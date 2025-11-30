VIDEO: Chủ tịch Dragon Capital nói về lợi ích khi 5 triệu hộ kinh doanh lên doanh nghiệp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

VIDEO: Chủ tịch Dragon Capital nói về lợi ích khi 5 triệu hộ kinh doanh lên doanh nghiệp

Thái Phương

(NLĐO) – Sự dịch chuyển của hộ kinh doanh cá thể lên thành doanh nghiệp có thể đóng góp vào tăng trưởng 1% GDP mỗi năm trong 3 năm tới.

Là người sống và làm việc ở Việt Nam trong 30 năm qua, ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital, nhận định mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm 2026 của Việt Nam là khá tham vọng.

Nhưng ông cũng đặt kỳ vọng Việt Nam sẽ thực hiện được mục tiêu này bởi những động lực hỗ trợ như Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân góp phần tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp; tăng trưởng của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn mạnh mẽ và trụ cột rất lớn từ đầu tư công.

Bên cạnh đó, thị trường vốn đang có nhiều tín hiệu lạc quan sau khi thị trường chứng khoán được công bố nâng hạng, lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết phục hồi và tăng trưởng.

Ông Dominic Scriven phát biểu tại chương trình Cà phê doanh nhân HUBA của Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA) tổ chức ngày 29-11

Đặc biệt, Chủ tịch Dragon Capital phân tích một yếu tố có thể giúp kinh tế Việt Nam tăng trưởng mỗi năm khoảng 1% GDP trong vòng 3 năm tới, đến từ khoảng 5 triệu hộ kinh doanh cá thể. Nhiều hộ kinh doanh quy mô nhỏ nhưng hoạt động rất bài bản, chuyên nghiệp và có đóng góp thực chất cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, phần lớn hộ kinh doanh vẫn chưa chuyển đổi vì ngại các quy định phức tạp, từ việc lập hồ sơ, hóa đơn, giao dịch qua ngân hàng.

5 Triệu hộ kinh doanh cá thể góp phần tăng trưởng GDP 10 % Theo Chủ tịch Dragon Capital - Ảnh 2.

Ông Dominic Scriven

"Hiện nay, Chính phủ đang đẩy mạnh kế hoạch đưa hộ kinh doanh cá thể vào khu vực kinh tế chính thức như việc bỏ thuế khoán chuyển sang thuế kê khai. Trong vòng 3 năm tới, nếu quá trình hỗ trợ hộ kinh doanh hiệu quả, khu vực này có thể đóng góp vào tăng trưởng 1% GDP mỗi năm. Khi đó, mục tiêu tăng trưởng GDP 10% của Việt Nam không phải không có cơ sở" – ông Dominic Scriven nói.

Trước đó, tại talkshow với chủ đề "Chuyển đổi thuế cho hộ kinh doanh: Minh bạch, đơn giản, hiệu quả" do Báo Người Lao Động tổ chức, ông Nguyễn Ngọc Tịnh, Phó Chủ tịch Hội Tư vấn và Đại lý thuế TP HCM, cũng nhìn nhận thách thức lớn nhất nằm ở khâu triển khai và vận hành, đặc biệt với các chủ hộ kinh doanh lớn tuổi, chưa quen công nghệ. Vì vậy, cần có đội ngũ cán bộ quản lý địa phương xuống trực tiếp "cầm tay chỉ việc", hướng dẫn bà con hộ kinh doanh thực hiện. Để chính sách thuế mới thành công cần 3 trụ cột: chính sách, tài chính và giải pháp công nghệ.

Tin liên quan

Sếp ngân hàng nêu giải pháp giúp hộ kinh doanh bớt lo khi bỏ thuế khoán

Sếp ngân hàng nêu giải pháp giúp hộ kinh doanh bớt lo khi bỏ thuế khoán

(NLĐO) – Một ứng dụng tích hợp trên BIDV SmartBanking giúp hộ kinh doanh quản lý từ thanh toán, doanh thu đến tuân thủ xuất hóa đơn điện tử

Talkshow “Chuyển đổi thuế cho hộ kinh doanh: Minh bạch, đơn giản, hiệu quả”

Talkshow “Chuyển đổi thuế cho hộ kinh doanh: Minh bạch, đơn giản, hiệu quả” do Báo Người Lao Động tổ chức đã diễn ra sáng nay 28-11

Talkshow "Chuyển đổi thuế cho hộ kinh doanh: Minh bạch, đơn giản, hiệu quả"

(NLĐO) - Làm cách nào để hàng triệu hộ kinh doanh có thể chuyển đổi thuế minh bạch, đơn giản, hiệu quả?

hộ kinh doanh Dragon Capital ông Dominic Scriven chuyển đổi hộ kinh doanh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo