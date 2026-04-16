UBND TP Hà Nội đã ban hành Thông báo số 396/TB-UBND về việc tổ chức rà soát, xử lý dứt điểm 341 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố.

VIDEO: Dự án chậm tiến độ, có động thái bất ngờ sau khi UBND TP Hà Nội "điểm tên".

Trong số 341 dự án, có Dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng dịch vụ thương mại - văn phòng cho thuê, tại lô đất có ký hiệu X3, số 120 Trung Kính, phường Yên Hòa (TP Hà Nội), chủ đầu tư là Công ty TNHH Hoàng An Thái.

Sau khi UBND TP Hà Nội công bố dự án trên thuộc diện chậm tiến độ, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động ngày 16-4, có một số công nhân đang gắn biển công bố thông tin công trình, thi công cổng ra vào của dự án.

Theo biển công bố thông tin đang chuẩn bị được gắn phía cổng ra vào, dự án sẽ được khởi công vào quý II/2026, dự kiến hoàn thành vào quý III/2027. Quy mô dự án gồm 3 tầng hầm và 19 tầng nổi.

Bên trong công trình, xuất hiện một số máy móc, nguyên vật liệu và có một số công nhân đang làm việc. Trong khi đó, mặt tiền khu đất phía đường Trung Kính đang tồn tại các ki-ốt bán hoa, cửa hàng kim khí, sửa chữa xe máy. Đây là các ki-ốt được xây dựng tạm bằng mái tôn, đã hoạt động thời gian dài.

Trước đó, báo chí đã phản ánh khu đất này trong thời gian chậm triển khai dự án đã sử dụng không đúng mục đích, trở thành bãi trông xe, các ki-ốt bán hàng.

Biển thông tin công trình được dựng phía trước khu đất

Công nhân đang thi công cổng ra vào dự án

Dự án chậm tiến độ nhiều năm, vừa bị TP Hà Nội "điểm tên"

