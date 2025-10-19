VIDEO: Chợ hoa Hồ Thị Kỷ nhộn nhịp dịp 20-10

Ngay từ sáng sớm, chợ hoa Hồ Thị Kỷ đã chật kín người mua bán. Lượng hoa tươi lớn, chủ yếu từ Đà Lạt, được vận chuyển và phân loại liên tục. Hoạt động tại chợ diễn ra nhanh chóng, dồn dập.

CHỢ HOA HỒ THỊ KỶ NHỘN NHỊP DỊP 20-10

Các mặt hàng truyền thống như hoa hồng, hoa cúc, hoa ly và cẩm chướng chiếm ưu thế về số lượng. Hoa hồng, mặt hàng có nhu cầu cao nhất trong dịp lễ, được các tiểu thương dự trữ khối lượng lớn.

Các sạp hoa tươi được chất đầy từ sáng sớm, chuẩn bị phân phối cho cửa hàng và người tiêu dùng thành phố. Nhiều loại hoa được nhập về trong ngày để đảm bảo độ tươi

Hoa hồng chiếm số lượng áp đảo

Bà Thu Nga, chủ tiệm hoa tươi, cho biết những ngày này là lúc chợ hoa nhộn nhịp nhất trong năm. “Khách lẻ với mấy chủ shop đến sớm để chọn hoa. Hoa hồng giờ tầm 150.000 - 300.000 đồng một bó, có tăng chút nhưng cũng phải thôi, vì đang vào mùa. Tụi tôi phải làm liên tục, nhập hàng thêm để kịp bán”.

Mặc dù việc di chuyển qua các lối đi hẹp của chợ gây khó khăn, khách hàng vẫn lựa chọn chọ hoa Hồ Thị Kỷ để tìm kiếm nguồn hoa tươi và đa dạng nhất.

Ông Lê Minh (Quận 3) chia sẻ ra chợ mua hoa “vừa vui vừa có nhiều lựa chọn”. “Ở tiệm bán lẻ ít loại hoa lắm, trong khi ở đây hoa tươi, loại gì cũng có, giá cao hơn tí cũng đáng”- ông Minh nói.

Bên trong chợ hoa Hồ Thị Kỷ, xe chở hoa, người mua buôn và shipper hoạt động liên tục từ sáng sớm 18-10. Nguồn hoa được nhập về dày hơn mọi ngày để kịp phục vụ dịp 20-10

Bên cạnh các bó hoa tươi truyền thống, các giỏ cây cảnh, sen đá nhỏ gọn cũng được ưa chuộng

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ đang vận hành hết công suất, đảm bảo cung ứng hoa trong dịp lễ này. Sự nhộn nhịp tại chợ là minh chứng rõ nhất cho sức sống của thủ phủ hoa Sài Gòn.