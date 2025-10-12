VIDEO: Đã mắt với đàn cá voi “nhảy múa” giữa biển Hòn Cau

Khoảng 10 giờ sáng 12-10, du khách và ngư dân tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau (Cù Lao Câu, tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ chứng kiến đàn cá voi hơn 20 con tung tăng bơi lội, nhảy múa trên mặt nước.

Cá voi xuất hiện thành đàn ngay biển Hòn Cau. Ảnh: NT



Những con cá voi liên tục nhào lộn, đuổi theo nhau giữa làn nước trong xanh, tạo nên khung cảnh sống động hiếm thấy.

Cá voi xuất hiện tại biển Hòn Cau với tần suất dày là minh chứng môi trường được cải thiện. Ảnh: NT



Người dân địa phương cho biết đã nhiều năm mới thấy cá voi xuất hiện đông như vậy – tín hiệu cho thấy môi trường biển nơi đây đang được hồi sinh.

Video: Đã mắt với hình ảnh đàn cá voi nhảy múa giữa biển Hòn Cau

Theo các chuyên gia, sự trở lại của đàn cá voi là minh chứng cho nỗ lực bảo tồn tại Hòn Cau, nơi nhiều năm qua đã đẩy mạnh giảm rác thải nhựa, quản lý nghề cá và bảo vệ rạn san hô.

Chất lượng nước và đa dạng sinh học của vùng biển này đang từng bước được phục hồi.