VIDEO: Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ nhậm chức

Ngày 10-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Quảng, với 440/441 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Phạm Thắng

Sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết, ông Nguyễn Văn Quảng đã tuyên thệ nhậm chức. Lễ tuyên thệ của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng diễn ra dưới sự chứng kiến của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đại biểu Quốc hội.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Phát biểu nhậm chức, trước Quốc hội và cử tri, tân Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã phân công và bầu ông giữ cương vị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Ông Nguyễn Văn Quảng khẳng định đây là một vinh dự và là trọng trách to lớn trước Đảng, Quốc hội và nhân dân.

Theo ông Nguyễn Văn Quảng, trên cương vị là người đứng đầu cơ quan xét xử, cơ quan thực hiện quyền tư pháp, sẽ thực hiện đúng lời tuyên thệ, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, cũng như các nguyên tắc và quy định của Hiến pháp, pháp luật.

Tân Chánh án nhấn mạnh mục tiêu cao nhất là cùng với cả hệ thống chính trị bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước cùng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng nêu rõ sẽ không ngừng rèn luyện, phấn đấu, học hỏi kinh nghiệm các Chánh án tiền nhiệm, nêu cao vai trò, trách nhiệm và tính nêu gương của người đứng đầu, cùng với tập thể Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, đoàn kết, thống nhất, phát huy các thành tựu của ngành đã đạt được trong 80 năm qua, nhất là những kết quả, thành tích và các bài học kinh nghiệm của các nhiệm kỳ gần đây.

Cùng với đó, quyết tâm, quyết liệt và không ngừng đổi mới trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần kiến tạo và thúc đẩy phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ông Nguyễn Văn Quảng xác định nhiệm vụ trọng tâm là cụ thể hóa các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng ngành, tinh gọn tổ chức bộ máy phù hợp với mô hình tòa án ba cấp.

Bên cạnh đó, toàn ngành toà án sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán vững mạnh, chuyên nghiệp, liêm chính làm nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, yêu cầu mà Quốc hội đã đề ra.

Tân Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với ngành Tòa án, sự ủng hộ, tạo điều kiện và tăng cường giám sát của nhân dân, của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân đối với hoạt động của Tòa án nhân dân các cấp; đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, đúng nguyên tắc pháp luật của các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhất là các cơ quan trong hệ thống tư pháp để ngành Tòa án và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng nền tư pháp Việt Nam của dân, do dân và vì dân.

Ông Nguyễn Văn Quảng sinh năm 1969, quê quán TP Hải Phòng. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật.

Tóm tắt quá trình công tác:

Từ năm 2005 - 2006: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hải Phòng.

Từ năm 2007 - 2012: Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Từ năm 2012 - 2014: Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hải Phòng.

Từ năm 2014 - 2015: Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Từ năm 2015 - tháng 5-2017: Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại TP HCM.

Từ 6-2017 - 2018: Vụ trưởng Vụ Thực hành Công tố và Kiểm sát điều tra án kinh tế, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Từ năm 2018 - 2019: Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Từ tháng 12-2019 - tháng 10-2020: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khóa XXI.

Ngày 22-10-2020: Được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tháng 1-2021: Được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Từ năm 2021 - ngày 30-6-2025: Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng.

Ngày 1-7-2025: Được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (mới).

Tháng 9-2025: Giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh Tra Chính phủ.

Ngày 4-11-2025: Được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án Nhân dân Tối cao, nhiệm kỳ 2025 – 2030.