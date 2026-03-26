VIDEO: Tàu hỏa tông xe ô tô con tại lối đi tự mở

Theo camera an ninh ghi lại, vụ tai nạn đường sắt xảy ra khoảng 8 giờ 54 phút ngày 26-3, tại Km58+200 tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, đoạn qua thôn Tân Thành, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Vụ tàu hỏa tông xe ô tô được camera an ninh ghi lại. Nguồn: Cục CSGT

Vào thời điểm trên đầu máy D12E-647 do anh N.G.H. (SN 1984, trú TP Hà Nội, lái tàu của Công ty cổ phần đường sắt) điều khiển theo hướng Hà Nội - Lạng Sơn đã va chạm với xe ô tô con BKS 98A-831.xx do anh P.M.Đ. (SN 2001, trú thôn Tân Thành, xã Lạng Giang) điều khiển, đi từ thôn Tân Thành ra quốc lộ 1A qua lối đi tự mở.

Vụ tai nạn đường sắt không gây thiệt hại về người, tuy nhiên xe ô tô con bị hư hỏng.

Kết quả kiểm tra cho thấy lái tàu và lái xe ô tô đều không có nồng độ cồn, âm tính với chất ma túy.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt đang được cơ quan chức năng làm rõ.