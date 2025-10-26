HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Video AI gây lo ngại

Bài và ảnh: LÊ TỈNH

Cần xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật để đánh dấu và kiểm chứng video AI, giúp nhận diện dễ dàng các nội dung giả mạo

Gần đây, Sora 2 - phiên bản nâng cấp mới nhất của công cụ tạo video bằng AI do OpenAI phát triển, ra mắt vào cuối tháng 9 - nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ khả năng tạo video sống động và chân thực. Chỉ trong vài ngày, ứng dụng này đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng trên App Store, vượt tốc độ tăng trưởng của ChatGPT.

Khó phân biệt thật - giả

Tại Việt Nam, Sora 2 cũng nhanh chóng "gây sốt" trên mạng xã hội. Nhiều người sử dụng công cụ này để tạo video giải trí, hài hước nhưng đồng thời xuất hiện không ít clip phản cảm, gây bức xúc. Chẳng hạn trong bối cảnh cả nước hướng về 4 tỉnh miền Bắc - Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng - nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 11 (Matmo), nhiều video mô phỏng cảnh lũ lụt "chân thực" đến mức khiến người xem giật mình và hoang mang.

Một clip được đăng tải bởi tài khoản TikTok M.K cho thấy người đàn ông đứng giữa dòng lũ khóc lóc nhưng lại yêu cầu người xem "tặng tim và theo dõi kênh", khiến nhiều người bức xúc. Một số video khác mô phỏng cảnh MC truyền hình đứng sát đập thủy điện, thông báo đập vỡ và kêu gọi người dân chạy trốn, trong khi thực tế hoàn toàn không xảy ra; hoặc tái hiện các trò chơi nguy hiểm như thi ăn ớt tươi, ném tổ ong, gây lo lắng cho cộng đồng. Những clip này thu hút hàng triệu lượt xem và lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Nhiều người thừa nhận khó nhận ra các video này là sản phẩm của AI, chỉ đến khi chú ý đến watermark (hình mờ) Sora 2 hoặc hashtag #AI mới phát hiện ra.

Video AI gây lo ngại - Ảnh 1.

Người xem thừa nhận khó phân biệt video được tạo bởi Sora 2. Hiện video “người bay” thu hút hơn nửa triệu lượt xem trên TikTok

Sora 2 còn chứng tỏ sức mạnh qua các video giả mạo nổi tiếng. Ví dụ, video đăng trên X đầu tháng 10 mô tả "Sam Altman ăn cắp GPU tại cửa hàng" đã nhanh chóng đạt hơn 11 triệu lượt xem. Khuôn mặt, giọng nói và cử chỉ trong video được mô phỏng chân thực đến mức người xem gần như không thể phân biệt thật - giả.

Anh Lê Xuân Lộc, nhân viên văn phòng tại TP HCM, chia sẻ trải nghiệm bị lừa khi xem một video AI dài 15 giây, mô phỏng cảnh một người bị cá sấu tấn công tại hồ nước. Cảm giác đầu tiên của anh là hoảng sợ trước biểu cảm, cử chỉ giật mình và cách di chuyển của nhân vật, tất cả được tái hiện quá chân thực. Anh Lộc chia sẻ: "Biểu cảm, giọng nói và cách di chuyển của người trong video quá giống thật đến mức kinh ngạc. Tôi phải xem đi xem lại nhiều lần mới nhận ra đó là giả, khi thấy watermark Sora 2 hoặc hashtag #AI, cùng với bình luận của người dùng".

Ngoài Sora 2, thị trường còn có nhiều công cụ tạo video AI với độ chân thực cao khác như Runway Gen-2, Google Veo 3.1, Pika Labs, Luma AI hay Stable Video Diffusion. Khả năng mô phỏng cảnh vật và con người của các công cụ này đặt ra nhiều lo ngại về đạo đức, pháp lý, đồng thời tạo nguy cơ xuất hiện các video phản cảm, xuyên tạc hoặc nhục mạ, dễ gây tranh cãi trong dư luận.

