VIDEO: Du khách lần đầu tiên check-in trên tour du lịch bằng trực thăng ở TPHCM

Từ ngày 11-3, các chuyến bay định kỳ ngắm TPHCM từ trên cao bằng trực thăng chính thức được khai thác, mở ra thêm một sản phẩm du lịch mới dành cho du khách muốn trải nghiệm góc nhìn khác về thành phố.

Tour trực thăng do Công ty CP Du lịch Quốc tế VinaGroup hợp tác cùng Công ty Trực thăng Miền Nam (VNHS) và một số doanh nghiệp lữ hành triển khai,. Trong đó, VNHS đảm nhận việc cung cấp dịch vụ bay, khai thác trực thăng và bảo đảm toàn bộ tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn hàng không theo quy định.

Các chuyến bay xuất phát từ sân bay Vũng Tàu (phường Tam Thắng, TPHCM). Ngay trong ngày khai trương, đơn vị khai thác đã tổ chức 4 chuyến bay với khoảng 60 hành khách trải nghiệm dịch vụ ngắm cảnh từ trên cao.

Những du khách đầu tiên trải nghiệm tour trực thăng ngắm TPHCM từ trên cao

Theo đơn vị tổ chức, hành trình bay có 4 lựa chọn với thời gian từ 15 đến 60 phút, tùy nhu cầu của du khách. Trong suốt chuyến bay, hành khách được chiêm ngưỡng nhiều địa danh nổi bật như phố biển Vũng Tàu, khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, cung đường ven biển Long Hải – Hồ Tràm hay khu vực trung tâm TPHCM.

Ông Trần Thanh Vũ, Tổng Giám đốc VinaGroup, cho biết tour trực thăng được kỳ vọng trở thành một trong những sản phẩm du lịch mới của thành phố sau giai đoạn phục hồi hậu COVID-19. Đây là loại hình dịch vụ hướng tới phân khúc khách hàng cao cấp, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách trong nước và quốc tế.

Theo ông Vũ, trong tương lai, tour trực thăng có thể kết hợp với các sản phẩm du lịch cao cấp khác như du thuyền trên sông Sài Gòn hoặc nghỉ dưỡng ven biển, từ đó hình thành những gói trải nghiệm đặc trưng của TPHCM và khu vực lân cận.

Trong giai đoạn đầu, VinaGroup hợp tác với nhiều doanh nghiệp lữ hành như BenThanh Tourist, Vietluxtour, Du lịch Việt và SASCO Travel để khai thác sản phẩm này. Khi hoạt động ổn định, tour trực thăng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới của du lịch thành phố.

Theo công bố của đơn vị khai thác, giá vé thấp nhất cho hành trình bay ngắm cảnh 15 phút là từ 2,9 triệu đồng mỗi hành khách.

Ngắm biển TPHCM từ trên cao