Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ làm Bí thư Đảng ủy TAND Tối cao

Chiều 4-11, Đảng ủy TAND Tối cao công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy TAND Tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú đến dự và trao quyết định.



Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy TAND Tối cao cho ông Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: Công Lý

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, đã công bố Quyết định về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy TAND Tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Nguyễn Văn Quảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú đánh giá cao sự cố gắng và những đóng góp của ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, trong thời gian giữ chức Bí thư Đảng ủy TAND Tối cao.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ; điều động, phân công, giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chánh án TAND Tối cao và chỉ định Bí thư Đảng ủy TAND Tối cao.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị ông Nguyễn Văn Quảng tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy TAND Tối cao chung sức đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

"Tôi tin tưởng sâu sắc rằng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy TAND Tối cao và cá nhân ông Nguyễn Văn Quảng sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao" - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nói.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Quảng cho biết sẽ triển khai nghiêm túc, có hiệu quả, ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

"Trên cương vị công tác mới, tôi sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao đoàn kết, nghiêm túc, quyết tâm, quyết liệt đổi mới trong triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trong công tác xây dựng Đảng, gắn với công tác xây dựng ngành và thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tòa án nhân dân, nhất là các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Tòa án nhân dân, và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ TAND Tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030" - ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Sáng cùng ngày, Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, giữ chức Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.