Cần chế tài đủ mạnh

Ông Hoàng Văn Tam, Giám đốc điều hành DigiTech Solutions, cảnh báo các video do AI tạo hiện nay đã đạt mức độ chân thực gần như không thể phân biệt thật - giả đối với người xem bình thường. Nếu không có dấu hiệu nhận biết như nhãn dán hay hình mờ, những video giả mạo này có thể bị lợi dụng để lừa đảo, phát tán thông tin sai lệch, gây bạo lực mạng, xâm hại danh dự cá nhân, đồng thời gây tổn thương tinh thần nghiêm trọng.

Theo ông Tam, Deepfake hiện không chỉ xuất hiện trên mạng xã hội mà còn len lỏi vào quảng cáo, truyền thông, thậm chí trong các tin tức chưa được kiểm chứng, khiến người dùng khó bảo vệ bản thân. Nhiều người vô tình chia sẻ video chưa xác thực, trở thành công cụ lan truyền thông tin sai lệch mà bản thân không hay biết. "Người dùng cần kiểm tra nguồn gốc video, chỉ tiếp nhận thông tin từ các kênh uy tín và tuyệt đối không chia sẻ những nội dung chưa xác thực. Phụ huynh và nhà trường cần chú ý hướng dẫn trẻ em, học sinh cách nhận biết video giả mạo, giúp các em tránh trở thành nạn nhân của thông tin sai lệch trên mạng" - ông Tam khuyến cáo.

Theo ông Lê Hồng Đức, nhà sáng lập Công ty TNHH OneAds Digital, ngoài xử phạt nghiêm các đơn vị, cá nhân tạo video giả mạo, cơ quan quản lý cần xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật để đánh dấu và kiểm chứng video AI, giúp người dùng dễ nhận diện nội dung do máy tạo ra. Ông nhấn mạnh việc trang bị kỹ năng sử dụng công nghệ và nhận diện video giả mạo là cần thiết, giúp mọi người hiểu cách AI vận hành và tự bảo vệ bản thân cùng thông tin cá nhân trước các chiêu trò lừa đảo.

Theo luật sư Bùi Thị Ánh Tuyết (Đoàn Luật sư TP HCM), Nghị định 14/2022 sửa đổi, bổ sung Nghị định 15/2020 quy định rõ hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin bịa đặt có thể bị xử phạt hành chính 10 - 20 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn. Đồng thời, cá nhân dàn dựng nội dung sai sự thật để "câu like" có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tiền 30 - 200 triệu đồng hoặc phạt tù 6 tháng đến 3 năm. Trong các trường hợp nghiêm trọng, mức phạt có thể lên đến 1 tỉ đồng và phạt tù từ 2 - 7 năm. 

Yêu cầu báo cáo định kỳ

Thảo luận tại tổ về các báo cáo kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 mới đây, đại biểu Trần Quốc Tuấn (đoàn Vĩnh Long) nhấn mạnh cần hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng mức phạt với hành vi phát tán tin giả có tổ chức và sử dụng AI mạo danh, đồng thời minh bạch trách nhiệm của các nền tảng xuyên biên giới như Facebook, TikTok, Google, yêu cầu báo cáo định kỳ và công khai số liệu về xử lý, gỡ bỏ thông tin sai lệch. Đại biểu tỉnh Vĩnh Long dẫn báo cáo của Chính phủ cho thấy chỉ trong quý III/2025, các cơ quan đã xử lý hơn 12.000 thông tin xấu độc, trong đó Facebook đã chặn, gỡ 10.713 bài viết vi phạm; YouTube đã gỡ hơn 700 video vi phạm; TikTok chặn, gỡ bỏ hơn 900 nội dung vi phạm...


Tin liên quan

AI Mode của Google gây ấn tượng

AI Mode của Google gây ấn tượng

Ngày 14-10, nhiều người dùng tại Việt Nam bất ngờ nhận được thông báo từ Google, mời trải nghiệm AI Mode (chế độ AI) trên Google Tìm kiếm bằng tiếng Việt.

Thận trọng khi đưa AI vào trường học

Việc ứng dụng AI trong trường phổ thông nhằm hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển trí tuệ của trẻ

Cần lộ trình ứng dụng AI

AI chỉ là công cụ. Vì vậy, cần lộ trình ứng dụng AI. Theo đó, phải đặt con người làm trung tâm, đi kèm giáo dục và chính sách xã hội.

mạng xã hội thông tin sai sự thật sử dụng công nghệ AI
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo