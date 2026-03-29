VIDEO: Gầm nhà ga tuyến Cát Linh - Hà Đông bị "chiếm giữ" bởi các bãi giữ xe trái phép

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, dọc tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông, tại nhiều nhà ga như Văn Khê, La Khê, Phùng Khoang… khu vực gầm cầu cạn và lối tiếp cận nhà ga đang bị tận dụng làm điểm trông giữ xe máy, ô tô. Phương tiện xếp dày đặc, lấn chiếm vỉa hè, thậm chí tràn xuống lòng đường, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn rủi ro cho người đi bộ.



Dưới gầm nhà ga thuộc tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, các bãi trông giữ xe tự phát mọc lên tràn lan, chiếm dụng lòng đường, vỉa hè, gây cản trở giao thông

Điều đáng nói, phần lớn các điểm trông giữ này hoạt động tự phát, không được cấp phép, vi phạm quy định về sử dụng hành lang an toàn công trình giao thông đường sắt đô thị. Một số khu vực còn bố trí phương tiện sát chân cầu thang, lối lên xuống nhà ga, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn trong trường hợp xảy ra sự cố khẩn cấp.

Trước đó, sau vụ cháy nghiêm trọng tại khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy (tháng 9-2025) gây thiệt hại lớn về tài sản, TP Hà Nội đã yêu cầu rà soát, giải tỏa toàn bộ các điểm trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường trên cao. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tình trạng vi phạm vẫn chưa được xử lý triệt để và có dấu hiệu tái diễn.

Theo các chuyên gia giao thông, nguyên nhân cốt lõi xuất phát từ sự thiếu hụt hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển tại các nhà ga. Nhu cầu gửi xe của hành khách sử dụng metro tăng cao, trong khi hạ tầng phụ trợ chưa được đầu tư đồng bộ, khiến người dân buộc phải lựa chọn các điểm gửi xe tự phát.

Liên quan vấn đề này, cơ quan chức năng Hà Nội đã yêu cầu đơn vị vận hành tuyến đường sắt đô thị phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm. Cùng với đó, nghiên cứu, đề xuất phương án tổ chức các điểm trông giữ xe hợp pháp, đáp ứng nhu cầu thực tế.

Trong ảnh, quanh khu vực ga Văn Khê (phường Kiến Hưng, TP Hà Nội), đang được trưng dụng làm điểm trông giữ ô tô, xe máy.

Đáng chú ý, tình trạng này đã xuất hiện kể từ khi tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông bắt đầu hoạt động, và cho đến hiện tại vẫn chưa được giải quyết triệt để. Trong ảnh, hàng dài ô tô đỗ dưới chân nhà ga Văn Khê.