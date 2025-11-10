VIDEO: Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ nhậm chức

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

VIDEO: Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ nhậm chức

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO) - Ông Nguyễn Văn Quảng đã được bầu giữ chức Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao thay cho người tiền nhiệm là ông Lê Minh Trí.

Ngày 10-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Quảng, với 440/441 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

VIDEO Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ nhậm chức - Ảnh 1.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Phạm Thắng

Sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết, ông Nguyễn Văn Quảng đã tuyên thệ nhậm chức. Lễ tuyên thệ của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng diễn ra dưới sự chứng kiến của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đại biểu Quốc hội.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ nhậm chức

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Phát biểu nhậm chức, trước Quốc hội và cử tri, tân Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã phân công và bầu ông giữ cương vị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Ông Nguyễn Văn Quảng khẳng định đây là một vinh dự và là trọng trách to lớn trước Đảng, Quốc hội và nhân dân.

Theo ông Nguyễn Văn Quảng, trên cương vị là người đứng đầu cơ quan xét xử, cơ quan thực hiện quyền tư pháp, sẽ thực hiện đúng lời tuyên thệ, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, cũng như các nguyên tắc và quy định của Hiến pháp, pháp luật.

Tân Chánh án nhấn mạnh mục tiêu cao nhất là cùng với cả hệ thống chính trị bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước cùng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng nêu rõ sẽ không ngừng rèn luyện, phấn đấu, học hỏi kinh nghiệm các Chánh án tiền nhiệm, nêu cao vai trò, trách nhiệm và tính nêu gương của người đứng đầu, cùng với tập thể Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, đoàn kết, thống nhất, phát huy các thành tựu của ngành đã đạt được trong 80 năm qua, nhất là những kết quả, thành tích và các bài học kinh nghiệm của các nhiệm kỳ gần đây.

Cùng với đó, quyết tâm, quyết liệt và không ngừng đổi mới trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần kiến tạo và thúc đẩy phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ông Nguyễn Văn Quảng xác định nhiệm vụ trọng tâm là cụ thể hóa các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng ngành, tinh gọn tổ chức bộ máy phù hợp với mô hình tòa án ba cấp.

Bên cạnh đó, toàn ngành toà án sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán vững mạnh, chuyên nghiệp, liêm chính làm nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, yêu cầu mà Quốc hội đã đề ra.

Tân Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với ngành Tòa án, sự ủng hộ, tạo điều kiện và tăng cường giám sát của nhân dân, của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân đối với hoạt động của Tòa án nhân dân các cấp; đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, đúng nguyên tắc pháp luật của các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhất là các cơ quan trong hệ thống tư pháp để ngành Tòa án và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng nền tư pháp Việt Nam của dân, do dân và vì dân.

Ông Nguyễn Văn Quảng sinh năm 1969, quê quán TP Hải Phòng. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật.

Tóm tắt quá trình công tác:

Từ năm 2005 - 2006: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hải Phòng.

Từ năm 2007 - 2012: Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Từ năm 2012 - 2014: Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hải Phòng.

Từ năm 2014 - 2015: Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Từ năm 2015 - tháng 5-2017: Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại TP HCM.

Từ 6-2017 - 2018: Vụ trưởng Vụ Thực hành Công tố và Kiểm sát điều tra án kinh tế, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Từ năm 2018 - 2019: Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Từ tháng 12-2019 - tháng 10-2020: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khóa XXI.

Ngày 22-10-2020: Được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tháng 1-2021: Được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Từ năm 2021 - ngày 30-6-2025: Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng.

Ngày 1-7-2025: Được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (mới).

Tháng 9-2025: Giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh Tra Chính phủ.

Ngày 4-11-2025: Được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án Nhân dân Tối cao, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tin liên quan

Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức

Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức

(NLĐO) - Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp; nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao

Sáng nay, Chủ tịch nước tuyên thệ nhậm chức

(NLĐO) - Sáng nay 22-5, sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước, tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức

Trình tự bầu và Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước

(NLĐO) - Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. Lễ tuyên thệ nhậm chức là quy trình bắt buộc với cá nhân được bầu đảm nhiệm vai trò của chức Chủ tịch nước

Viện kiểm sát nhân dân chánh án toà án nhân dân tối cao tuyên thệ nhậm chức tòa án nhân dân tối cao ông Nguyễn Văn Quảng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo