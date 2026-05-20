Thời sự

VIDEO: Cận cảnh khu tái định cư cho người dân di dời để xây cầu Trần Hưng Đạo, cầu Tứ Liên

Minh Chiến

(NLĐO)- Khu tái định cư tại xã Thư Lâm được quy hoạch phục vụ bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc diện di dời thực hiện các dự án cầu vượt sông Hồng.

Tại Hà Nội, nhiều khu tái định cư đang được gấp rút hoàn thiện để phục vụ công tác di dời người dân triển khai các dự án trọng điểm như cầu Trần Hưng Đạo và cầu Tứ Liên. Trong đó, có khu tái định cư được bố trí tại địa bàn xã Thư Lâm, TP Hà Nội.

Cận cảnh khu tái định cư tại xã Thư Lâm. Video: Minh Chiến

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tại khu tái định cư xã Thư Lâm, hạ tầng kỹ thuật cơ bản đã được hoàn thiện với hệ thống đường giao thông nội khu, điện chiếu sáng, cây xanh và vỉa hè được đầu tư khá đồng bộ.

Theo thống kê từ cơ quan chức năng, riêng dự án cầu Trần Hưng Đạo có khoảng hơn 300 hộ dân thuộc diện di dời tại khu vực phường Hồng Hà (TP Hà Nội). Trong đó, các hộ bị ảnh hưởng trực tiếp đang được triển khai công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư tại xã Thư Lâm.

Xã Thư Lâm nằm ở phía bắc Thủ đô, thuộc khu vực huyện Đông Anh cũ, cách trung tâm Hà Nội khoảng 20-25 km tùy theo lộ trình di chuyển. Từ nội đô, người dân có thể đi theo hướng cầu Nhật Tân hoặc cầu Thăng Long, kết nối với quốc lộ 3 và các tuyến đường trục của khu vực huyện Đông Anh cũ để tới khu tái định cư.

Khu vực này khá thuận tiện về giao thông khi nằm gần các tuyến huyết mạch như quốc lộ 3, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và các tuyến kết nối sân bay Nội Bài. Thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố đến khu tái định cư khoảng 35-45 phút trong điều kiện giao thông thuận lợi.

Nơi được lựa chọn làm khu tái định cư gần với làng nghề đồ gỗ Liên Hà, khá sầm uất. Theo khảo sát của phóng viên, các trường như Tiểu học Vân Hà, THCS Vân Hà đều ở gần khu tái định cư, bán kính khoảng 2 km.

Hiện trạng khu tái định cư tại xã Thư Lâm

Trường Tiểu học Vân Hà, THCS Vân Hà cách khu tái định cư khoảng 2 km

Khu tái định cư xã Thư Lâm được quy hoạch phát triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu ổn định chỗ ở cho người dân sau di dời. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, hệ thống điện, nước tại một số lô đất vẫn đang tiếp tục hoàn thiện để bảo đảm điều kiện sinh hoạt trước thời điểm người dân xây dựng nhà ở.

Theo UBND xã Thư Lâm, đến nay địa phương đã ban hành 434 quyết định giao đất đối với 411 thửa đất tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm của TP Hà Nội. Các khu tái định cư hiện đang tiếp tục được hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật nhằm tạo điều kiện để người dân sớm xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Đáng chú ý, sau Hội nghị hướng dẫn, giải đáp thủ tục tái định cư do UBND xã Thư Lâm phối hợp với UBND phường Hồng Hà tổ chức chiều 16-5, nhiều vướng mắc của người dân liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng, đấu nối điện, nước và các thủ tục hành chính đã từng bước được tháo gỡ ngay tại cơ sở.

Chính quyền hai địa phương đã công khai đầu mối cán bộ phụ trách từng lĩnh vực, trực tiếp tiếp nhận phản ánh và xử lý các vấn đề phát sinh của người dân.

Một số hình ảnh khu tái định cư tại xã Thư Lâm:

Tuyến đường đi ngang qua khu tái định với 4 làn xe, kết nối thuận lợi các khu dân cư trên địa bàn xã Thư Lâm cũng như các xã lân cận.

Khu đất tái định cư nằm giữa khu dân cư xã Thư Lâm, thuộc thôn Hà Khê

Vỉa hè khá rộng rãi, song bên trong cỏ dại mọc um tùm trên các lô đất

Đường nội bộ được đầu tư xây dựng khá hoàn thiện, một số quán bán nước hoạt động khá tấp nập sau khi khu vực này được lựa chọn để tái định cư cho các hộ dân ở nội đô di dời.

Hạ tầng điện tại khu tái định cư

Một số hạng mục đang được sửa chữa trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, ngày 19-5, không có công nhân làm việc.

Khu tái định cư nằm gần làng đồ gỗ nội thất mỹ nghệ Liên Hà, nên nhiều hộ dân tận dụng đất trống để các khối gỗ kích thước lớn

Vừa qua, xuất hiện nhiều điểm tư vấn bất động sản, nhận ký gửi - mua bán bất động sản tại khu tái định cư

Một số đoạn đường nội bộ đang là điểm tập kết gỗ

Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng: Từng bước di dời, sắp xếp lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê

(NLĐO)- Dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng xác định các làng nghề như làng gốm Bát Tràng, trồng hoa đào Nhật Tân sẽ được gìn giữ.

"Chốt" Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với quy mô 11.400 ha, mức đầu tư 736.963 tỉ đồng

(NLĐO)- Hà Nội ưu tiên đầu tư các công trình, hạ tầng chính của dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng như trục đại lộ cảnh quan, kè và chỉnh trị lòng bờ sông.

VIDEO: Cận cảnh giải phóng mặt bằng các cây cầu bắc qua sông Hồng

(NLĐO)- Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công 4 dự án cầu gồm Thượng Cát, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo và Ngọc Hồi đang được triển khai khẩn trương.

tái định cư cầu Trần Hưng Đạo cầu Tứ Liên xã Thư Lâm phường Hồng Hà
