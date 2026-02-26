VIDEO: Đô vật Zakhar đại náo sới vật Ngô Sài và "ẵm" giải nhất khi thắng 2 kiện tướng Việt Nam

Chiều tối 25-2, Giải vật truyền thống mừng Đảng - mừng Xuân Bính Ngọ 2026 của thôn Ngô Sài, xã Quốc Oai (TP Hà Nội) đã khép lại sau 4 ngày tranh tài sôi nổi (từ mùng 4 đến mùng 9 tháng Giêng) với những keo vật hấp dẫn làm nức lòng hàng ngàn người hâm mộ.

Trận thư hùng giữa đô vật người Belarus Zakha Dzmitrychenka (bên trái) và kiện tướng vật Nguyễn Đình Long tại sới vật thôn Ngô Sài vào chiều 25-2. Ảnh: Văn Duẩn

Giải năm nay quy tụ hàng chục đô vật đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có những đô vật nổi tiếng như "Quỷ lùn" Đào Hồng Sơn, võ sĩ Ju-Jitsu nổi tiếng của Việt Nam khi từng giành huy chương vàng SEA Games 31 và 32, vô địch châu Á, vô địch thế giới.

Giải vật thôn Ngô Sài năm nay cũng đón một đô vật rất đặc biệt - Zakhar Dzmitrychenka. Đô vật người Belarus Zakha sinh năm 1996, cao 1,81 m và nặng 94 kg. Kể từ năm 2025 đến nay, Zakhar tham gia nhiều sới vật ở các hội làng tại Hà Nội, Bắc Ninh và liên tiếp giành chiến thắng. Khi thi đấu với các đô vật Việt Nam, Zakhar Dzmitrychenka chưa từng thua tại sới vật hội làng, anh chỉ từ thắng hoặc hòa.

Thực tế, Zakhar không phải là một đô vật nghiệp dư, khi anh từng đạt danh hiệu Master of Sports môn vật Belarus, giành Huy chương đồng hạng 97 kg vật cổ điển tại giải Đại học thế giới 2018 do Liên đoàn Vật Quốc tế tổ chức, đồng thời vào top 10 giải U23 thế giới nội dung vật cổ điển.

Zakhar tỉ thí với đô vật Nguyễn Thế Cử (tỉnh Phú Thọ). Nguyễn Thế Cử là kiện tướng quốc gia, cựu vận động viên, nặng trên 100 kg, từng 9 năm liền vô địch vật cổ truyền toàn quốc. Ảnh: Văn Duẩn

Trở lại diễn biến giải vật thôn Ngô Sài, Zakhar đã có màn tỉ thí với đô vật Nguyễn Thế Cử (tỉnh Phú Thọ). Nguyễn Thế Cử là kiện tướng quốc gia, cựu vận động viên, nặng trên 100 kg, từng 9 năm liền vô địch vật cổ truyền toàn quốc. Sau 5 hiệp thi đấu gồm 3 hiệp chính (mỗi hiệp 5 phút) và 2 hiệp phụ (mỗi hiệp 3 phút) bất phân thắng bại. Xét miếng đánh tích cực, tiêu cực cũng ngang nhau, hai đô vật đã phải bước lên bàn cân, ai nhẹ hơn sẽ thắng. Kết quả, đô vật Nguyễn Thế Cử nặng 102 kg, còn Zakhar 94 kg. Kết quả, Zakhar giành chiến thắng.

Bước vào trận thi đấu thứ hai ít phút sau đó, Zakhar tiếp tục thi đấu với một kiện tướng vật quốc gia Nguyễn Đình Long, người từng nhiều năm vô địch quốc gia, đồng thời cũng là một đô vật rất nổi tiếng, đạt rất nhiều giải nhất ở các sân sới hội làng khắp miền Bắc. Nguyễn Đình Long là đô vật quê làng Yên Nội, xã Hưng Đạo - nơi nổi tiếng với các vận động viên đi vật Olympic như Phí Hữu Tình, Nguyễn Thị Lụa.

