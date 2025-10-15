Chi tiết tính thuế hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chi tiết tính thuế hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán

Thy Thơ

(NLĐO) - Nghị quyết 198/2025/QH15 quy định hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không áp dụng phương pháp khoán thuế từ ngày 1-1-2026.

Chi tiết tính thuế hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán - Ảnh 1.

Từ 1-1-2026, hộ kinh doanh sẽ chuyển đổi từ thuế khoán sang phương pháp kê khai và tự nộp thuế.

Quyết định 3389/QĐ-BTC năm 2025 Bộ Tài chính phê duyệt đề án Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán cũng nêu rõ từ 1-1-2026, các hộ kinh doanh sẽ chính thức chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang phương pháp kê khai và tự nộp thuế.

Theo đó, nhóm 1 bao gồm những hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đồng trở xuống được miễn thuế giá trị gia tăng (GTGT và thuế thu nhập cá nhân (TNCN), không cần áp dụng sổ sách kế toán phức tạp nhưng vẫn phải kê khai thuế hai lần mỗi năm,

Nhóm 2 là các hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đến dưới 3 tỉ đồng/năm, áp dụng phương pháp tính thuế GTGT và thuế TNCN trực tiếp trên doanh thu nhân với thuế suất 1,5% đối với phân phối hàng hóa, 4,5% đối với sản xuất và dịch vụ ăn uống, 7% cho dịch vụ khác và 10% cho hoạt động cho thuê tài sản. Các hộ thuộc nhóm này phải kê khai thuế theo từng quý, lập sổ sách đơn giản theo mẫu quy định, bắt buộc mở tài khoản riêng phục vụ kinh doanh. Riêng những hộ có doanh thu trên 1 tỉ bắt buộc dùng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Nhóm 3 là hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỉ đồng/năm. Theo đó, số thuế GTGT các các hộ này phải nộp sẽ bằng thuế GTGT đầu vào (hàng hóa mua vào) trừ cho thuế GTGT đầu ra (hàng hóa bán ra). Còn thuế TNCN sẽ được tính bằng thu nhập tính thuế (lợi nhuận) nhân với thuế suất 17%, trong đó lợi nhuận sẽ bằng doanh thu trừ cho các chi phí hợp lý. Nhóm hộ này bắt buộc dùng hóa đơn điện tử có mã hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; áp dụng chế độ kế toán theo quy định của doanh nghiệp siêu nhỏ.

Tin liên quan

Đồng hành cùng hộ kinh doanh trong chuyển đổi chính sách thuế

Đồng hành cùng hộ kinh doanh trong chuyển đổi chính sách thuế

(NLĐO)- Chuyên gia phổ biến kiến thức thuế giúp các hộ kinh doanh giảm rủi ro và nâng cao tuân thủ trong giai đoạn bỏ thuế khoán năm 2026.

Bỏ thuế khoán, nhiều hộ kinh doanh không biết kê khai sao cho đúng!

(NLĐO) - Với sự hỗ trợ từ Nhà nước, khoảng 5 triệu hộ kinh doanh đang chuẩn bị bỏ thuế khoán, bước vào lộ trình kê khai tính thuế theo doanh thu

13.700 hộ kinh doanh đã bỏ thuế khoán, Phó Thủ tướng chỉ đạo tạo làn sóng lên doanh nghiệp

(NLĐO)- Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành tìm hiểu kỹ có rào cản, tâm lý e ngại của hộ kinh doanh khi chuyển sang doanh nghiệp hay không.

hóa đơn điện tử hộ kinh doanh thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập cá nhân quản lý thuế thuế hộ kinh doanh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo