Thời tiết TP HCM hôm nay, 19-10: Có nắng nóng, mưa nhẹ

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hôm nay (19-10), thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây thay đổi, ngày nắng, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Ban ngày thời tiết TP HCM chủ yếu có nắng oi nóng

Theo phân tích, trên khu vực ban ngày sẽ có nắng, cảm giác nóng bức khá rõ rệt; về ban đêm có ít mây, thời tiết dịu mát hơn.

Theo khuyến cáo, người dân cần uống đủ nước và hạn chế hoạt động ngoài trời vào giữa trưa khi nhiệt độ và cảm nhận thực tế rất cao. Chuẩn bị ô (dù) hoặc áo mưa nếu có lịch trình di chuyển vào ban ngày, đề phòng những cơn mưa bất chợt.



Thời tiết trên biển

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau gió Đông Bắc cấp 3-4, độ cao sóng từ 0.5-1.5 m, biển bình thường.

Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió nhẹ, độ cao sóng dưới 1 m, biển bình thường.

Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.