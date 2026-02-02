Ngày 2-2, tại TP Cần Thơ, Tổ chức The Rice Trader đã trao cúp "Gạo ngon nhất thế giới năm 2025" cho kỹ sư, Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua cùng nhóm nghiên cứu gạo ST25.

VIDEO: Quang cảnh trao cúp cho kỹ sư Hồ Quang Cua và nhóm nghiên cứu

Ông Jeremy Zwinger, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành The Rice Trader, nhận xét cuộc thi vừa qua rất cạnh tranh, nhiều quốc gia đã gửi mẫu tham dự. Ban giám khảo đánh giá gạo ở nhiều khía cạnh như: màu sắc, hương vị, mùi thơm… Do sức cạnh tranh cao nên có đến gạo của 2 quốc gia đoạt giải nhất là Campuchia và Việt Nam.

Ông Jeremy Zwinger cho biết lần này, ông quyết định sang Việt Nam trao cúp cho kỹ sư Hồ Quang Cua vì sự tôn trọng đối với ngành lúa gạo Việt Nam cũng như cá nhân ông Cua cùng đội ngũ nghiên cứu ra giống ST25 đã đoạt giải 3 lần. Đây cũng là dịp để tri ân những thành tựu của Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua.

"Đối với tôi, ông Hồ Quang Cua là một người rất tuyệt vời. Ông là người khiêm tốn, dù đã đạt đến đỉnh cao nhưng khi nói chuyện, ông không bao giờ nói về bản thân mà luôn nói về những người nông dân, đội ngũ kỹ sư đã hỗ trợ suốt nhiều năm qua. Vì lý do đó, ngoài việc tôi sang đây trao giải thì còn nguyên nhân ông ấy là người bạn tốt. Ngoài ra, giống ST25 là "vàng trắng" của Việt Nam nên cần tôn vinh giống gạo này" - ông Jeremy Zwinger nhấn mạnh.

Ông Jeremy Zwinger, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành The Rice Trader, chia sẻ với báo chí lý do sang Việt Nam trao cúp cho kỹ sư Hồ Quang Cua

Phát biểu tại buổi trao cúp, ông Hồ Quang Cua cho biết đây là niềm vui chung. Ông bày tỏ biết ơn đối với Tổ chức The Rice Trader vì nhờ cuộc thi này mà gạo ST25 được thế giới biết đến, thị trường ưa chuộng, nông dân phát triển sản xuất và đóng góp cho kinh tế.

Kỹ sư Hồ Quang Cua chia sẻ niềm vui tại buổi lễ

Ông Jeremy Zwinger trao cúp cho kỹ sư Hồ Quang Cua

VIDEO: Kỹ sư Hồ Quang Cua nói về triển vọng xuất khẩu gạo ST25

"Nếu còn sức khoẻ, tôi sẽ tiếp tục dự thi. Nếu tôi không đi được thì sẽ có những người khác đi thi để củng cố gạo ST25, giữ vững chất lượng và giữ lòng tin của mọi người" – ông Hồ Quang Cua khẳng định.

Ông Jeremy Zwinger cho hay The Rice Trader đã ký sản xuất chương trình truyền hình với Netflix 8 tập phim về cuộc thi lúa gạo này nhằm giúp mọi người khắp thế giới hiểu về cuộc thi và thấy được giá trị hạt gạo Việt Nam. "Cuộc thi rất được giới chính trị gia của nhiều quốc gia quan tâm. Chúng tôi tập trung vào sự trung thực vì những người đánh giá cuộc thi là những đầu bếp đoạt giải trong một cuộc thi trước đó do The Rice Trader tổ chức. Sau đó, những người này được mời chấm thi cho các loại gạo tại cuộc thi "Gạo ngon nhất thế giới" - ông Jeremy Zwinger thông tin.



