VIDEO: Báo Người Lao Động ký kết hợp tác với Hội Quảng cáo TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

VIDEO: Báo Người Lao Động ký kết hợp tác với Hội Quảng cáo TPHCM

Quỳnh Trâm - Ngọc Ánh

(NLĐO) - Ngày 6-12, tại Đại hội Đại biểu bất thường Hội Quảng cáo TPHCM (HAA) nhiệm kỳ I (2025 - 2030), Báo Người Lao Động đã ký kết hợp tác với HAA

Theo đó, Báo Người Lao Động và Hội Quảng cáo TPHCM (HAA) cùng hợp tác, phối hợp triển khai các hoạt động chung về ngành quảng cáo, các lĩnh vực hoạt động của hai bên, công tác từ thiện, chia sẻ thông tin, phát triển nguồn nhân lực và các hoạt động khác trên tinh thần hợp tác hữu nghị, đáp ứng mục tiêu chung và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Ảnh 1.

Tại Đại hội Đại biểu bất thường Hội Quảng cáo TPHCM (HAA) nhiệm kỳ I (2025 - 2030), Báo Người Lao Động đã ký kết hợp tác với HAA

Điểm nhấn quan trọng trong phương hướng nhiệm kỳ mới của HAA là chiến lược thắt chặt quan hệ hợp tác với các cơ quan báo chí lớn, nhất là Báo Người Lao Động. HAA xác định đây là đối tác chiến lược then chốt để lan tỏa tiếng nói chính thống của doanh nghiệp và hỗ trợ xúc tiến thương mại hiệu quả trong bối cảnh chuyển đổi số.

Một số nội dung hợp tác cụ thể gồm: đồng tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo và hoạt động chia sẻ kinh nghiệm từ các doanh nhân, giới thiệu các xu hướng quảng cáo – truyền thông mới giúp doanh nghiệp cập nhật và ứng dụng; đồng thời triển khai các chương trình khác phù hợp với nhu cầu và năng lực của cả hai bên.

VIDEO: Báo Người Lao Động ký kết hợp tác với Hội Quảng cáo TPHCM

Trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch HAA cho biết tiếp tục củng cố cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn – hiệu quả – chuyên nghiệp. HAA định hướng thành lập CLB Truyền thông và Quảng cáo số để đẩy mạnh hoạt động của hội trong bối cảnh chuyển đổi số đang phát triển mạnh mẽ; phấn đấu mỗi năm kết nạp 25–30 hội viên chính thức, đồng thời phát triển mạnh mạng lưới hội viên liên kết trên toàn quốc.

HAA tiếp tục phát huy vai trò của các văn phòng đại diện tại nước ngoài (Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, châu Âu) trong việc quảng bá hình ảnh ngành quảng cáo Việt Nam, kết nối đầu tư, giao thương và hợp tác quốc tế.

HAA cũng đẩy mạnh truyền thông thương hiệu của hội thông qua các nền tảng số, hợp tác với các cơ quan báo chí và các tổ chức truyền thông trong - ngoài nước.

Nhiệm kỳ qua, HAA ghi dấu ấn đậm nét với tổng kinh phí công tác xã hội đạt gần 4 tỉ đồng. Giai đoạn 2025-2030, HAA đặt mục tiêu đóng góp ít nhất 1 tỉ đồng/năm cho hoạt động thiện nguyện.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 36 thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Thanh Đảo - Tổng Giám đốc Công ty CP Quảng cáo và Xúc tiến thương mại Đông Nam - được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HAA.

 

Tin liên quan

Báo Người Lao Động và Hội Quảng cáo TP HCM ký kết hợp tác chiến lược

Báo Người Lao Động và Hội Quảng cáo TP HCM ký kết hợp tác chiến lược

(NLĐO)- Việc ký kết nhằm gắn kết các hoạt động giữa Hội Quảng cáo TP HCM với Báo Người Lao Động trên tinh thần hợp tác cùng phát triển.

Báo Người Lao Động và Hội Quảng Cáo TP HCM ký kết hợp tác toàn diện

Sáng 25-1, trên tinh thần hợp tác cùng phát triển, Báo Người Lao Động và Hội Quảng Cáo TP HCM đã thỏa thuận và ký biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện

Hội Quảng cáo TP HCM và Trường ĐH Ngoại thương ký kết hợp tác

(NLĐO)- Trên cơ sở hợp tác, Hội Quảng cáo TP HCM và Trường ĐH Ngoại thương Cơ sở II tại TP HCM sẽ có nhiều hoạt động thiết thực trong thời gian tới.

Báo Người Lao Động TP HCM quảng cáo kinh tế HAA Hội Quảng cáo TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo