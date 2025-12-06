Theo đó, Báo Người Lao Động và Hội Quảng cáo TPHCM (HAA) cùng hợp tác, phối hợp triển khai các hoạt động chung về ngành quảng cáo, các lĩnh vực hoạt động của hai bên, công tác từ thiện, chia sẻ thông tin, phát triển nguồn nhân lực và các hoạt động khác trên tinh thần hợp tác hữu nghị, đáp ứng mục tiêu chung và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Đại hội Đại biểu bất thường Hội Quảng cáo TPHCM (HAA) nhiệm kỳ I (2025 - 2030), Báo Người Lao Động đã ký kết hợp tác với HAA



Điểm nhấn quan trọng trong phương hướng nhiệm kỳ mới của HAA là chiến lược thắt chặt quan hệ hợp tác với các cơ quan báo chí lớn, nhất là Báo Người Lao Động. HAA xác định đây là đối tác chiến lược then chốt để lan tỏa tiếng nói chính thống của doanh nghiệp và hỗ trợ xúc tiến thương mại hiệu quả trong bối cảnh chuyển đổi số.

Một số nội dung hợp tác cụ thể gồm: đồng tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo và hoạt động chia sẻ kinh nghiệm từ các doanh nhân, giới thiệu các xu hướng quảng cáo – truyền thông mới giúp doanh nghiệp cập nhật và ứng dụng; đồng thời triển khai các chương trình khác phù hợp với nhu cầu và năng lực của cả hai bên.

VIDEO: Báo Người Lao Động ký kết hợp tác với Hội Quảng cáo TPHCM

Trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch HAA cho biết tiếp tục củng cố cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn – hiệu quả – chuyên nghiệp. HAA định hướng thành lập CLB Truyền thông và Quảng cáo số để đẩy mạnh hoạt động của hội trong bối cảnh chuyển đổi số đang phát triển mạnh mẽ; phấn đấu mỗi năm kết nạp 25–30 hội viên chính thức, đồng thời phát triển mạnh mạng lưới hội viên liên kết trên toàn quốc.

HAA tiếp tục phát huy vai trò của các văn phòng đại diện tại nước ngoài (Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, châu Âu) trong việc quảng bá hình ảnh ngành quảng cáo Việt Nam, kết nối đầu tư, giao thương và hợp tác quốc tế.

HAA cũng đẩy mạnh truyền thông thương hiệu của hội thông qua các nền tảng số, hợp tác với các cơ quan báo chí và các tổ chức truyền thông trong - ngoài nước.

Nhiệm kỳ qua, HAA ghi dấu ấn đậm nét với tổng kinh phí công tác xã hội đạt gần 4 tỉ đồng. Giai đoạn 2025-2030, HAA đặt mục tiêu đóng góp ít nhất 1 tỉ đồng/năm cho hoạt động thiện nguyện.