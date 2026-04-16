UBND TP Hà Nội đã ban hành Thông báo số 396/TB-UBND về việc tổ chức rà soát, xử lý dứt điểm 341 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố.
VIDEO: Dự án chậm tiến độ, có động thái bất ngờ sau khi UBND TP Hà Nội "điểm tên".
Trong số 341 dự án, có Dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng dịch vụ thương mại - văn phòng cho thuê, tại lô đất có ký hiệu X3, số 120 Trung Kính, phường Yên Hòa (TP Hà Nội), chủ đầu tư là Công ty TNHH Hoàng An Thái.
Sau khi UBND TP Hà Nội công bố dự án trên thuộc diện chậm tiến độ, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động ngày 16-4, có một số công nhân đang gắn biển công bố thông tin công trình, thi công cổng ra vào của dự án.
Theo biển công bố thông tin đang chuẩn bị được gắn phía cổng ra vào, dự án sẽ được khởi công vào quý II/2026, dự kiến hoàn thành vào quý III/2027. Quy mô dự án gồm 3 tầng hầm và 19 tầng nổi.
Bên trong công trình, xuất hiện một số máy móc, nguyên vật liệu và có một số công nhân đang làm việc. Trong khi đó, mặt tiền khu đất phía đường Trung Kính đang tồn tại các ki-ốt bán hoa, cửa hàng kim khí, sửa chữa xe máy. Đây là các ki-ốt được xây dựng tạm bằng mái tôn, đã hoạt động thời gian dài.
Trước đó, báo chí đã phản ánh khu đất này trong thời gian chậm triển khai dự án đã sử dụng không đúng mục đích, trở thành bãi trông xe, các ki-ốt bán hàng.
Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, các nhà đầu tư phải khẩn trương lập và gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình thực hiện dự án theo đề cương quy định, hoàn thành trước ngày 30-4.
Báo cáo cần nêu rõ: Tiến độ triển khai thực tế (đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng, nghĩa vụ tài chính…); tình trạng pháp lý đã thực hiện và các tồn tại; những khó khăn, vướng mắc, trong đó phân định cụ thể nguyên nhân khách quan và chủ quan; đánh giá năng lực thực hiện dự án (tài chính, khả năng huy động vốn, tổ chức triển khai…); làm rõ trách nhiệm đối với việc chậm tiến độ; đồng thời đề xuất phương án xử lý và cam kết lộ trình thực hiện với các mốc thời gian cụ thể, khả thi.
Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND TP về tính trung thực, chính xác của nội dung báo cáo.
Sau thời hạn 30-4, trường hợp không gửi báo cáo, gửi chậm hoặc nội dung không đáp ứng yêu cầu, không thể hiện rõ năng lực và cam kết thực hiện, thành phố sẽ xem xét áp dụng biện pháp thu hồi hoặc dừng dự án.UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường liên quan thông báo đến từng nhà đầu tư trước ngày 1-4, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc gửi báo cáo đúng hạn và đúng yêu cầu.
Bình luận (0)