Đô vật Zakhar chuẩn bị thi đấu tranh giải nhất. Ảnh: Văn Duẩn

Hai đô vật Zakhar và Nguyễn Đình Long thực hiện màn xe đài. Ảnh: Văn Duẩn

Dù nhỏ con hơn đô vật Zakhar Dzmitrychenka rất nhiều, nhưng là một kiện tướng quốc gia và có nhiều kinh nghiệm vật hội làng, đô vật Nguyễn Đình Long đã trụ vững suốt 5 hiệp (3 hiệp chính, 2 hiệp phụ). Cả hai đã cống hiến những miếng đánh đẹp mắt đầy kỹ thuật trên sới vật Ngô Sài. Tuy nhiên, xét miếng đánh tích cực, tiêu cực, trọng tài xét đô Long lép vế hơn, vì vậy Zakhar đã giành chiến thắng.

Với vật hội làng, một đô sẽ chiến thắng khi thắng 3 keo trước 3 đối thủ khác nhau. Tuy nhiên, do không có đô vật nào đăng ký phá giải nhất của Zakhar, vì vậy ban tổ chức đã tuyên Zakhar giành chiến thắng và trao giải nhất với phần thưởng là một xe máy điện trị giá 27 triệu đồng cho đô vật người Belarus Zakhar Dzmitrychenka.

Những miếng đánh hay, quyết liệt của hai đô vật nổi tiếng Zakhar và Nguyễn Đình Long thực hiện màn xe đài. Ảnh: Văn Duẩn

Zakhar và Nguyễn Đình Long dành cho nhau sự tôn trọng sau khi kết thúc trận đấu. Ảnh: Văn Duẩn

Kết quả, Zakhar giành giải Nhất Giải vật truyền thống làng Ngô Sài. Ảnh: Văn Duẩn

Phần thưởng dành cho Zakhar là một xe máy điện trị giá 27 triệu đồng. Ảnh: Văn Duẩn

Zakhar nhận được sự yêu mến của rất nhiều người hâm mộ vật tại Quốc Oai. Ảnh: Văn Duẩn

Hàng ngàn người dân đã tới cổ vũ giải vật truyền thống thôn Ngô Sài. Ảnh: Văn Duẩn

Trước đó, tại hội vật làng Quậy Châu Phong (Hà Nội) diễn ra ngày 11-2-2025, đô vật người Belarus đã có trận thư hùng và đối đầu với đại đô Nguyễn Thế Cử. Màn tỉ thí giữa Zakhar và Nguyễn Thế Cử kéo dài tới 18 phút, trong đó có nhiều lần đô vật người Belarus ở thế bất lợi phải thoát ra ngoài vòng chiến để tránh bị hạ gục. Sau 9 hiệp bất phân thắng bại, với tinh thần giao lưu không đặt nặng thắng thua, ban tổ chức quyết định Zakhar và Nguyễn Thế Cử hòa nhau đồng thời chia nhau mỗi người 19 triệu đồng tiền giải thưởng.

Tiếp đó, ngày 11-4-2025 cũng đã diễn ra trận đấu vật rất hấp dẫn giữa hai đô vật Hà Văn Hiếu và Zakhar tại hội vật làng Mẫn Xá (tỉnh Bắc Ninh).

Đại đô Hà Văn Hiếu hay còn được gọi là "Hiếu khổng lồ" sinh năm 1985, cao 1,92 m và nặng 130 kg. Trong khi đó Zakhar sinh năm 1996, cao 1,81 m và nặng 94 kg. Hà Văn Hiếu quê Lạng Sơn, là một tượng đài của làng vật Việt Nam hạng trên 100 kg, ở cả nội dung tự do và cổ điển, khi anh có tới 15 lần vô địch quốc gia, cùng 4 Huy chương vàng SEA Games (2009, 2011, 2019, 2022).



Trận đấu này, Zakhar và Hà Văn Hiếu đã thi đấu tới 12 hiệp trước sự chứng kiến của hàng ngàn người hâm mộ, nhưng không thể phân thắng bại. Cuối cùng hai cao thủ vật đã phải chia đôi giải thưởng 10.000 USD, tương đương 260 triệu đồng.