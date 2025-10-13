HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

VIDEO: Chỉ 5 phút, nước lũ ập về gần ngập nóc nhà, 2 bố con ở Thái Nguyên may mắn thoát chết

Bài, ảnh, cip: Văn Duẩn - Minh Chiến

(NLĐO) - Anh Triệu Đức Mạnh ở Thái Nguyên vẫn chưa hết bàng hoàng khi chỉ trong 5 phút, nước lũ ập về ngập gần nóc nhà, cuốn phăng tất cả, 2 bố con suýt chết.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại nặng nề khi gây ngập lụt tại 43 xã, phường; mất điện, mất nước trên diện rộng, ảnh hưởng đến khoảng 200.000 hộ dân, trong đó có 3.463 hộ phải di dời khẩn cấp.

Anh Triệu Đức Mạnh bàng hoàng kể lại trận lũ kinh hoàng xảy ra đêm 7-10-2025. Video: Minh Chiến - Văn Duẩn

Mưa lũ đã khiến 7 người chết, 2 người bị thương, 200.000 nhà bị ảnh hưởng; gần 10.500 ha cây trồng bị ngập, hư hỏng; 1.203 điểm giao thông bị sạt lở, ngập úng; 135 điểm trường bị ảnh hưởng; nhiều tài sản, vật dụng sinh hoạt (ô tô, tủ lạnh, xe máy, tivi....) của người dân bị ngập; nhiều cửa hàng, khu thương mại, kho tàng, hàng hóa, trang thiết bị của doanh nghiệp và người dân bị ngập lụt hư hỏng.Ước tổng thiệt hại trên 4.000 tỉ đồng.

Kể lại giây phút đối mặt với trận lũ lịch sử, anh Triệu Đức Mạnh (sinh năm 1992), dân tộc Dao ở xóm Khe Cạn, xã Nam Hòa (huyện Đồng Hỷ cũ), tỉnh Thái Nguyên, vẫn chưa hết bàng hoàng khi hai bố con anh thoát chết trong gang tấc.

Mưa lũ kinh hoàng tại Thái Nguyên khiến 2 bố con suýt chết trong 5 phút - Ảnh 1.

Gia đình anh Triệu Đức Mạnh, dân tộc Dao ở xóm Khe Cạn, xã Nam Hòa (huyện Đồng Hỷ cũ), tỉnh Thái Nguyên đã bị trận lũ đêm 7-10 cuốn trôi hết tài sản, làm hư hỏng nhà cửa

Gia đình anh Mạnh sống ở đầu xóm Khe Cạn, bên cạnh dòng suối. Hôm xảy ra lũ quét, vợ anh đi học nghề ở Hà Nội không có nhà. Trong nhà, chỉ có anh và đứa con học lớp 3. Lúc anh Mạnh thấy nước lũ tràn vào nhà là khoảng gần 0 giờ đêm mùng 7-10. 

Mưa lũ kinh hoàng tại Thái Nguyên khiến 2 bố con suýt chết trong 5 phút - Ảnh 2.

Anh Triệu Đức Mạnh bàng hoàng kể lại trận lũ kinh hoàng xảy ra đêm 7-10

Anh Mạnh bật dậy, chỉ kịp vơ chiếc điện thoại và bật đèn flash rồi với tay giằng cổ áo đứa con trai đang ngủ say dậy. Con trai anh còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra thì anh Mạnh bảo: "Chạy thôi con, nước lũ vào nhà rồi!".

Mưa lũ kinh hoàng tại Thái Nguyên khiến 2 bố con suýt chết trong 5 phút - Ảnh 3.

Ngôi nhà rất nhỏ của anh Mạnh ngổn ngang sau cơn lũ dữ. Gia đình anh bây giờ không còn gì nữa bởi bị lũ cuốn trôi hết rồi

Thế rồi, anh cõng con lên vai, chạy lên nhà hàng xóm ở trên cao. Khi bước chân ra khỏi nhà sau đó khoảng 1 phút, nước đã dâng cao lên đùi. Và sau khi cõng con lên chỗ an toàn, anh quay lại thì không thể vào nhà khi nước đã ngập đến quá đầu.

"Kể thì lâu nhưng kể từ khi nước bắt đầu tràn vào nhà cho đến khi ngập đầu người lớn, chỉ diễn ra trong chưa đầy 5 phút. Nếu hai bố con em không kịp dậy và chỉ chậm chân một chút thôi, thì không biết hậu quả thế nào, có lẽ đã trôi theo dòng lũ" - anh Mạnh nói.

Mưa lũ kinh hoàng tại Thái Nguyên khiến 2 bố con suýt chết trong 5 phút - Ảnh 4.

Anh Mạnh cầm di ảnh thờ mẹ anh và lau chùi bùn đất lấm lem

Trong nhà anh Mạnh giờ bùn đất lấp đầy, vùi lấp hết cả bát hương, ban thờ. Toàn bộ giấy tờ cá nhân, tiền bạc, vật dụng, hoặc cuốn trôi theo dòng lũ dữ, hoặc vùi lấp sâu dưới lòng đất. Trong nhà anh giờ chỉ còn sót lại chiếc ảnh thờ mẹ anh lắm lem bùn đất. Có gần chục triệu đồng tiền dành dụm cất trong nhà cũng bị trôi đi mất.

Mưa lũ kinh hoàng tại Thái Nguyên khiến 2 bố con suýt chết trong 5 phút - Ảnh 5.

Cảnh tan hoang bên trong ngôi nhà nhỏ của anh Triệu Đức Mạnh

Nhà anh Mạnh đang cấy lúa chung với bố mẹ ba sào ruộng. Nhưng năm nay lũ và bùn đã nhấn chìm, hỏng toàn bộ. Hàng ngày anh Mạnh là lao động tự do, nghề nghiệp không ổn định, ai thuê gì làm đấy. Thường anh đi cắt và khuân vác gỗ keo trong vùng. Thu nhập một tháng khoảng 5 triệu đồng vì việc không đều. Vợ anh thì chưa có việc làm và đang đi học nghề dưới Hà Nội. Hoàn cảnh gia đình anh khá khó khăn. Gặp hoạn nạn do thiên tai, càng khó khăn hơn. 

Mưa lũ kinh hoàng tại Thái Nguyên khiến 2 bố con suýt chết trong 5 phút - Ảnh 6.

Cảnh tan hoang bên trong ngôi nhà nhỏ của anh Triệu Đức Mạnh

Mưa lũ kinh hoàng tại Thái Nguyên khiến 2 bố con suýt chết trong 5 phút - Ảnh 7.

Chiếc xe máy cũ của anh Mạnh bị lũ cuốn, quăng quật hư hỏng nặng, bánh sau bị cuốn trôi đi mất, anh phải bới bùn đất mới tìm được xe về

Mưa lũ kinh hoàng tại Thái Nguyên khiến 2 bố con suýt chết trong 5 phút - Ảnh 8.

Mưa lũ kinh hoàng tại Thái Nguyên khiến 2 bố con suýt chết trong 5 phút - Ảnh 9.

Mưa lũ kinh hoàng tại Thái Nguyên khiến 2 bố con suýt chết trong 5 phút - Ảnh 10.

Mưa lũ kinh hoàng tại Thái Nguyên khiến 2 bố con suýt chết trong 5 phút - Ảnh 11.

