Pháp luật

VIDEO: "Bật mí" phương thức thu hàng trăm tỉ đồng của hệ thống Xôi lạc TV

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Theo cáo buộc, hệ thống Xôi Lạc TV đã chèn quảng cáo cá độ bóng đá, văn hóa phẩm đồi trụy vào trang web, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng.

Ngày 5-3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05, Bộ Công an) thông tin về vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống Xôi Lạc TV.

Xôi Lạc TV bị triệt phá: Vụ án tổ chức đánh bạc và quảng cáo bất hợp pháp - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng bắt giữ nhóm nhân viên của hệ thống Xôi Lạc TV. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, đại diện A05 cho biết đã phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 30 người về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và đánh bạc, tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy. Trong đó, hai bị can giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu là P.N.D. (SN 1979, tại Hà Nội) và N.C.Đ. (SN 1993, tại Hà Nội). Ngoài ra còn có các quản trị viên, người giúp sức lên kịch bản, điều hành hỗ trợ về kỹ thuật...

Đáng chú ý, trong nhóm bình luận viên của Xôi Lạc TV, công an đã bắt giữ nhiều bình luận viên. Trong đó có những nhân vật có tiếng trên kênh của Xôi Lạc TV như "Người dơi", Batman, "Người rơm"...

Đại diện A05 đánh giá các nghi phạm đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhóm quản trị, điều hành, được sắp xếp một cách bài bản, chuyên nghiệp, hệ thống bình luận viên rất chuyên nghiệp. Hệ thống Xôi Lạc TV có trụ sở, mô hình hoạt động bài bản với các phòng bình luận, máy móc chuyên nghiệp, hiện đại.

Phương thức hoạt động phạm tội của hệ thống Xôi Lạc TV. Video: A05

Theo nhà chức trách, khi khám xét, lực lượng chức năng phát hiện có rất nhiều các bạn trẻ tham gia hệ thống. Qua đấu tranh, công an xác định các đối tượng cầm đầu tuyển dụng nhân viên trẻ, có trình độ đại học, thậm chí thạc sĩ, rất giỏi về công nghệ...

Theo cáo buộc, hệ thống Xôi Lạc TV đã chèn quảng cáo cá độ bóng đá, văn hóa phẩm đồi trụy vào trang web nhằm điều hướng tới các nền tảng liên quan để kiếm tiền, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng. 

Hiện, công an đã thu được khoảng 300 tỉ đồng, chủ yếu là tiền từ ví điện tử và các tài sản khác nhau.

(NLĐO)- Cảnh sát xác định 2 người đàn ông là chủ mưu liên quan đến vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống "Xôi Lạc TV".

