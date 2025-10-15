Chi tiết tính thuế hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán

Từ 1-1-2026, hộ kinh doanh sẽ chuyển đổi từ thuế khoán sang phương pháp kê khai và tự nộp thuế.

Quyết định 3389/QĐ-BTC năm 2025 Bộ Tài chính phê duyệt đề án Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán cũng nêu rõ từ 1-1-2026, các hộ kinh doanh sẽ chính thức chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang phương pháp kê khai và tự nộp thuế.

Theo đó, nhóm 1 bao gồm những hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đồng trở xuống được miễn thuế giá trị gia tăng (GTGT và thuế thu nhập cá nhân (TNCN), không cần áp dụng sổ sách kế toán phức tạp nhưng vẫn phải kê khai thuế hai lần mỗi năm,

Nhóm 2 là các hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đến dưới 3 tỉ đồng/năm, áp dụng phương pháp tính thuế GTGT và thuế TNCN trực tiếp trên doanh thu nhân với thuế suất 1,5% đối với phân phối hàng hóa, 4,5% đối với sản xuất và dịch vụ ăn uống, 7% cho dịch vụ khác và 10% cho hoạt động cho thuê tài sản. Các hộ thuộc nhóm này phải kê khai thuế theo từng quý, lập sổ sách đơn giản theo mẫu quy định, bắt buộc mở tài khoản riêng phục vụ kinh doanh. Riêng những hộ có doanh thu trên 1 tỉ bắt buộc dùng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Nhóm 3 là hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỉ đồng/năm. Theo đó, số thuế GTGT các các hộ này phải nộp sẽ bằng thuế GTGT đầu vào (hàng hóa mua vào) trừ cho thuế GTGT đầu ra (hàng hóa bán ra). Còn thuế TNCN sẽ được tính bằng thu nhập tính thuế (lợi nhuận) nhân với thuế suất 17%, trong đó lợi nhuận sẽ bằng doanh thu trừ cho các chi phí hợp lý. Nhóm hộ này bắt buộc dùng hóa đơn điện tử có mã hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; áp dụng chế độ kế toán theo quy định của doanh nghiệp siêu nhỏ.