Bạn đọc

CSGT TP HCM kiểm tra nồng độ cồn, nhiều người say xỉn phân trần "uống rất ít"

Anh Vũ

(NLĐO) - Từ 18 giờ ngày 18-10 đến 0 giờ ngày 19-10, các đội, trạm CSGT ở TP HCM tiếp tục kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn

Sau khi Cục trưởng Cục CSGT - Bộ Công an phát lệnh ra quân vào trưa 18-10, các đội, trạm CSGT thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM đã đồng loạt triển khai kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn tại nhiều tuyến đường, nút giao thông trọng điểm.

img

Đội CSGT Rạch Chiếc bắt đầu kiểm tra nồng độ cồn từ trưa 18-10.

Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc PC08) đã kiểm tra ở một số tuyến đường như Quốc lộ 1K, Nam Cao (phường Tăng Nhơn Phú), Nguyễn Trãi (phường Dĩ An)...

Từ 12 đến 18 giờ ngày 18-10, Đội CSGT Rạch Chiếc phát hiện, xử lý 16 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy nhiều người vi phạm ở mức cao. Cụ thể, tài xế Trần Văn B. bị phát hiện có nồng độ cồn 0,661mg/lít khí thở khi chạy xe máy trên Quốc lộ 1K; tài xế Trần Văn T. có nồng độ cồn 0,804mg/lít khí thở...

Làm việc với CSGT, nhiều người đã lờ đờ say xỉn, song cố gằng phân trần rằng mình "uống rất ít".

Điển hình, một người đàn ông khoảng 50 tuổi, vi phạm nồng độ cồn 0,659mg/lít khí thở. Khi CSGT hỏi "uống mấy chai", ông liên tục nói không nhiều, chỉ 1 lon. 

"Do làm việc hốt đất, hốt cát mệt quá nên mua 1 lon ở quán uống" - người đàn ông phân trần.

CLIP: Một người đàn ông nói lý do vi phạm nồng độ cồn.

Trường hợp khác, một người đàn khoảng 60 tuổi thừa nhận đã uống "nửa xị rượu đế". "Biết chạy xe nguy hiểm nhưng..." - người đàn ông nài nỉ.

Từ 18 giờ ngày 18-10 đến 0 giờ ngày 19-10, Đội CSGT Rạch Chiếc tiếp tục ra quân xử lý vi phạm về nồng độ cồn.


nồng độ cồn ra quân nút giao
