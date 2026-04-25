Thời sự

VIDEO: Hai nam sinh lao xuống sông cứu nữ sinh lớp 11 nhảy cầu

Đức Ngọc

(NLĐO) - Phát hiện nữ sinh lớp 11 nhảy cầu, 2 nam sinh đã dũng cảm lao xuống sông cứu nạn nhân.

Trưa 25-4, ông Đậu Đình Hoàng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Tân Kỳ 3, tỉnh Nghệ An, cho biết nhà trường đã nhận được thông tin về việc hai nam sinh của trường cứu sống một nữ sinh nhảy cầu.

Hình ảnh hai nam sinh lao xuống sông cứu nữ sinh lớp 11. Nguồn: MXH

Trước đó, vào sáng cùng ngày, khi phát hiện một nữ sinh nhảy từ cầu treo Tân An, xã Tân An, tỉnh Nghệ An xuống sông Hiếu, hai nam sinh Nguyễn Viết Huy (học sinh lớp 12) và Đặng Bá Tuấn Anh (học sinh lớp 10), cùng là học sinh của Trường THPT Tân Kỳ 3, liền lao xuống cứu nữ sinh.

Hai nam sinh bơi đến tiếp cận và đưa nữ sinh lên bờ, rồi chuyển tới trạm y tế xã sơ cứu. 

Theo thông tin ban đầu nữ sinh được cứu sống tên L., trước khi nhảy cầu em có chuyện buồn về tình cảm.

VIDEO: Hai nam sinh lao xuống sông cứu nữ sinh lớp 11 nhảy cầu - Ảnh 1.

Hai nam sinh dũng cảm lao xuống sông cứu bạn. Ảnh: T. Kỳ

Nhà trường và gia đình đã động viên em L. sớm ổn định tinh thần, đồng thời sẽ tuyên dương hành động dũng cảm cứu bạn của hai em học sinh Nguyễn Viết Huy và Đặng Bá Tuấn Anh.

Đắk Lắk khen thưởng, trao sổ tiết kiệm cho học sinh cứu bạn trong vụ thảm án 3 người chết

Đắk Lắk khen thưởng, trao sổ tiết kiệm cho học sinh cứu bạn trong vụ thảm án 3 người chết

(NLĐO) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk xúc động, khâm phục trước hành động dũng cảm của cậu học trò lớp 5 cứu sống bạn trong vụ thảm án.

Tìm được thi thể học sinh lớp 8 mất tích lúc cứu bạn

(NLĐO) – Trong lúc bơi ra biển cứu bạn, nam sinh lớp 8 ở tỉnh Quảng Nam không may bị sóng cuốn trôi dẫn đến tử vong.

Cứu bạn bị trượt chân rơi xuống sông, cả 2 nữ sinh tử vong

(NLĐO)- Một nhóm 6 nữ sinh lớp 7 sau giờ học thể dục rủ nhau đi chơi ở khu vực sông Cửa Đại thì xảy ra vụ việc.

