Clement Turpin sau đó ra màn hình để xem lại liệu đây có phải tình huống ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt hay không, đồng thời đánh giá khả năng trung vệ Jules Kounde có thể bọc lót kịp thời.

Kết quả, Eric Garcia phải nhận thẻ đỏ, đẩy Barcelona vào thế chỉ còn 10 người những phút cuối. Trong thế trận bất lợi ấy, mọi nỗ lực còn lại của đội bóng xứ Catalan rốt cuộc cũng không đủ để cứu vãn giấc mơ Champions League.