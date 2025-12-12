19 tình nguyện viên Mỹ tham gia dạy tiếng Anh tại Hà Nội và TP HCM

Khóa tình nguyện viên thứ tư Chương trình Hòa Bình (Peace Corps) tại Việt Nam đã tham gia lễ tuyên thệ ngày 11-12 trước khi bắt đầu tham gia giảng dạy Tiếng Anh tại các trường trung học ở Hà Nội và TP HCM trong 2 năm tới.

Ra mắt 19 tình nguyện viên mới của chương trình Hòa bình tại Việt Nam trong tà áo dài truyền thống Việt Nam. Ảnh: BTC cung cấp

Buổi lễ nối tiếp dấu mốc quan trọng hồi đầu năm, khi hai Chính phủ ký kết gia hạn thêm 5 năm Hiệp định thực thi, vốn được ký lần đầu vào năm 2020. Hiệp định được kéo dài đến năm 2030, khẳng định cam kết lâu dài giữa hai quốc gia trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam, đồng thời mở rộng hợp tác giữa Chương trình Hòa Bình và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương trình Hòa Bình là cơ quan độc lập thuộc ngành hành pháp Mỹ, triển khai các hoạt động tình nguyện nhằm hỗ trợ các quốc gia đối tác trong việc thúc đẩy những ưu tiên phát triển. Từ khi thành lập, chương trình đã huy động hơn 240.000 tình nguyện viên phục vụ tại 142 quốc gia, và Việt Nam là quốc gia thứ 143 tham gia hợp tác. Với sứ mệnh thúc đẩy hòa bình và tăng cường tình hữu nghị quốc tế, Chương trình Hòa Bình tập trung vào 3 mục tiêu cốt lõi: Hỗ trợ các cộng đồng có nhu cầu phát triển nguồn nhân lực; tăng cường hiểu biết của người dân sở tại về người dân Mỹ; và giúp người dân Mỹ hiểu rõ hơn về văn hóa, con người tại các quốc gia tiếp nhận tình nguyện viên.

Tại Việt Nam, chương trình được triển khai chính thức từ năm 2022. Từ khi bắt đầu hoạt động, đã có hơn 50 tình nguyện viên tới Việt Nam làm việc trong lĩnh vực giáo dục tiếng Anh, đóng góp thiết thực cho mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập ngoại ngữ trong trường THPT.

Bà Kim Mansaray, Giám đốc Quốc gia Chương trình Hòa bình tại Việt Nam, phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: BTC cung cấp

Phát biểu tại buổi lễ ngày 11-12, bà Kim Mansaray - Giám đốc Quốc gia Chương trình Hòa Bình tại Việt Nam - chia sẻ với các tình nguyện viên mới: "Chúng tôi rất vui mừng được chào đón khóa tình nguyện viên mới này, những người sẽ cùng làm việc với các giáo viên Việt Nam tại địa phương. Công tác mà các bạn tình nguyện viên sắp đảm nhiệm sẽ vượt xa ngoài thành tựu cá nhân. Đó là tinh thần cống hiến và hợp tác."

Sau hai tháng tập huấn, 19 tình nguyện viên mới sẵn sàng cho nhiệm kỳ công tác kéo dài hai năm tại các trường trung học ở Hà Nội và TP HCM. "Nhiệm vụ của chúng tôi không chỉ là trở thành những người thầy giáo, cô giáo dạy tốt mà còn phải học hỏi từ cộng đồng nơi đây. Chúng tôi rất biết ơn khi được trở thành những người học trò của đất nước Việt Nam. Có cơ hội được học tập và phát triển ở đây chính là một món quà quý giá. Người Việt Nam có câu "Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học"- tình nguyện viên Summer cho biết.

Trong quá trình làm việc chặt chẽ với các giáo viên tiếng Anh Việt Nam, các tình nguyện viên sẽ hỗ trợ việc nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh, góp phần mở rộng cơ hội học tập và nghề nghiệp cho học sinh trong tương lai.

Một số hình ảnh:

Đại diện Bộ GD-ĐT Việt Nam tham gia nghi thức đánh cồng tại lễ tuyên thệ. Video: Minh Phương

Tình nguyện viên Erik: "Chúng tôi cam kết sẽ hết mình cống hiến vì mối quan hệ Mỹ - Việt Nam sâu đậm và bền vững.". Ảnh: BTC cung cấp