VIDEO: Hai nam sinh lao xuống sông cứu nữ sinh lớp 11 nhảy cầu

Trưa 25-4, ông Đậu Đình Hoàng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Tân Kỳ 3, tỉnh Nghệ An, cho biết nhà trường đã nhận được thông tin về việc hai nam sinh của trường cứu sống một nữ sinh nhảy cầu.

Hình ảnh hai nam sinh lao xuống sông cứu nữ sinh lớp 11. Nguồn: MXH

Trước đó, vào sáng cùng ngày, khi phát hiện một nữ sinh nhảy từ cầu treo Tân An, xã Tân An, tỉnh Nghệ An xuống sông Hiếu, hai nam sinh Nguyễn Viết Huy (học sinh lớp 12) và Đặng Bá Tuấn Anh (học sinh lớp 10), cùng là học sinh của Trường THPT Tân Kỳ 3, liền lao xuống cứu nữ sinh.

Hai nam sinh bơi đến tiếp cận và đưa nữ sinh lên bờ, rồi chuyển tới trạm y tế xã sơ cứu.

Theo thông tin ban đầu nữ sinh được cứu sống tên L., trước khi nhảy cầu em có chuyện buồn về tình cảm.

Hai nam sinh dũng cảm lao xuống sông cứu bạn. Ảnh: T. Kỳ

Nhà trường và gia đình đã động viên em L. sớm ổn định tinh thần, đồng thời sẽ tuyên dương hành động dũng cảm cứu bạn của hai em học sinh Nguyễn Viết Huy và Đặng Bá Tuấn Anh.