VIDEO: Băng giá phủ trắng trên đỉnh Mẫu Sơn

Hiện nay, khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ tiếp tục chìm trong giá rét do liên tục chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh mạnh tăng cường. Vào lúc 6 giờ sáng 24-1, thông tin từ cơ quan khí tượng cung cấp cho thấy hầu hết các tỉnh, thành ở khu vực miền Bắc đều có ngưỡng nhiệt độ dưới 10 độ C. Trong đó lạnh nhất là đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -2,5 độ C